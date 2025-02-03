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شاشة UltraGear™ 1000R المنحنية مقاس 27 بوصة | بجودة QHD، و1ms (GtG)،‏ 180Hz

مميزات

المعرض

المواصفات

مراجعات

الدعم

شاشة UltraGear™ 1000R المنحنية مقاس 27 بوصة | بجودة QHD، و1ms (GtG)،‏ 180Hz

27GS60QC-B

شاشة UltraGear™ 1000R المنحنية مقاس 27 بوصة | بجودة QHD، و1ms (GtG)،‏ 180Hz

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  • مظهر أمامي
  • صورة جانبية - 15 درجة
  • صورة جانبية + 15 درجة
  • صورة عامة
  • صورة جانبية
  • مظهر خلفي
  • مظهر يوضح الجانب الخلفي
  • منظر مقرب للمنافذ
مظهر أمامي
صورة جانبية - 15 درجة
صورة جانبية + 15 درجة
صورة عامة
صورة جانبية
مظهر خلفي
مظهر يوضح الجانب الخلفي
منظر مقرب للمنافذ

الميزات الرئيسية

  • شاشة منحنية 1000R بجودة QHD (2560x1440) ومقاس 27 بوصة
  • 180Hz refresh rate
  • زمن استجابة (GtG) 1ms
  • HDR10 / sRGB 99% (قياسي)
  • تصميم واقعي بلا حواف من ثلاثة جوانب
  • AMD FreeSync™ / VESA certified AdaptiveSync
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شعار UltraGear™‎.

وُلِد ليمارس الألعاب

اختبر الانغماس الذي لا مثيل له مع 1000R وانطلق إلى الأمام.

اختبر الانغماس الذي لا مثيل له مع 1000R وانطلق إلى الأمام

انحناء طبيعي، 1000R هو مجرد البداية فقط. إنها ثورة في عالم الألعاب بسرعة 180Hz مُرضية وجودة صورة وسهولة استخدام لم تختبرها من قبل.

الشاشة

شاشة منحنية بجودة QHD (2560x1440) مقاس 27 بوصة

HDR10 / sRGB 99% (قياسي)

السرعة

180Hz refresh rate

زمن استجابة (GtG) 1ms

تقنية

AMD FreeSync™

VESA certified AdaptiveSync

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

Side view of a monitor with a gaming archer character on the screen image.

شاشة منحنية QHD 1000R مقاس 27 بوصة

إنحناء سلس ولعب متواصل دون انقطاع

اختبر انحناء 1000R، الذي يناسب معظم مجالات الرؤية ويُعيد إنتاج مشاهد حية بمعدل تحديث رائع 180Hz refresh rate لتجربة تبدو أكثر واقعية وغامرة.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

180Hz refresh rate

سرعة مطوّرة.
معيار جديد.

لقد رفعنا معيار سرعة UltraGear إلى 180Hz هرتز. يمكنك الاستمتاع بصور فائقة الوضوح والسلاسة مع معدل تحديث 180Hz refresh rate هرتز، والذي يقوم بتحميل الصور 180 مرة في الثانية.

It is a comparison image of a fast-paced game with a low refresh rate and a clear image with a 180Hz high refresh rate.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

*مقارنة بين معدل تحديث 60Hz هرتز (الصورة اليسرى) ومعدل تحديث 180Hz refresh rate هرتز.

زمن استجابة (GtG) 1ms

سرعة هائلة،
حلِّق في عالم الألعاب

وقت استجابة (GtG) فائق السرعة يبلغ 1ms مللي ثانية يقلل من الظلال العكسية ويوفر وقت استجابة سريع، ويتيح لك الاستمتاع بأداء ألعاب جديد تمامًا.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

*حدد "الوضع الأسرع - Faster Mode" لتنفيذ "وقت الاستجابة الذي يبلغ 1ms مللي ثانية". (وضع الألعاب → زمن الاستجابة → الوضع الأسرع).

High-quality color robot images with sRGB 99% and HDR10.

HDR10 مع sRGB 99% (قياسي)

جرِّب ألوان واقعية

تدعم هذه الشاشة التدرج اللوني الواسع، sRGB 99% (قياسي)، وHDR10، لتعيد إنتاج ألوان عالية الدقة للاعبين لرؤية الألوان المثيرة التي أرادها مطورو الألعاب بغض النظر عن ساحة المعركة.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

تجربة لعب سلسة

Comparison of fluid gaming image - The left image is tearing, and the Right image is tear-free.

VESA certified AdaptiveSync

إظهار شهادة شاشة VESA AdaptiveSync Display، وهي موجهة للألعاب بمعدلات تحديث أعلى ووقت استجابة منخفض بشكل ملحوظ. استمتع بمرئيات ألعاب أكثر سلاسة وخالية من التقطيع وتشغيل فيديو خالٍ من الاهتزازات.

AMD FreeSync™

بفضل تقنية FreeSync™، يمكن للاعبين تجربة حركة سلسة وسلسة في الألعاب عالية الدقة وسريعة الوتيرة. إنها تقلل من تقطيع الشاشة ومن الاهتزازات بشكل كبير.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

*تتم مقارنة أداء الميزة بالنماذج التي لا تطبق تقنية المزامنة.

*قد تحدث أخطاء أو تأخيرات حسب اتصال الشبكة.

تصميم يراعي راحة اللاعب

عزز تجربة اللعب مع تصميم بلا حدود تقريبًا من 3 جوانب لرؤية غامرة وقاعدة قابلة للإمالة قابلة للتعديل لمساعدتك على لعب اللعبة براحة أكبر. يحتل الحامل على شكل حرف L الخالي من الفوضى مساحة صغيرة من المكتب، مما يسمح لك بتقليل المساحة غير المُستغلّة.

أيقونة شاشة بتصميم بلا حواف.

تصميم بلا حواف

شاشة بلا حواف من ثلاثة جوانب

أيقونة قابلية تعديل الإمالة.

الميل

-5~+15 درجة

LG UltraGear™ 1000R curved gaming monitor-32GS60QC

HDMI icon.

واجهة الوسائط المتعددة عالية الدقة (HDMI)

DisplayPort icon.

منفذ الشاشة DisplayPort

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

واجهة رسومية مخصصة للألعاب

تتوافق مع أسلوب لعبك

يمكن للاعبين استخدام خاصية العرض على الشاشة (On-Screen Display) والتحكم عبر الشاشة (OnScreen Control) لتخصيص الإعدادات من خلال ضبط خيارات الشاشة الأساسية لتعيين "مفتاح محدد من قِبل المستخدم" كمفتاح اختصار.

*لتنزيل أحدث إصدارات برنامج OnScreen Control، يرجى زيارة LG.COM.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

Dynamic Action Sync

من خلال تقليل تأخر الإدخال باستخدام مزامنة الحركة الديناميكية (Dynamic Action Sync)، يمكن للاعبين اقتناص اللحظات الحرجة في الوقت الفعلي والاستجابة بسرعة.

Black Stabilizer

يساعد Black Stabilizer اللاعبين على اكتشاف القناصة المتربصين في أحلك الزوايا والتنقل بسرعة أثناء انفجار القنابل الضوئية.

Crosshair

تم تثبيت نقطة التصويب على الهدف بالمركز لتعزيز دقة القنص.

FPS Counter

سيُمكنك عداد مُعدل الأطر (FPS) من معرفة إلى أي مدى يتم تحميل الأطر بشكل جيد. كل إطار له قيمته سواء كنت تُحرر الفيديوهات، أو تشغّل الألعاب، أو تشاهد فيلم، ومع عداد مُعدل الأطر سيكون لديك بيانات لحظية.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

*تكون ميزة Crosshair غير متاحة حين يكون عداد مُعدل الأطر (FPS) مفعّلًا.

*قد يعرض عداد مُعدل الأطر (FPS) القيمة التي تتجاوز الحد الأقصى لمُعدل تحديث الشاشة.

*عداد مُعدل الأطر (إطار في الثانية): قياس الأطر في الثانية.

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