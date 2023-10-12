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شاشة Ergo IPS بدقة UHD 4K، حجم 27 بوصة مع منفذ USB C، تصميم مريح

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شاشة Ergo IPS بدقة UHD 4K، حجم 27 بوصة مع منفذ USB C، تصميم مريح

27UN880-B

شاشة Ergo IPS بدقة UHD 4K، حجم 27 بوصة مع منفذ USB C، تصميم مريح

LG UltraFine™ Display Ergo

LG UltraFine™ Display Ergo: Designed Around You

تصميم يرتكز عليك

قم بتعزيز إنتاجيتك مع الابتكارات الجديدة من أجل الراحة في الاستخدام ومكان العمل.
جودة صورة استثنائية

3840x2160 UHD 4K IPS / VESA DisplayHDR400 & sRGB 99% (النوع)

 

 

بيئة العمل

حامل مريح مع مشبك من النوع ج وحلقة تثبيت/نطاق كامل من حركة الشاشة

 

 

راحة المستخدم

USB من النوع ج™/سهولة التثبيت

شاشة UHD دقة عرض 4K IPS

شاشة واضحة من أجل راحة البصر

مع sRGB 99% (النوع) وشاشة HDR400 من إل جي، تقدم UltraFine™ Ergo من إل جي جودة صورة استثنائية توفر شاشة 4K IPS حجم 27 بوصة تجربة مشاهدة مريحة من خلال تقليل تغير اللون بين نقاط المشاهدة المختلفة.

UHD 4K IPS Display: Clear

Ergo stand, Full Movement of Display, Perfectly Follow Your Eye Level

شاشة تتميز بنطاق تام من الحركة

ملائمة مثلى لمستوى عيناك

توفر المرونة المعززة للحامل المريح ضبطًا مريحًا موسعًا للتمديد والسحب والدوران والارتفاع والإمالة بالإضافة إلى توفير وضع مثالي للشاشة من أجل تجربة مستخدم أكثر راحة واستدامة.

تمديد/سحب 0 ~ 180ملم

دوران ± 280 درجة

الارتفاع 0 ~ 130 ملم

مرتكز 90 درجة

إمالة ± 25 درجة

*الأرقام أعلاه هي مجموعة الميزات المتاحة.

توافق مع جميع الوضعيات

تعد شاشات 27UN880 ابتكار مرحب به لدى الأشخاص الذين يقضون وقتًا طويلاً في مكاتبهم. يساعد حامل إل جي المريح والمتقدم تقنيًا على تعزيز الوضع الجيد من خلال إمكانية الضبط والتعديل العالية، مما يتيح لكل مستخدم إنشاء محطة عمل مخصصة تمامًا.

توافق مع جميع الوضعيات
توافق مع جميع الوضعيات
توافق مع جميع الوضعيات
Scene of Architect With Ergo
Scene of Memedia Gamer With Ergo
Scene of Photographer With Ergo
Scene of Architect With Ergo

Scene of Memedia Gamer With Ergo

Scene of Photographer With Ergo

Create a Perfectly Customized Workstation eg.Photographer, Creator, Office Worker

إعداد مكتب خالٍ من الفوضى

استخدام تام للمكتب الخاص بك

يشغل التصميم المدمج لشاشات 27UN880 مساحة صغيرة جدًا من سطح المكتب ويساهم أيضًا في سهولة التثبيت. لمساعدة المستخدمين على تحقيق بيئة خالية من الفوضى، يوفر حل كابل USB من النوع ج الذي تتميز به شاشات 27UN880 4K نقلًا سريعًا للبيانات مع طاقة (بقدرة تصل إلى 60 واط) لشحن الحاسوب المحمول من خلال كابل واحد.

 

Usage of Stable

™‏‏‏USB Type-C‏

وصلة ثابتة وقوية

دعم الشاشة وتوصيل البيانات والطاقة (حتى 60 وات).

Usage of One Click Mount

تركيب بنقرة واحدة

Usage of C-Clamp

حلقة تثبيت ومشبك من النوع ج

Usage of Easy Cable Management

إدارة الكابلات بسهولة

*راجع دليل المنتج على صفحة دعم LG.com للاطلاع على إرشادات التثبيت التفصيلية.
*الصور الموضحة بالفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

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27UN880-B

شاشة Ergo IPS بدقة UHD 4K، حجم 27 بوصة مع منفذ USB C، تصميم مريح