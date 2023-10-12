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شاشات UltraWide™ المنحنية من إل جي
الشاشة
شاشة عرض Nano IPS™‎
شاشة قياس 49 بوصة بدقة DQHD‏ (5120‎ × 1440) بمعدل تحديث 144 هرتز
الألوان

تدرج لوني DCI-P3 بنسبة تغطية %98 (نموذجي)
معيار VESA Display HDR™ 400

الاتصال
منفذ USB Type-C™‎
وحدة تحكم مزدوجة (مفتاح KVM)
شاشة UltraWide بتقنية عرض ثنائية ذات دقة رباعية عالية الوضوح Dual QHD (5120×1440)

تخطى تعدد المهام

شاشة UltraWide بدقة Dual QHD (5120×1440) مع نسبة أبعاد 32:9 بمساحة مضاعفة لوحدات البكسل قياس 27 بوصة بدقة QHD ونسبة أبعاد 16:9. بفضل توفر وحدات بكسل أكثر بنسبة 70% مقارنةً بدقة (3840×1080) FHD ونسبة أبعاد 32:9، يمكنك أن تجمع بين أداء المهام المتعددة وزيادة عدد النوافذ بتنسيقات متعددة دون فقدان جودة الصورة.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*بالنسبة إلى بعض طرازات Mac المزودة ببطاقة رسومات Intel، تكون الدقة القصوى غير مدعومة عند التوصيل عبر منفذ USB-C.
صورة توضح شاشتين من طراز 49WQ95C متصلتين في الوقت نفسه.

الأعمال المكتبية

وسع مساحة العمل الخاصة بك

لن تحتاج بعد الآن لتوصيل شاشات متعددة، إذ يمكنك الحصول على شاشة كبيرة بحجم أربع شاشات قياس 27 بوصة بتصميم أنيق أكبر حجمًا يضفي لسمة جمالية على مكتبك.

تبين الصورة شاشة 49WQ95C تعرض أدوات لمعالجة الصوت مع المخطط الزمني بالكامل على الشاشة واحدة.

المحتوى الصوتي

قم بعملك في الوقت ذاته

يمكنك استعراض لوحة الصور المتسلسلة مع المخطط الزمني بأكمله على شاشة واحدة أثناء معالجة ملفات الموسيقى.

تستعرض الصورة شاشة 49WQ95C تعرض أدوات تحرير الفيديو مع المخطط الزمني بأكمله.

محتوى المقاطع المتحركة

إدارة الجدول الزمني كله

عاين الصور المصغرة لملفات المصدر، ثم حمِّل الملفات إلى المخطط الزمني دون الحاجة إلى تبديل النوافذ.

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المحتويات المرئية

وفِّر وقت أكثر من تبديل أقل بين النوافذ

وفِّر وقتك لمشاهدة المحتوى المرئي مع شاشة 49WQ95C التي تعرض مصادر صور أكثر ونوافذ متعددة في آنٍ واحد.

*قد يختلف عدد المسارات والمقاطع الموضحة باختلاف الإعدادات المضبوطة.

*لا تتضمن عبوة الشاشة الحوامل والدعامات اللازمة للتركيب الرأسي، ويلزم شراؤها بشكل منفصل.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

وحدة تحكم مزدوجة (مفتاح KVM)

تحكم في أجهزة متعددة عبر شاشة واحدة

تتيح لك وحدة التحكم المزدوجة استخدام أجهزة متعددة عبر شاشة واحدة ولوحة مفاتيح وماوس. كل ما عليك هو سحب الملفات من أجهزة متعددة وأسقاطها على شاشتك.

تحاكي الصورة وحدة التحكم المزدوجة من خلال منظر يوضح توصيل الشاشة بجهازي كمبيوتر، أحدها محمول والآخر مكتبي. تستعرض شاشة العرض شاشة كل جهاز من الأجهزة على حدة.

*تأتي الشاشة مزودة بكابلات USB-C وHDMI وDP.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
تدعم شاشة عرض Nano IPS™‎ من LG طيفًا متسعًا من الألوان مع تدرج لوني DCI-P3 بتغطية ألوان بنسبة 98%، كما تقدم جودة ألوان مذهلة ودرجة سطوع فائقة بفضل دعم معيار VESA Display HDR™400.

دقة ألوان فائقة وزاوية عرض واسعة

تدعم شاشة عرض Nano IPS™‎ من LG طيفًا متسعًا من الألوان مع تدرج لوني DCI-P3 بتغطية ألوان بنسبة �، كما تقدم جودة ألوان مذهلة ودرجة سطوع فائقة بفضل دعم معيار VESA Display HDR™400.

*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

شاشة تعمل بلوحة ™Nano IPS

تعرض شاشة Nano IPS™‎ من LG دقة ألون متناهية مع زاوية عرض واسعة.

DCI-P3 98%

تقدم تغطية ألوان بنسبة %98 مع تدرج لوني DCI-P3 حلاً مثاليًا لعرض الألوان بدقة مذهلة.

شاشة بتقنية HDR™ 400 من منظمة VESA

يدعم النطاق الديناميكي العالي HDR400 مستويات معينة من الألوان والسطوع.

حماية عينيك مع ميزات العناية بالعيون

  • وضع القارئ Reader
  • ألوان مباشرة ذات إضاءة زرقاء منخفضة

ألوان مباشرة ذات إضاءة زرقاء منخفضة

تساعد تقنية الألوان المباشرة ذات الإضاءة الزرقاء المنخفضة من إل جي مع شهادة سلامة الشاشة فيما يتعلق بالعين من توفالو راينلاند® على حماية عينيك من الضوء الأزرق من خلال الجمع بين أجهزة RGB وتعديلات البرامج مع الحفاظ على جودة الألوان الزاهية.

*معرَّف اعتماد TÜV Rheinland (إضاءة زرقاء خافتة - الحل بضبط إعداد الجهاز): 1111255908.

*قد تختلف الميزة أعلاه باختلاف ظروف الاستخدام الواقعية التي يستعملها المستخدم.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

سطوع ذاتي بفضل مستشعر الإضاءة المحيطة

يتفاعل المستشعر مع الضوء، مما يجعل الشاشة أكثر سطوعًا في المناطق الساطعة وأكثر قتامة في الظلام. يوفر بيئة عمل مريحة.

*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

USB النوع ج™

سهولة الاتصال

يسمح منفذ USB™ من النوع ج بالانتقال من العرض ونقل البيانات إلى شحن الجهاز المتصل، مما يتيح دعم الحاسوب المحمول الخاص بك في نفس الوقت عبر كابل واحد.

يسمح منفذ USB™ من النوع ج بالانتقال من العرض ونقل البيانات إلى شحن الجهاز المتصل، مما يتيح دعم الحاسوب المحمول الخاص بك في نفس الوقت عبر كابل واحد.

*للعمل بشكل صحيح، يلزم استخدام كابل USB Type-C™‎ المضمن في العبوة لتوصيل منفذ USB Type-C™‎ بالشاشة.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

توصيل الطاقة بقدرة تصل إلى 90 واط

بفضل تقنية توصيل الطاقة USB-C™، يمكنك تشغيل الشاشة أثناء شحن الحاسوب المحمول المتصل (بقدرة تصل إلى 90 وات) في نفس الوقت.

تجربة ألعاب غامرة

حلّق في عالم الألعاب المليء بالمغامرات والإثارة على خلفية رسومية مذهلة مع معدل تحديث يبلغ 144 هرتز، إلى جانب توافق الشاشة مع تقنيتي NVDIA G-sync®‎، وAMD Free Sync™‎، بالإضافة إلى ميزات المساعدة في اللعب.

تبين الصورة معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز. يظهر في نصف الصورة السيارة المتسارعة بوضوح، في حين يبين نصف الصورة الآخر سيارة أخرى محطمة.
معدل التحديث بتردد 144 هرتز

العب بسلاسة على شاشة سريعة.

تتيح السرعة الفائقة البالغة 144 هرتز للاعبين ملاحظة الإطارات التالية بسرعة وتجعل الصور تظهر بسلاسة. إذ تتسنى للاعبين الاستجابة السريعة لتحركات المنافسين والتصويب على الأهداف بسهولة.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

*لتمكين معدل تحديث قدره 144 هرتز، تحتاج إلى تثبيت بطاقة رسومية تدعم DSC وDisplayPort 1.4.

تحاكي الصورة اليسرى الوضع الذي لا تُستخدم فيه تقنيتا NVIDIA® G-SYNC®‎ و AMD FreeSync™ Premium Pro. تحاكي الصورة اليمنى المشهد الذي يتضمن أدنى حد من تقطيع الصورة وتلعثم الصوت بفضل استخدام تقنيتي NVIDIA® G-SYNC®‎ و AMD FreeSync™ Premium Pro.

متوافق مع تقنية ®NVIDIA® G-SYNC

تم اختبار الشاشة المتوافقة مع تقنية G-SYNC®‎ من قبل NVIDIA واعتمادها رسميًا حتى تنعم بتجربة ألعاب متميزة خالية من التقطيع وتلعثم الصوت.

تقنية AMD FreeSync™ Premium Pro

بفضل تقنية FreeSync™ Premium Pro، يمكن للاعبين تجربة حركة سلسة وسهلة في الألعاب عالية الدقة وسريعة الحركة، فهي تقلل فعليًا من الفواصل والتقطيع على الشاشة.

*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

مزامنة العمل الديناميكي (Dynamic Action Sync)

تعمل هذه التقنية على الحد من تأخر الإدخال باستخدام مزامنة الحركة الديناميكية حتى تساعد اللاعبين في استغلال اللحظة الحاسمة فورًا.

Black Stabilizer

تساعد خاصية مُثبِّت اللون الأسود اللاعبين في تجنب القناصة الذين يختبئون في أحلك الأماكن والهروب بسرعة من المواقف التي تنفجر فيها قنابل الضوء.

خط فاصل

يتم تثبيت نقطة الهدف بالمركز الثابت لتعزيز دقة القنص
تبين الصورة مكبري صوت استريو بقدرة 10 واط مزودان بتقنية MaxxAudio®‎ أسفل الشاشة.
Waves MaxxAudio®‎

نظام الصوت الذي تتفاعل معه بكل حواسك

تتميز شاشة العرض الانسيابية هذه بإطار نحيف على ثلاثة جوانب، دون أي مشتتات نتيجة الصور الدقيقة والواقعية للغاية في حين يتكامل مكبرا الصوت الاستريو بقدرة 10 واط المزودان بتقنية تقنية MaxxAudio®‎ مع التجربة الرائعة التي تغمر جميع حواسك.

*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

تصميم مريح

كن أنيقًا وتمتع براحة أكبر

تمتاز هذه الشاشة بمرونة معزَّزة لتوفير خيارات مريحة واسعة النطاق لضبط ارتفاع الشاشة وإمالتها وتدويرها لتناسب وضع الجلوس الأمثل لك.
Height icon

الارتفاع 110 مم

Tilt icon

الإمالة - بزاوية 5 درجات~20 درجة

Swivel icon

دوران بزاوية تبلغ -15~ 15 درجة

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