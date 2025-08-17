We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
شاشة منحنية UltraGear™ مقاس 34 بوصة بدقة QHD ودعم HDR10 بتردد 160 هرتز مع حامل قابل للإمالة وتعديل الارتفاع + LG Soundbar S20Aالباقة الصوتية الجديدة
34GP63A.S20A
()
2 :المنتجات في هذه الباقة
*صورة محاكية.
*عرضت على تلفزيون 48 بوصة لأغراض العرض التوضيحي.
**قد يختلف مظهر المنتج حسب الاستخدام الفعلي والإعدادات وعوامل أخرى.
- شاشة منحنية UltraGear™ مقاس 34 بوصة بدقة QHD ودعم HDR10 بتردد 160 هرتز مع حامل قابل للإمالة وتعديل الارتفاع
- LG Soundbar S20A
المواصفات الرئيسية
المقاس [Inch]
34
الوضوح
3440 x 1440
نوع الشاشة
VA
الأبعاد
21:9
تسلسل الألوان (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
الاضاءة (Typ.) [cd/m²]
300
الانحناء
1800R
معدل التحديث (Max.) [Hz]
160
وقت الاستجابة
5ms (GtG at Faster)
تعديل شاشة العرض
امالة/ارتفاع
كل المواصفات
معلومات
اسم المنتج
UltraGear
سنة
2022
ميكانيكيا
تعديل شاشة العرض
امالة/ارتفاع
جدار بطاولة متحركةmm
100 x 100
طَاقَة
مدخل الطاقة
100~240V (50/60Hz)
استهلاك الطاقة(DC Off)
اقل من 0.3W
استهلاك الطاقة (الطاقة القصوى)
45W
استهلاك الطاقة (وضع السكون)
اقل من 0.5W
استهلاك الطاقة (Typ)
42W
النوع
طاقة خارجية (محول)
عادي
RoHS
نعم
SW طلب
تحكم على الشاشة ( ادارة شاشة ال جي)
نعم
تحكم مزدوج
نعم
شاشة العرض
الأبعاد
21:9
الاضاءة (Min.) [cd/m²]
240
الاضاءة (Typ.) [cd/m²]
300
عمق الالوان (عدد الالوان)
16.7M
تسلسل الألوان (Min.)
sRGB 90% (CIE1931)
تسلسل الألوان (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
معدل التباين (Min.)
3000:1
معدل التباين (Typ.)
3000:1
الانحناء
1800R
نوع الشاشة
VA
Pixel Pitch [mm]
0.07725 x 0.23175
معدل التحديث (Max.) [Hz]
160
الوضوح
3440 x 1440
وقت الاستجابة
5ms (GtG at Faster)
المقاس [cm]
86.42
المقاس [Inch]
34
زاوية الرؤيا (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
الأبعاد والأوزان
قياسات الشحن (W x H x D) [mm]
986 x 524 x 212
قياسات بدون الحامل (W x H x D) [mm]
809 x 358.9 x 91.5
قياسات مع الحامل (W x H x D) [mm]
809 x 572.9 x 312(↑) 809 x 462.9 x 312(↓)
الوزن خلال الشحن[kg]
10.7
الوزن بدون الحامل [kg]
5.8
الوزن مع الحامل [kg]
7.9
سمات
ثبات اللون الاسود
نعم
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
تبديل المدخل التلقائي
نعم
معايرة اللون بالمصنع
نعم
Crosshair
نعم
Dynamic Action Sync
نعم
امان من الرمش
نعم
HDR 10
نعم
HDR Effect
نعم
تقليل ضبابية الحركة
نعم
نمط القراءة
نعم
وضع توفير الطاقة
نعم
الصوت
Maxx Audio
نعم
السماعات
7W x 2
الاتصال
DisplayPort
نعم(1ea)
DP اصدار
1.4
HDMI
نعم(2ea)
مخرج سماعات الرأس
3-pole صوت فقط
اكسسوارات
مدخل الديسبلاي
نعم
HDMI
نعم
كل المواصفات
