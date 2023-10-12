شاشة UltraWide بدقة Dual QHD (5120×1440) مع نسبة أبعاد 32:9 بمساحة مضاعفة لوحدات البكسل قياس 27 بوصة بدقة QHD ونسبة أبعاد 16:9. بفضل توفر وحدات بكسل أكثر بنسبة 70% مقارنةً بدقة (3840×1080) FHD ونسبة أبعاد 32:9، يمكنك أن تجمع بين أداء المهام المتعددة وزيادة عدد النوافذ بتنسيقات متعددة دون فقدان جودة الصورة.

