هل لاحظت أن خوارزميتك أصبحت غير متوقعة بعض الشيء؟

عندما تشعر بالملل، هل تجد نفسك تتصفح وسائل التواصل الاجتماعي؟ كان ذلك ممتعًا في السابق، لكن الآن غالبًا ما نشعر بأننا عالقون في حلقة خوارزمية.

الأرقام لا تكذب: أظهرت دراستنا أن 45% من الأشخاص شعروا بأنهم تلقوا كمية مماثلة أو أكبر من المحتوى السلبي في صفحاتهم الخاصة مقارنةً بالمحتوى الإيجابي. بالإضافة إلى ذلك، شعر 25% من الأشخاص أن المحتوى السلبي في صفحاتهم زاد من قلقهم وجعلهم غير سعداء1)

نظرًا لأن شعار LG هو Life’s Good، أخذنا هذا الأمر على محمل الجد. مع Optimism your feed، نضفي لمسات إيجابية مفعمة بالتفاؤل على صفحتك لجعلها مكانًا يمكنك حقًا الاستمتاع به.