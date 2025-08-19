Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
شاشة UltraGear™ DQHD المنحية مقاس 45 بوصة بمعدل تحديث 200Hz + شاشة منحنية بدقة FHD مقاس 23.8 بوصة مع USB-C

شاشة UltraGear™ DQHD المنحية مقاس 45 بوصة بمعدل تحديث 200Hz + شاشة منحنية بدقة FHD مقاس 23.8 بوصة مع USB-C

شاشة UltraGear™ DQHD المنحية مقاس 45 بوصة بمعدل تحديث 200Hz + شاشة منحنية بدقة FHD مقاس 23.8 بوصة مع USB-C

45GR75DC-B.24U421A
Bundle Image
Front view
front view
Bundle Image
Front view
front view

الميزات الرئيسية

  • شاشة DQHD المنحية بأبعاد 32:9 ودقة (3440x1440) ومقاس 45 بوصة
  • VESA DisplayHDR™ 600‏ / DCI-P3 95% (قياسي)
  • معدل تحديث 200Hz / وزمن استجابة 1ms
  • شاشة منحنية بدقة FHD مقاس 23.8 بوصة (1500R)
  • sRGB 99% (قياسي) / معدل تحديث 100Hz
  • USB-C (توصيل طاقة (PD‏) 15 واط)
المزيد
2 :المنتجات في هذه الباقة

24U421A-B

شاشة منحنية بدقة FHD مقاس 23.8 بوصة مع USB-C

صورة أمامية

45GR75DC-B

شاشة UltraGear™ DQHD المنحية مقاس 45 بوصة بمعدل تحديث 200Hz

تعرض 45GR75DC.

تعرض 45GR75DC.

شاشة FHD VA المنحنية مقاس 23.8 بوصة

ألوان نابضة بالحياة بدقّة

تُوفّر شاشتنا FHD (1920x1080) صورًا واضحة مع سلسلة ألوان sRGB 99% (نموذجية) وانحناء 1500R، ممّا يُعزّز إنتاجية العمل.

الشاشة المنحنية بدقة FHD مقاس 27 بوصة الموضوعة على المكتب تعرِض صورًا وتطبيقات نابضة بالحياة. تتضمّن مساحة العمل نبتة، وأوراقًا، ولوحة مفاتيح، وماوسًا، وسماعات رأس، وقهوة، مع عدم وضوح المكتب في الخلفية.

*تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

*لا تشمل العبوة لوحة المفاتيح والماوس.

طباعة

كل المواصفات

طباعة

كل المواصفات

ما يقوله الناس

اخترنا لك

هل تحتاج إلى المساعدة؟

نحن هنا لتقديم كل ما تحتاجه من مساعدات.

احصل على الدعم

اتصل بنا

البحث محليًا

جرب هذا المنتج من حولك.