ما التميز الذي تسعين للتميّز به بعيدًا عن غيرك من صانعي محتوى الطعام؟

أطمح للابتكار، وبناء إمبراطورية طعام، ودفع حدود إبداع محتوى الطعام، مستلهمة ذلك من حملة LG لمد الجسور بين عروض التلفزيون وYouTube. شكرًا LG على هذه الفرصة!