جهاز العرض DualUp بقياس 27.6 بقياس 16:18 بحامل مريح ومنفذ ™USB Type-C

شاشة العرض SDQHD بقياس 27.6 بوصة (2560 ×‏ 2880، نسبة أبعاد 16:18) من نوع Nano IPS تدعم مدى لونيًا واسعًا، %98 من نطاق ألوان DCI-P3، وتقدم استنساخًا حيويًا للألوان بدعم من HDR10.