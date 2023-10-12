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*حدد "Faster Mode" (وضع الأداء الأسرع) لتشغيل "1ms Response Time" (زمن الاستجابة 1 مللي ثانية). (Game Mode (وضع اللعب) ← Response Time (زمن الاستجابة) ← Faster Mode (وضع الأداء الأسرع).
**لتمكين معدل تحديث قدره 160 هرتز عند كسر سرعة الشاشة، يجب استخدام بطاقة رسومية تدعم تقنية ضغط تدفق العرض (DSC) وDisplayPort 1.4.
استمتِع بالألوان الفائقة والسرعة القصوى في آنٍ واحد
تمسك الشخصية الرئيسية في UltraGear برمح طويل. التعبير عن الحركة الديناميكية بألوان مفعمة بالحيوية.
*حدد الوضع الأسرع لتتمتع بوقت استجابة 1مللي ثانية (وضع الألعاب ← وقت الاستجابة ← الوضع الأسرع)
*يجب استخدام بطاقة رسومية تدعم ضغط تدفق العرض من أجل عرض محتويات 4K 160 هرتز. يرجى مراجعة موقع ويب الشركة المصنعة لبطاقة الرسوم للحصول على دعم ضغط تدفق العرض .
*هذا المنتج يدعم ضغط تدفق العرض فقط على منفذ الشاشة 1.4.
*يدعم المنتج معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز (دائرة مفتوحة 160 هرتز). لكنها تدعم دقة 4K ومعدل التحديث المتغير (VRR) 120 هرتز عند استخدام كابل HDMI 2.1.
*يجب استخدام بطاقة رسوميات تدعم تقنية ضغط تدفق العرض لعرض محتويات 4K 160 هرتز. يرجى مراجعة موقع ويب الشركة المصنعة لبطاقة الرسوم للحصول على دعم ضغط تدفق العرض .
*هذا المنتج يدعم تقنية ضغط تدفق العرض فقط على منفذ الشاشة 1.4.
*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتحسين فهم الميزات. وقد يختلف المنتج الفعلي عما هو موضح بها.
*العبوة لا تتضمن البرمجيات وجهاز استشعار المعايرة. تفضل بزيارة LG.COM لتنزيل أحدث إصدارات برمجيات استوديو معايرة إل جي.
مصممة لسرعة لا تصدق
*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة السرعة مع IPS 5 مللي ثانية (الصورة اليسرى) وIPS 1 مللي ثانية (GTG).
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*لتمكين معدل تحديث قدره 160 هرتز عند كسر سرعة الشاشة، يجب استخدام بطاقة رسومية تدعم تقنية ضغط تدفق العرض (DSC) وDisplayPort 1.4.
متوافقة مع تقنية G-SYNC® ومعتمدة من قبل إنفيديا
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. وقد يختلف الاستخدام الفعلي عما هو موضح بها.
*مقارنة بين وضع "الإيقاف" (الصورة اليسرى) والتوافق مع تقنية G-SYNC® من إنفيديا®.
أكثر وضوحًا وسلاسة وسرعة
*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة بين الوضع "OFF" (الصورة اليسرى) وAMD FreeSync™ Premium Pro.
إضاءة المجال 2.0
متعة البصر والسمع على حد سواء
وضع مزامنة الصوت
يضيء وضع مزامنة الفيديو بإضاءة المجال 2.0 وفقًا لألوان المؤثرات المرئية التي تظهر على الشاشة، مما يتيح لك الانغماس الكامل في اللعبة.
وضع مزامنة الفيديو
تجذبك إضاءة المجال 2.0 إلى عمق اللعبة مع تقليل إجهاد العين. تضيء شاشة 27GP950 وفقًا للأصوات الديناميكية بالألعاب في وضع مزامنة الصوت.
تمتع بجمال المظهر والأناقة وتجربة المشاهدة الغامرة
تصميم مريح مع ميزات تعديل الارتفاع والإمالة والدوران.
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الشاشة التقليدية
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DAS
رد فعل بصورة أسرع أمام الخصوم
*يوضح الشكل التقليدي أن طرازات إل جي غير مدعومة في ميزة مزامنة العمل الديناميكي (DAS).
**الصور خاضعة للمحاكاة لتحسين فهم الميزات. وقد يختلف المنتج الفعلي عما هو موضح بها.
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إيقاف
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تشغيل
اهجم أولاً في الظلام
*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
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إيقاف
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تشغيل
هدف أفضل
*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
ما يقوله الناس
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الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
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مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
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سياسة الضمان
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قطع الغيار والملحقات
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