شاشة UltraGear™ DQHD المنحية مقاس 45 بوصة بمعدل تحديث 200Hz + شاشة منحنية بدقة FHD مقاس 23.8 بوصة مع USB-C
45GR75DC-B.24U421A
2 :المنتجات في هذه الباقة
شاشة FHD VA المنحنية مقاس 23.8 بوصة
ألوان نابضة بالحياة بدقّة
تُوفّر شاشتنا FHD (1920x1080) صورًا واضحة مع سلسلة ألوان sRGB 99% (نموذجية) وانحناء 1500R، ممّا يُعزّز إنتاجية العمل.
الشاشة المنحنية بدقة FHD مقاس 27 بوصة الموضوعة على المكتب تعرِض صورًا وتطبيقات نابضة بالحياة. تتضمّن مساحة العمل نبتة، وأوراقًا، ولوحة مفاتيح، وماوسًا، وسماعات رأس، وقهوة، مع عدم وضوح المكتب في الخلفية.
*تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*لا تشمل العبوة لوحة المفاتيح والماوس.
- شاشة منحنية بدقة FHD مقاس 23.8 بوصة مع USB-C
- شاشة UltraGear™ DQHD المنحية مقاس 45 بوصة بمعدل تحديث 200Hz
كل المواصفات
ما يقوله الناس
