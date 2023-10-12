شاشة Ergo IPS بدقة UHD 4K، حجم 27 بوصة مع منفذ USB C، تصميم مريح

يشغل التصميم المدمج لشاشات 27UN880 مساحة صغيرة جدًا من سطح المكتب ويساهم أيضًا في سهولة التثبيت. لمساعدة المستخدمين على تحقيق بيئة خالية من الفوضى، يوفر حل كابل USB من النوع ج الذي تتميز به شاشات 27UN880 4K نقلًا سريعًا للبيانات مع طاقة (بقدرة تصل إلى 60 واط) لشحن الحاسوب المحمول من خلال كابل واحد.