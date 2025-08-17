شاشة منحنية UltraGear™ مقاس 34 بوصة بدقة QHD ودعم HDR10 بتردد 160 هرتز مع حامل قابل للإمالة وتعديل الارتفاع + LG Soundbar S20Aالباقة الصوتية الجديدة

Skip to ContentSkip to Accessibility Help
34GP63A.S20A
الميزات الرئيسية

  • شاشة QHD ‏(3440 x ‏1440) منحنية مقاس 34 بوصة
  • نطاق ألوان sRGB بنسبة 99% (المعدل النموذجي) وHDR 10
  • معدل تحديث قدره 160 هرتزًا وتقنية AMD FreeSync™ Premium
  • الباقة الصوتية الجديدة
  • AI Sound Pro
  • واجهة WOW Interface
front view

34GP63A-B

شاشة منحنية UltraGear™ مقاس 34 بوصة بدقة QHD ودعم HDR10 بتردد 160 هرتز مع حامل قابل للإمالة وتعديل الارتفاع

left side

S20A

LG Soundbar S20A

Logo UltraGear™.
LG UltraGear™ Monitor Curved

*صورة محاكية.

يتم وضع مكبر الصوت LG Soundbar S20A على وحدة تحكم تلفزيونية خشبية، أسفل التلفزيون وبين حامل التلفزيون. تظهر على التلفزيون سيارة حمراء مع دخان.

يتم وضع مكبر الصوت LG Soundbar S20A على وحدة تحكم تلفزيونية خشبية، أسفل التلفزيون وبين حامل التلفزيون. تظهر على التلفزيون سيارة حمراء مع دخان.

LG Soundbar S20A

صوت متوازن في شكل مضغوط

اختبر ما هو غير متوقع من مكبر صوت soundbar مستقل صغير الحجم. صوت أكثر وضوحًا وتوازنًا يملأ مساحتك ويرتقي بلحظاتك الخاصة.

*عرضت على تلفزيون 48 بوصة لأغراض العرض التوضيحي.

**قد يختلف مظهر المنتج حسب الاستخدام الفعلي والإعدادات وعوامل أخرى.

المواصفات الرئيسية

المقاس [Inch]

34

الوضوح

3440 x 1440

نوع الشاشة

VA

الأبعاد

21:9

تسلسل الألوان (Typ.)

sRGB 99% (CIE1931)

الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

300

الانحناء

1800R

معدل التحديث (Max.) [Hz]

160

وقت الاستجابة

5ms (GtG at Faster)

تعديل شاشة العرض

امالة/ارتفاع

معلومات

اسم المنتج

UltraGear

سنة

2022

ميكانيكيا

تعديل شاشة العرض

امالة/ارتفاع

جدار بطاولة متحركةmm

100 x 100

طَاقَة

مدخل الطاقة

100~240V (50/60Hz)

استهلاك الطاقة(DC Off)

اقل من 0.3W

استهلاك الطاقة (الطاقة القصوى)

45W

استهلاك الطاقة (وضع السكون)

اقل من 0.5W

استهلاك الطاقة (Typ)

42W

النوع

طاقة خارجية (محول)

عادي

RoHS

نعم

SW طلب

تحكم على الشاشة ( ادارة شاشة ال جي)

نعم

تحكم مزدوج

نعم

شاشة العرض

الأبعاد

21:9

الاضاءة (Min.) [cd/m²]

240

الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

300

عمق الالوان (عدد الالوان)

16.7M

تسلسل الألوان (Min.)

sRGB 90% (CIE1931)

تسلسل الألوان (Typ.)

sRGB 99% (CIE1931)

معدل التباين (Min.)

3000:1

معدل التباين (Typ.)

3000:1

الانحناء

1800R

نوع الشاشة

VA

Pixel Pitch [mm]

0.07725 x 0.23175

معدل التحديث (Max.) [Hz]

160

الوضوح

3440 x 1440

وقت الاستجابة

5ms (GtG at Faster)

المقاس [cm]

86.42

المقاس [Inch]

34

زاوية الرؤيا (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

الأبعاد والأوزان

قياسات الشحن (W x H x D) [mm]

986 x 524 x 212

قياسات بدون الحامل (W x H x D) [mm]

809 x 358.9 x 91.5

قياسات مع الحامل (W x H x D) [mm]

809 x 572.9 x 312(↑) 809 x 462.9 x 312(↓)

الوزن خلال الشحن[kg]

10.7

الوزن بدون الحامل [kg]

5.8

الوزن مع الحامل [kg]

7.9

سمات

ثبات اللون الاسود

نعم

AMD FreeSync™

FreeSync Premium

تبديل المدخل التلقائي

نعم

معايرة اللون بالمصنع

نعم

Crosshair

نعم

Dynamic Action Sync

نعم

امان من الرمش

نعم

HDR 10

نعم

HDR Effect

نعم

تقليل ضبابية الحركة

نعم

نمط القراءة

نعم

وضع توفير الطاقة

نعم

الصوت

Maxx Audio

نعم

السماعات

7W x 2

الاتصال

DisplayPort

نعم(1ea)

DP اصدار

1.4

HDMI

نعم(2ea)

مخرج سماعات الرأس

3-pole صوت فقط

اكسسوارات

مدخل الديسبلاي

نعم

HDMI

نعم

