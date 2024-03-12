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Optimism your feed

إضفاء السعادة إلى وسائل التواصل الاجتماعي من جديد

شاهد الفيلم
أناس يستمتعون بالتخييم بابتساماتهم، محتضنين قوة التفاؤل. أناس يستمتعون بالتخييم بابتساماتهم، محتضنين قوة التفاؤل. أناس يستمتعون بالتخييم بابتساماتهم، محتضنين قوة التفاؤل.
هل لاحظت أن خوارزميتك أصبحت غير متوقعة بعض الشيء؟
  • أيقونة لولبية وردية.

    عندما تشعر بالملل، هل تجد نفسك تتصفح وسائل التواصل الاجتماعي؟ كان ذلك ممتعًا في السابق، لكن الآن غالبًا ما نشعر بأننا عالقون في حلقة خوارزمية.

  • رمز تعبيري بتعبير حزين.

    الأرقام لا تكذب: أظهرت دراستنا أن 45% من الأشخاص شعروا بأنهم تلقوا كمية مماثلة أو أكبر من المحتوى السلبي في صفحاتهم الخاصة مقارنةً بالمحتوى الإيجابي. بالإضافة إلى ذلك، شعر 25% من الأشخاص أن المحتوى السلبي في صفحاتهم زاد من قلقهم وجعلهم غير سعداء1)

  • شعار وجه مبتسم لشركة LG.

    نظرًا لأن شعار LG هو Life’s Good، أخذنا هذا الأمر على محمل الجد. مع Optimism your feed، نضفي لمسات إيجابية مفعمة بالتفاؤل على صفحتك لجعلها مكانًا يمكنك حقًا الاستمتاع به.

  • أيقونة الهاتف الذكي.

    إذن، أين يمكنك أن تجد هذا المحتوى الإيجابي؟ هنا. أثناء الاستمتاع بقائمة التشغيل التي أعدتها LG، يمكنك إعادة الابتسامة إلى خوارزميتك.

  • 1) Survey Methodology

    • Timings : 26.04.2024 - 02.05.2024
    • Countries : USA, Mexico, Brazil, Germany, France, UAE, KSA, Vietnam, South Korea, India, Australia
    • Method : Quantitative questionnaire online survey through Dynata’s proprietary panel

فلنطلق العنان للتفاؤل!

رجل يرتدي سترة ملونة، وقبعة حمراء، وحذاء وردي، ويبتسم ويقف في الداخل.
امرأة تتحدث داخل السيارة مع النص "سأكون بخير مهما كان الأمر" في الأسفل.
لقطة قريبة لسنجاب براري تظهر على وجهه علامات الذهول، مستحضرة ردود أفعال مضحكة.
شخص يقرأ كتابًا في غرفة دافئة مليئة بالنباتات، في لقطة تشع بالدفء والهدوء.
امرأة ذات شعر داكن طويل تبتسم وتحمل قطعة سوشي بالقرب من الكاميرا.
مجموعة أشخاص يستمتعون بنشاط على طاولة، لقطة تسلط الضوء على لحظات الترابط والفرح.
امرأة ترتدي نظارة زرقاء وترتدي سترة حمراء، وتبتسم مع وجود النص "HAPPY SCROLLING" في الأسفل.
رجل يرتدي طقمًا أصفر مشرقًا ويعطي إشارة التصويت بالإبهام، لقطة تعكس الثقة والفرح.

كيفية الانضمام إلى
optimismyourfeed#

صورة لشاشة قائمة تشغيل lge_lifesgood TikTok، تفاؤل خلاصتك.

الخطوة 1

ابحث عن @lge_lifesgood على TikTok. استمتع بقائمة التشغيل التي صممتها ونظمتها LG.

صورة شاشة الإعجاب والتعليق على قائمة تشغيل Life's Good على تيك توك.

الخطوة 2

إذا وجدت المحتوى ممتعًا، تفاعل معه من خلال النقر أو الإعجاب أو التعليق والمشاركة. دع الخوارزمية تعرف أنك ترغب في رؤية المزيد منها.

صورة شاشة لمشاركة قائمة تشغيل Life's Good على TikTok.

الخطوة 3

بعد ذلك، شارك قائمة التشغيل هذه مع أصدقائك وأفراد عائلتك الذين قد يحتاجون إلى دفعة قوية. تهانينا، أنت الآن ناشر التفاؤل الذي نفتخر به.

انقر هنا لمشاهدة قائمة التشغيل

TikTok
YouTube

تعرّف على فريق التفاؤل

تعرّف على المزيد

Xavier Mortimer

الساحر كزافييه مورتيمر يمد يده بشكل درامي.

التفاؤل هو أحد مصادر الإلهام. أريد إعادة الابتسامة على وجوه الناس.

Xavier Mortimer

Tina Choi (Doobydobap)

تينا تشوي تمسك بشكل هزلي بقطعة من الكيمباب بالقرب من عينها.

أريد أن أجعل حياة المشاهدين جيدة، من خلال استهلاك المحتوى.

Tina Choi (Doobydobap)

Casey Fiesler

كيسي فيسلر تظهر على وجهها ابتسامة مشرقة وهي ترتدي سماعة رأس.

يمكننا اختيار مشاهدة محتوى أكثر إيجابية.

Casey Fiesler

Karol Stefanini

كارول ستيفاني تبتسم، ممسكة بقلم أبيض.

تسعدني المساعدة في جعل وسائل التواصل الاجتماعي مكانًا جيدًا مرة أخرى.

Karol Stefanini

Victoria Browne

فيكتوريا براون تبتسم بلطف وهي تضع ذقنها على يدها.

لديك كل الحق/القدرة على التواجد في حياتك بشكل أكبر بعيدًا عن مواقع التواصل الاجتماعي!

Victoria Browne

Josh Harmon

جوش هارمون يغطي أذنيه أمام مجموعة طبول تحت الإضاءة.

المحتوى الجيد يؤدي إلى حياة أفضل.

Josh Harmon

انشر روح التفاؤل عبر مواقع التواصل الاجتماعي!

ما الذي يرسم البسمة على وجهك؟ ما هي أروع لحظة في حياتك لن تنساها أبدًا؟ شاركنا لحظات Life’s Good في حياتك اليومية. لنبدأ حركة لنشر التفاؤل عبر مواقع التواصل الاجتماعي! #Optimismyourfeed #LifesGood

قصة انستغرام
الخطوة 1

انقر فوق إظهار قصة @lg_global التي تحمل اسم #LifesGood

صورة شاشة لحساب lg_global على إنستغرام.
الخطوة 2

انقر فوق ملصق "Add yours" (أضف قصتك) لمشاركة لحظات Life’s Good

صورة شاشة لاختيار صورة لقصة إنستغرام.
الخطوة 3

اذكر @lg_global وانشر قصتك

صورة شاشة لنشر قصة إنستغرام.
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شخصان يرتديان معدات الغطس تحت الماء، ويسترخيان.
امرأة مبتسمة ترتدي هودي وردي اللون تركض في يوم مشمس.
تحتضن قطة برتقالية نائمة سعيدة.
طفل ضاحك بابتسامة عريضة.
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