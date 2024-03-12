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تعرّف على فريق التفاؤل

شاهد الفيلم

السؤال 1.

ما كان انطباعك الأول عندما سمعت عن حملة #Optimismyourfeed لأول مرة؟

انطباعي الأول كان أنني أردت أن أكون جزءًا من هذا الحدث. لطالما شعرت أن الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي قد يُحبطني، فوجدت في تحويل محتواي نحو الإيجابية قوة دافعة.
Doobydobap

Doobydobap

صانع محتوى طعام

"Optimism your feed" تُعزز الإيجابية على وسائل التواصل الاجتماعي. كباحث، أؤكد على أهمية الارتقاء بتجاربنا عبر الإنترنت للأفضل حتى نتمكن من الاستمتاع بمزايا القرن الحادي والعشرين، مع الابتعاد عن السلبية.
Casey Fiesler

Casey Fiesler

عالمة معلومات

أحب فكرة "Optimism your feed" لأنه من المهم جدًا رؤية محتوى إيجابي ومُلهم يجعل الناس يشعرون بالرضا عن أنفسهم. أحب تركيز LG على المساعدة في جعل الخوارزميات أكثر تفاؤلًا وسعادة حتى نتمكن من الاستمرار في نشر الإيجابية. خاصة الآن، عندما نحتاج إليها أكثر من أي وقت مضى
Victoria Browne

Victoria Browne

صانع محتوى

يسعدني أن تبادر علامة تجارية مثل LG لنشر محتوى إيجابي كهذا. إنها ببساطة مشاركة لنبضات التفاؤل، مما يساهم في تحويل عالمنا إلى مكان أجمل.
Xavier Mortimer

Xavier Mortimer

ساحر

انتابني شعور بأنها فكرة ملحّة وعبقرية. بصفتي صانع محتوى، أشعر بمسؤولية المشاركة، وأقف جنبًا إلى جنب مع كل من يشاركني قيمي وأفكاري.
Karol Stefanini

Karol Stefanini

مصممة/فنانة

السؤال 2.

ما هي لحظة "Life’s Good"؟

إدراك متى أتوقف لأستمتع بتفاصيل الحياة الصغيرة. مشاركة الطعام مع أحبائي، والاستمتاع بالطقس الجميل. الأمر بهذه البساطة.
Doobydobap

Doobydobap

صانع محتوى طعام

أسعى لعيش لحظة "Life’s Good" كل يوم! كل صباح أستيقظ فيه وأنعم بنعمة الحياة، بقلب نابض، وقدرة على الابتسام والتواصل مع الآخرين، هو يوم يفيض بالشعور بالامتنان وأتذكر أن الحياة جميلة!
Victoria Browne

Victoria Browne

صانع محتوى

أستيقظ وأقدّر كل لحظة أنا فيها هنا. أبذل قصارى جهدي في كل ما أفعله ومع كل من أحب.
Xavier Mortimer

Xavier Mortimer

ساحر

الرسم، سواء أكان جدارية أو لوحة أو فنًا رقميًا أو مائيًا، هو وقتي للاسترخاء والتأمل. يساعدني ذلك على تقدير التأثير الإيجابي لفني على حياة الناس.
Karol Stefanini

Karol Stefanini

مصممة/فنانة

السؤال 3.

س. كيف تضمن أن يؤثر محتواك بشكل إيجابي على المراهقين والجمهور وسط خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي؟

أبذل قصارى جهدي لنشر رسائل إيجابية وواقعية حتى يشعر كل من يمر بتجربة مماثلة بأن صوته مسموع. أستخدم الطعام كوسيلة لسرد القصص وصنع وصفات تستحضر الذكريات ليتمكن الناس من تجربتها؛ أرغب في تعليم العديد من المراهقين الذين يشاهدون فيديوهاتي ألا يعتبروا الطعام عدواً أو يشعروا بالخجل من طعامهم الشعبي.
Doobydobap

Doobydobap

صانع محتوى طعام

لقد قطعت وعدًا على حساباتي على وسائل التواصل الاجتماعي بألا أستخدم الفلاتر أو الفوتوشوب. أحرص على أن أكون نفسي بصدق، وهذا يساعدني على التواصل مع متابعيّ بطريقة أكثر إيجابية وحبًا للذات.
Victoria Browne

Victoria Browne

صانع محتوى

أريد أن ألهم الناس بفني. لقد ألهمني الجيل السابق عندما كنت صغيرًا ومنحني هدفًا في الحياة. ليس فقط فيما أفعله، بل في حب الحياة عمومًا وكل ما يمكن تجربته هنا.
Xavier Mortimer

Xavier Mortimer

ساحر

من خلال مقاطع الفيديو والفن، أسعى لنشر التفاؤل عبر كلمات التشجيع والألوان النابضة بالحياة. هذا جهد يومي أبذله لنشر الإيجابية وتشجيع الناس على فعل ما يحبون والامتنان له.
Karol Stefanini

Karol Stefanini

مصممة/فنانة

السؤال 4.

ما رأيك في تعريف LG لشعار "Life’s Good" كحياة مليئة بالتفاؤل ومواجهة التحديات بشجاعة؟

أتناغم مع هذه الرؤية تمامًا، وأسعى دومًا لدفع نفسي نحو آفاق جديدة. اكتشفت أن مواجهة التحديات الكبرى تفتح عيني على روعة التفاصيل الدقيقة في الحياة، فأرى الجمال حتى في أكثر الأمور اعتيادية.
Doobydobap

Doobydobap

صانع محتوى طعام

أعشق هذا التعريف من LG لأنه حتى لو لم نستيقظ كل يوم ونحن نفيض بالإيجابية، يمكننا صقل عضلة التفاؤل في عقولنا بالتدريب المستمر.
Victoria Browne

Victoria Browne

صانع محتوى

أحب هذا التعريف، أنا معه بكل كياني. أؤمن بالتقدم الدائم، وعيش الحياة بأقصى زخمها، ونشر موجات التفاؤل لتفيض على كل من حولنا.
Xavier Mortimer

Xavier Mortimer

ساحر

بالنسبة لي، "Life’s Good" تعني أن أعيش مما أحب، وهذا ما جعلني أحقق أفضل مرحلة في حياتي. كان اتباع نداء قلبي وتحويل مسار حياتي هو المغامرة الأكثر جرأة التي خضتها، وما زلت أخوضها كل يوم.
Karol Stefanini

Karol Stefanini

مصممة/فنانة

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Tina Choi تلعب بقطعة من الكيمباب بالقرب من عينها.

Doobydobap

صانع محتوى طعام

أنتِ تتواصلين مع الناس من خلال الطعام والطهي. فما سر جاذبية الطعام، وما أهمية دوره في حياتك؟

الطعام الجيد يتخطى حواجز اللغة ويجمع القلوب، خالقًا حوارًا وروابط. مشاركة وجبة هي أفضل طريقة للتعرف على شخص ما.

ما التميز الذي تسعين للتميّز به بعيدًا عن غيرك من صانعي محتوى الطعام؟

أطمح للابتكار، وبناء إمبراطورية طعام، ودفع حدود إبداع محتوى الطعام، مستلهمة ذلك من حملة LG لمد الجسور بين عروض التلفزيون وYouTube. شكرًا LG على هذه الفرصة!

Casey Fiesler تظهر على وجهها ابتسامة مشرقة وهي ترتدي سماعة رأس.

Casey Fiesler

عالمة معلومات

كيف تؤثر تغذيتنا على وسائل التواصل الاجتماعي على صحتنا النفسية ورفاهيتنا خارج الشاشة؟

يمكن لوسائل التواصل أن تؤثر إيجابًا على صحتنا النفسية بتوفير المجتمع وإحساس الفرح، لكنها قد تؤثر سلبًا أيضًا من خلال المعلومات المضللة والسمية.

هل تعتقدين أن هذه المبادرة ستخلق تجربة أكثر إيجابية وتفاؤلًا للمستخدمين على وسائل التواصل؟ ولماذا؟

تهدف "Optimism your feed" إلى دفع المزيد من المحتوى الإيجابي لوسائل التواصل وتذكيرنا أننا نستطيع التحكم فيما نشاهده. آمل أن تساعد الناس على إيجاد التفاؤل والتحرر من عادات التصفح السلبية.

Victoria Browne تبتسم برفق واضعة ذقنها على يدها.

Victoria Browne

صانع محتوى

عندما تشعرين بالتشاؤم، ما الذي يساعدك على العودة إلى عقلية أكثر إيجابية؟

آخذ استراحة من هاتفي، أذهب في نزهة، أدردش مع صديقي أو زوجي، وأبتعد عن التدفق المستمر للمعلومات

ما الذي يبقيك متحمسة لمواصلة نشر تأثيرك الإيجابي بناءً على تجربتك؟

أنا ممتنة لأن عملي يعكس من أنا، مما يسمح لي بالظهور بأصالة والبقاء على تواصل مع مجتمعي. القدرة على التواصل مع الآلاف يوميًا ومشاركة رحلاتنا الشخصية هي ما يحفزني ويشعل حماسي.

الساحر Xavier Mortimer يمد يده بشكل درامي.

Xavier Mortimer

ساحر

ما المشاعر التي ترغب أن يشعر بها جمهورك عبر ما تُضفيه من سحر؟

أحب رؤية الدهشة والمرح في عيونهم، يمكنك الشعور بها في قسم التعليقات أيضًا، الناس يسألون إن كان حقيقيًا، ويرسلون كل أنواع الرموز التعبيرية.

لماذا تصوّر محتوى في أماكن ترتادها يوميًا: أسواق، شوارع، متنزهات، صالات بولينغ، صالات رياضية، منازل، شواطئ وحتى محطات الوقود؟

شخصيتي هي ساحر الحياة الواقعية، أخلق لحظات سحرية غير متوقعة أينما ذهبت. إنه نهج مختلف تمامًا عن الساحر التقليدي الذي يؤدي الخدع على المسرح

Karol Stefanni تبتسم وهي تحمل قلمًا أبيض.

Karol Stefanini

مصممة/فنانة

ماذا تريدين أن يستخلص الجمهور من رؤية محتواك وصفحتك؟

أريد أن يؤمن الناس بعيش حياة سعيدة وتقدير اللحظات السعيدة. بالإضافة إلى ذلك، أهدف إلى إظهار أن الفن والإبداع يمكنهما تحويل حياتنا ووجهات نظرنا.

تتضمن أعمالك الفنية دائمًا بعض النصوص. هل تخططين لإضافة النص في عملك الفني مسبقًا؟

عادة ما أكتب وأرسم حروفًا وكلمات تؤثر إيجابًا في حياة الناس، وتجلب الفرح وتمكنهم من رؤية الجانب الجيد من الحياة.

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مجموعة من الأشخاص يستمتعون بالتخييم وعلى وجههم ابتسامة ويعتنقون قوة التفاؤل.

Optimism your feed

إضفاء السعادة على وسائل التواصل الاجتماعي من جديد.

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يظهر وجه الطفل بشكل بوضوح أمام الكعكة المضاءة بالشموع، وتظهر ثلاجة LG InstaView خافت في الخلفية.

أنت من يجعل الحياة أفضل، لا نحن

نحن فقط نصنع المنتجات التي تأخذك إلى هناك.

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