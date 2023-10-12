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جهاز العرض DualUp بقياس 27.6 بقياس 16:18 بحامل مريح ومنفذ ™USB Type-C
جودة صورة مذهلة
SDQHD (2560 x 2880) Nano IPS
DCI-P3 98% (النموذجي) وHDR10
بيئة العمل
حامل مريح بمشبك C
حركات متعددة لشاشة العرض
راحة المستخدم
™USB Type-C
تركيب سهل
فتح علبة جهاز العرض DualUp الجديد وإعداده
*صور المنتج في الفيديو خاصة بالأغراض التوضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.
شاشة أكبر ومساحة أقل
لا يشغل جهاز العرض DualUp سوى مساحة صغيرة بالنسبة إلى جهاز عرض واحد لكنه بنسبة أبعاد تبلغ 16:18 يدعم تشغيل جهازي عرض بقياس 21.5 بوصة على شاشة واحدة.
*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعل.
حركة مريحة في حدود نطاق دوران العين
*حامل مريح: التمديد/الطي 210 ملم، التدوير بزاوية ±335°، الدوران حول المحور بزاوية 90° (عكس حركة عقارب الساعة)، الارتفاع 130 ملم، الارتفاع السفلي 35 ملم، الميل بزاوية ±25°.
**صور المنتج في الفيديو خاصة بالأغراض التوضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.
*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*معرف اعتماد TÜV Rheinland (الضوء الأزرق المنخفض - الحل الجهازي): 1111250391.
*الصور محاكية لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
جهاز العرض المثالي للابتكار والتطوير وتعدد المهام
شاشة DualUp من LG، شاشة على نمط جديد بنسبة أبعاد 16:18 تساعد على تعزيز الكفاءة والإنتاجية. يمكنك الاطلاع على مزيد من المعلومات بلمحة سريعة ضمن المساحة الممتدة العلوية والسفلية.
*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
USB النوع ج™
سهولة التحكم والتوصيل
يتيح منفذ ™USB Type-C إمكانية العرض ونقل البيانات لشحن الجهاز المتصل (حتى 90 واط)، مع تمكين الدعم لجهاز الكمبيوتر المحمول لديك، وكل ذلك في الوقت نفسه عبر كابل منفرد.
يتيح منفذ USB™ من النوع ج تحكمًا وتوصيلًا سهلاً
*يتطلب الأمر استخدام كابل USB من النوع ج™ المرفق بالعبوة للعمل على النحو المطلوب مع منفذ USB من النوع ج™ لتوصيل الشاشة.
LG DualUp كيفية استخدام إعدادات شاشة
PBP وKVM مدمج*
يتيح لك جهاز العرض DualUp أن تتحكم في عدة محتويات من جهازي كمبيوتر باستخدام ميزة الصورة داخل الصورة. كما تساعد ميزة KVM المدمجة على إدارة المحتوى باستخدام لوحة مفاتيح وماوس واحد.
*KVM: لوحة مفاتيح وجهاز عرض فيديو وماوس.
**يمكن توصيله عبر كابل بمنفذ ™USB Type-C وكابل HDMI وكابل إشارة صاعدة بمنفذ USB مدرج مع العبوة.
**كابل DisplayPort ليس مدرجًا مع العبوة.
موفر للمساحة وإعداد محطة عمل مرن
حلقة تثبيت ومشبك من النوع ج
حلقة تثبيت ومشبك من النوع ج
*راجع دليل المنتج على صفحة دعم LG.com للاطلاع على إرشادات التثبيت التفصيلية.
*الصور الموضحة بالفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.
المواصفات الرئيسية
-
المقاس [Inch]
-
27.6
-
الوضوح
-
2560 x 2880
-
نوع الشاشة
-
IPS
-
الأبعاد
-
16:18
-
تسلسل الألوان (Typ.)
-
DCI-P3 98% (CIE1976)
-
الاضاءة (Typ.) [cd/m²]
-
300
-
معدل التحديث (Max.) [Hz]
-
60
-
وقت الاستجابة
-
5ms (GtG at Faster)
-
تعديل شاشة العرض
-
امالة/ارتفاع/محور/دوران حول المحور/تمديد /تراجع
كل المواصفات
-
اسم المنتج
-
DualUp
-
سنة
-
2022
-
تعديل شاشة العرض
-
امالة/ارتفاع/محور/دوران حول المحور/تمديد /تراجع
-
جدار بطاولة متحركةmm
-
100 x 100
-
مدخل الطاقة
-
100~240V (50/60Hz)
-
استهلاك الطاقة(DC Off)
-
اقل من 0.3W
-
استهلاك الطاقة (نجوم الطاقة)
-
28.31W
-
استهلاك الطاقة (الطاقة القصوى)
-
190W
-
استهلاك الطاقة (وضع السكون)
-
اقل من 0.5W
-
استهلاك الطاقة (Typ)
-
40W
-
النوع
-
طاقة خارجية (محول)
-
RoHS
-
نعم
-
تحكم على الشاشة ( ادارة شاشة ال جي)
-
نعم
-
تحكم مزدوج
-
نعم
-
الأبعاد
-
16:18
-
الاضاءة (Min.) [cd/m²]
-
240
-
الاضاءة (Typ.) [cd/m²]
-
300
-
عمق الالوان (عدد الالوان)
-
1.07B
-
تسلسل الألوان (Min.)
-
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
تسلسل الألوان (Typ.)
-
DCI-P3 98% (CIE1976)
-
معدل التباين (Min.)
-
700:1
-
معدل التباين (Typ.)
-
1000:1
-
نوع الشاشة
-
IPS
-
Pixel Pitch [mm]
-
0.18195 x 0.18195
-
معدل التحديث (Max.) [Hz]
-
60
-
الوضوح
-
2560 x 2880
-
وقت الاستجابة
-
5ms (GtG at Faster)
-
المقاس [cm]
-
70.1
-
المقاس [Inch]
-
27.6
-
زاوية الرؤيا (CR≥10)
-
178º(R/L), 178º(U/D)
-
قياسات الشحن (W x H x D) [mm]
-
745 x 240 x 557
-
قياسات بدون الحامل (W x H x D) [mm]
-
481.5 x 549.5 x 44.9
-
قياسات مع الحامل (W x H x D) [mm]
-
481.5 x 843.2 x 461.3
-
الوزن خلال الشحن[kg]
-
13.2
-
الوزن بدون الحامل [kg]
-
4.3
-
الوزن مع الحامل [kg]
-
9
-
ثبات اللون الاسود
-
نعم
-
السطوع التلقائي
-
نعم
-
تبديل المدخل التلقائي
-
نعم
-
معايرة اللون بالمصنع
-
نعم
-
ضعف الالوان
-
نعم
-
Dynamic Action Sync
-
نعم
-
امان من الرمش
-
نعم
-
HDR 10
-
نعم
-
HDR Effect
-
نعم
-
تكنولوجيا Nano IPS
-
نعم
-
اخرى (خصائص)
-
لون أزرق منخفض
-
PBP
-
2PBP
-
نمط القراءة
-
نعم
-
الوضوح الخارق+
-
نعم
-
مفتاح تعريف المستخدم
-
نعم
-
Maxx Audio
-
نعم
-
السماعات
-
7W x 2
-
HDMI
-
نعم
-
اكسسوارات اخرى
-
DC 1.4تمديد التوصيلm Black, Ergo+حامل+غطاء للكيبل, غطاء علوي للمجسم, مفتاح ربط
-
USB A to B
-
نعم
-
USB-C
-
نعم
-
KVM داخلي
-
نعم
-
DisplayPort
-
نعم(1ea)
-
DP اصدار
-
1.4
-
HDMI
-
نعم(2ea)
-
مخرج سماعات الرأس
-
3-pole صوت فقط
-
USB-C
-
نعم(1ea)
-
USB-C (نقل البيانات)
-
نعم
-
USB-C (اقصى وضوح at Hz)
-
2560x2880 at 60Hz
-
USB-C (توصيل الطاقة)
-
90W
-
USB مخارج
-
YES(2ea/ver3.0)
-
USB Upstream Port
-
YES(1ea/ver2.0)
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28MQ780-B
جهاز العرض DualUp بقياس 27.6 بقياس 16:18 بحامل مريح ومنفذ ™USB Type-C