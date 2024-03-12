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إضفاء السعادة إلى وسائل التواصل الاجتماعي من جديدشاهد الفيلم
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عندما تشعر بالملل، هل تجد نفسك تتصفح وسائل التواصل الاجتماعي؟ كان ذلك ممتعًا في السابق، لكن الآن غالبًا ما نشعر بأننا عالقون في حلقة خوارزمية.
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الأرقام لا تكذب: أظهرت دراستنا أن 45% من الأشخاص شعروا بأنهم تلقوا كمية مماثلة أو أكبر من المحتوى السلبي في صفحاتهم الخاصة مقارنةً بالمحتوى الإيجابي. بالإضافة إلى ذلك، شعر 25% من الأشخاص أن المحتوى السلبي في صفحاتهم زاد من قلقهم وجعلهم غير سعداء1)
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نظرًا لأن شعار LG هو Life’s Good، أخذنا هذا الأمر على محمل الجد. مع Optimism your feed، نضفي لمسات إيجابية مفعمة بالتفاؤل على صفحتك لجعلها مكانًا يمكنك حقًا الاستمتاع به.
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إذن، أين يمكنك أن تجد هذا المحتوى الإيجابي؟ هنا. أثناء الاستمتاع بقائمة التشغيل التي أعدتها LG، يمكنك إعادة الابتسامة إلى خوارزميتك.
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1) Survey Methodology
- Timings : 26.04.2024 - 02.05.2024
- Countries : USA, Mexico, Brazil, Germany, France, UAE, KSA, Vietnam, South Korea, India, Australia
- Method : Quantitative questionnaire online survey through Dynata’s proprietary panel
فلنطلق العنان للتفاؤل!
كيفية الانضمام إلى
optimismyourfeed#
الخطوة 1
ابحث عن @lge_lifesgood على TikTok. استمتع بقائمة التشغيل التي صممتها ونظمتها LG.
الخطوة 2
إذا وجدت المحتوى ممتعًا، تفاعل معه من خلال النقر أو الإعجاب أو التعليق والمشاركة. دع الخوارزمية تعرف أنك ترغب في رؤية المزيد منها.
الخطوة 3
بعد ذلك، شارك قائمة التشغيل هذه مع أصدقائك وأفراد عائلتك الذين قد يحتاجون إلى دفعة قوية. تهانينا، أنت الآن ناشر التفاؤل الذي نفتخر به.
تعرّف على فريق التفاؤل
Xavier Mortimer
التفاؤل هو أحد مصادر الإلهام. أريد إعادة الابتسامة على وجوه الناس.
Xavier Mortimer
Tina Choi (Doobydobap)
أريد أن أجعل حياة المشاهدين جيدة، من خلال استهلاك المحتوى.
Tina Choi (Doobydobap)
Casey Fiesler
يمكننا اختيار مشاهدة محتوى أكثر إيجابية.
Casey Fiesler
Karol Stefanini
تسعدني المساعدة في جعل وسائل التواصل الاجتماعي مكانًا جيدًا مرة أخرى.
Karol Stefanini
Victoria Browne
لديك كل الحق/القدرة على التواجد في حياتك بشكل أكبر بعيدًا عن مواقع التواصل الاجتماعي!
Victoria Browne
Josh Harmon
المحتوى الجيد يؤدي إلى حياة أفضل.
Josh Harmon
انشر روح التفاؤل عبر مواقع التواصل الاجتماعي!
ما الذي يرسم البسمة على وجهك؟ ما هي أروع لحظة في حياتك لن تنساها أبدًا؟ شاركنا لحظات Life’s Good في حياتك اليومية. لنبدأ حركة لنشر التفاؤل عبر مواقع التواصل الاجتماعي! #Optimismyourfeed #LifesGood
انقر فوق إظهار قصة @lg_global التي تحمل اسم #LifesGood
انقر فوق ملصق "Add yours" (أضف قصتك) لمشاركة لحظات Life’s Good
اذكر @lg_global وانشر قصتك
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