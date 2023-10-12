تدعم هذه الشاشة HDR10 مع sRGB 99% (نموذجي) مما يتيح الانغماس البصري الواقعي مع الألوان الغنية والتباين. بغض النظر عن ساحة المعركة، يمكن أن تساعد هذه الشاشة اللاعبين على رؤية الألوان الدرامية التي يقصدها مطورو اللعبة.

