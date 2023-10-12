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Der LG-Ultragear-Monitor als leistungsstarke Ausrüstung für Ihr Gaming

تمتع بتغيير قواعد اللعب

تعزز شاشة UltraGear™ من إل جي، القوية للغاية، فرصك في تحقيق الفوز.
السرعة
شاشة IPS بزمن استجابة 1 مللي ثانية
معدل تحديث بمقدار 144 هرتز
الشاشة
شاشة بتقنية Nano IPS ودقة UHD 4K
VESA DisplayHDR™ 600
تقنية
بدقة 4K ومعدل تحديث متغير (VRR) يصل إلى 120 هرتز عبر منفذ HDMI2.1
متوافقة مع تقنية NVIDIA® G-SYNC‎®

*حدد "Faster Mode" (وضع الأداء الأسرع) لتشغيل "1ms Response Time" (زمن الاستجابة 1 مللي ثانية). (Game Mode (وضع اللعب) ← Response Time (زمن الاستجابة) ← Faster Mode (وضع الأداء الأسرع).
**لتمكين معدل تحديث قدره 160 هرتز عند كسر سرعة الشاشة، يجب استخدام بطاقة رسومية تدعم تقنية ضغط تدفق العرض (DSC) وDisplayPort 1.4.

استمتِع بالألوان الفائقة والسرعة القصوى في آنٍ واحد

باستخدام شاشة UltraGear™ 27GP950 الجديدة، يمكنك الاستمتاع بمستوى جديد تمامًا من الانغماس بكل حواسك في الألعاب بفضل دقة UHD 4K عالية الدقة والسرعة الفائقة.

تمسك الشخصية الرئيسية في UltraGear برمح طويل. التعبير عن الحركة الديناميكية بألوان مفعمة بالحيوية.

*حدد الوضع الأسرع لتتمتع بوقت استجابة 1مللي ثانية (وضع الألعاب ← وقت الاستجابة ← الوضع الأسرع)
*يجب استخدام بطاقة رسومية تدعم ضغط تدفق العرض من أجل عرض محتويات 4K 160 هرتز. يرجى مراجعة موقع ويب الشركة المصنعة لبطاقة الرسوم للحصول على دعم ضغط تدفق العرض .
*هذا المنتج يدعم ضغط تدفق العرض فقط على منفذ الشاشة 1.4.

شاشة 27GP950 مزودة بشاشة مدمجة لألعاب القنص. توجد وحدة تحكم بالألعاب بجانب الشاشة.
بدقة 4K ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز عبر منفذ HDMI2.1

متوافقة على نحو تام مع معيار ألعاب الجيل الجديد

تستطيع شاشة 27GP950 من LG معالجة فيديو بدقة UHD 4K ومعدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتز عبر منفذ HDMI2.1. يتيح ذلك للاعبين على كونسول الألعاب الاستمتاع بتجربة ألعاب غامرة.

*يدعم المنتج معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز (دائرة مفتوحة 160 هرتز). لكنها تدعم دقة 4K ومعدل التحديث المتغير (VRR) 120 هرتز عند استخدام كابل HDMI 2.1.

تم تضمين ميزة ضغط تدفق العرض في بطاقة الرسوميات
عرض ضغط التدفق

دعم وحدة واحدة: UHD 4K و10 بت و160 هرتز

تتميز الشاشة بتقنية ضغط تدفق العرض VESA (DSC)، كما تدعم شاشة 27GP950 دقة 4K العالية، ومعدل التحديث عالي السرعة 144 هرتز (دائرة مفتوحة 160 هرتز) مع وقت استجابة يبلغ 1 مللي ثانية (GtG)، بجانب التوافق مع HDR وG-SYNC® بالإضافة إلى تغطية ألوان تبلغ 10 بت من خلال وصلة منفذ الشاشة الفردية، وتقليل الفقد البصري.
الفقد البصري.

*يجب استخدام بطاقة رسوميات تدعم تقنية ضغط تدفق العرض لعرض محتويات 4K 160 هرتز. يرجى مراجعة موقع ويب الشركة المصنعة لبطاقة الرسوم للحصول على دعم ضغط تدفق العرض .
*هذا المنتج يدعم تقنية ضغط تدفق العرض فقط على منفذ الشاشة 1.4.

توفر تقنية Nano IPS، VESA Display HDR™ 600 ألوانًا وتفاصيل نابضة بالحياة.

دقة UHD 4K + تقنية Nano IPS + مواصفة HDR 600

ألوان زاهية وتفاصيل واضحة

تدعم تقنية Nano IPS العرض الدقيق للألوان لإعادة إنتاج مشاهد نابضة بالحياة، بينما توفر مواصفة VESA DisplayHDR™ 600 تباينًا ديناميكيًا على الشاشة الكبيرة فائقة الوضوح بدقة UHD 4K.

*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

معايرة الأجهزة جاهزة
استوديو معايرة إل جي

معايرة الأجهزة جاهزة

قم بتحسين أداء الألوان باستخدام "معايرة الأجهزة" من خلال استوديو معايرة إل جي، لتحقيق أقصى استفادة من اتساق وطيف الألوان الواسع لشاشة IPS 4K.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتحسين فهم الميزات. وقد يختلف المنتج الفعلي عما هو موضح بها.
*العبوة لا تتضمن البرمجيات وجهاز استشعار المعايرة. تفضل بزيارة LG.COM لتنزيل أحدث إصدارات برمجيات استوديو معايرة إل جي.

لوحة IPS بمعدل استجابة يبلغ 1 مللي ثانية (GTG)

مصممة لسرعة لا تصدق

أعد تخيل كل مشهد باستخدام تقنية IPS النابضة بالحياة وسريعة الاستجابة. تبلغ نسبة الشاشة 27 بوصة و16: 9 (3840 × 2160) ، تتميز شاشة UltraGear 4K Nano IPS من LG بألوان واقعية وحقيقية وتباين محسّن ووضوح وتفاصيل، مع توفير معدلات استجابة فائقة السرعة تبلغ 1 مللي ثانية. مميزات دون عيوب

*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة السرعة مع IPS 5 مللي ثانية (الصورة اليسرى) وIPS 1 مللي ثانية (GTG).

مقارنة الصور اللاحقة بصور IPS 5 مللي ثانية وIPS 1 مللي ثانية

معدل تحديث 144 هرتز (160 هرتز عند كسر سرعة الشاشة)

انسياب الموائع في ألعاب

تتيح السرعة الفائقة لمعدل التحديث الذي تبلغ 144 هرتز (160 هرتز عند كسر سرعة الشاشة) للاعبين رؤية الإطارات التالية بسرعة وعرض الصورة بسلاسة. إذ تتسنى للاعبين الاستجابة السريعة لتحركات المنافسين والتصويب على الأهداف بسهولة.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*لتمكين معدل تحديث قدره 160 هرتز عند كسر سرعة الشاشة، يجب استخدام بطاقة رسومية تدعم تقنية ضغط تدفق العرض (DSC) وDisplayPort 1.4.

NVIDIA G-Sync® Compatible

متوافقة مع تقنية G-SYNC® ومعتمدة من قبل إنفيديا

اختبرت NVIDIA الشاشة 27GP950 وتحققت من توافقها مع تقنية G-SYNC®‎، ما يقلل من قص الصور وتقطيع الإطارات إلى أدنى حد ممكن للحصول على تجربة ألعاب أسرع وأكثر سلاسة.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. وقد يختلف الاستخدام الفعلي عما هو موضح بها.
*مقارنة بين وضع "الإيقاف" (الصورة اليسرى) والتوافق مع تقنية G-SYNC® من إنفيديا®.

تقنية AMD FreeSync™ Premium Pro

أكثر وضوحًا وسلاسة وسرعة

بفضل تقنية FreeSync™ Premium Pro، يمكن للاعبين تجربة حركة سلسة وسهلة في الألعاب عالية الدقة وسريعة الحركة، فهي تقلل فعليًا من الفواصل والتقطيع على الشاشة.

*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة بين الوضع "OFF" (الصورة اليسرى) وAMD FreeSync™ Premium Pro.

إضاءة المجال 2.0

 

متعة البصر والسمع على حد سواء

وضع مزامنة الصوت

يضيء وضع مزامنة الفيديو بإضاءة المجال 2.0 وفقًا لألوان المؤثرات المرئية التي تظهر على الشاشة، مما يتيح لك الانغماس الكامل في اللعبة.

وضع مزامنة الفيديو

تجذبك إضاءة المجال 2.0 إلى عمق اللعبة مع تقليل إجهاد العين. تضيء شاشة 27GP950 وفقًا للأصوات الديناميكية بالألعاب في وضع مزامنة الصوت.

تصميم أنيق

تمتع بجمال المظهر والأناقة وتجربة المشاهدة الغامرة

استمتِع بتجربة ألعاب معززة بفضل التصميم الجذاب عديم الحواف فعليًا من الجوانب الأربعة للشاشة مع تقنية Oxide TFT. ويمكن ضبط القاعدة لتغيير إمالة الشاشة وارتفاعها ولفها لمساعدتك على اللعب بسهولة أكبر.

تصميم مريح مع ميزات تعديل الارتفاع والإمالة والدوران.

شاشة عديمة الحواف واقعياً من 4 جوانب

شاشة عديمة الحواف واقعياً من 4 جوانب

شاشة قابلة لتعديل الإمالة

مائل

شاشة قابلة لتعديل الارتفاع

الارتفاع

شاشة مثبتة على محور قابل للتعديل

المحور

أوضاع مخصصة لجميع الألعاب
واجهة المستخدم الرسومية المحسنة للألعاب

أوضاع مخصصة لجميع الألعاب

يمكن للاعبين اختيار وضع Gamer أو FPS أوRTS، والتخصيص. يمكن ضبط الإعدادات وتحسينها لأي نوع من أنواع الألعاب.

  • الشاشة التقليدية
  • DAS
مزامنة العمل الديناميكي (Dynamic Action Sync)

رد فعل بصورة أسرع أمام الخصوم

قلل من معدل تأخر الإدخال عبر مزامنة الإجراء الديناميكي (Dynamic Action Sync) حتى تساعد اللاعبين على التقاط اللحظات الحاسمة في الوقت الفعلي.

*يوضح الشكل التقليدي أن طرازات إل جي غير مدعومة في ميزة مزامنة العمل الديناميكي (DAS).
**الصور خاضعة للمحاكاة لتحسين فهم الميزات. وقد يختلف المنتج الفعلي عما هو موضح بها.

  • إيقاف
  • تشغيل
Black Stabilizer

اهجم أولاً في الظلام

يساعد موازن اللون الأسود اللاعبين على تجنب القناصين المختبئين في الأماكن الأكثر ظلمة والهروب بسرعة عند صدور وميض الانفجارات.

*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

  • إيقاف
  • تشغيل
خط فاصل

هدف أفضل

يتم تثبيت نقطة الهدف بالمركز الثابت لتعزيز دقة القنص

*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

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