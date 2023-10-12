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شاشة Ergo IPS بدقة UHD 4K، حجم 27 بوصة مع منفذ USB C، تصميم مريح
شاشة UHD دقة عرض 4K IPS
شاشة واضحة من أجل راحة البصر
مع sRGB 99% (النوع) وشاشة HDR400 من إل جي، تقدم UltraFine™ Ergo من إل جي جودة صورة استثنائية توفر شاشة 4K IPS حجم 27 بوصة تجربة مشاهدة مريحة من خلال تقليل تغير اللون بين نقاط المشاهدة المختلفة.
UHD 4K IPS Display: Clear
تمديد/سحب 0 ~ 180ملم
دوران ± 280 درجة
الارتفاع 0 ~ 130 ملم
مرتكز 90 درجة
إمالة ± 25 درجة
*الأرقام أعلاه هي مجموعة الميزات المتاحة.
توافق مع جميع الوضعيات
تعد شاشات 27UN880 ابتكار مرحب به لدى الأشخاص الذين يقضون وقتًا طويلاً في مكاتبهم. يساعد حامل إل جي المريح والمتقدم تقنيًا على تعزيز الوضع الجيد من خلال إمكانية الضبط والتعديل العالية، مما يتيح لكل مستخدم إنشاء محطة عمل مخصصة تمامًا.
*راجع دليل المنتج على صفحة دعم LG.com للاطلاع على إرشادات التثبيت التفصيلية.
*الصور الموضحة بالفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.
كل المواصفات
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27UN880-B
شاشة Ergo IPS بدقة UHD 4K، حجم 27 بوصة مع منفذ USB C، تصميم مريح