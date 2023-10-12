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*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*لا تعمل لوحة الألعاب هذه إلا عند توصيل كابل تقسيم USB (النوع A والنوع C) بالكمبيوتر الشخصي معًا.
*طول الكابل - صندوق التحكم إلى USB من النوع C: 2 م، USB من النوع C إلى USB من النوع A: 120 ملم.
*لوحة المفاتيح والماوس غير مدرجين في العبوة (يُباعان بشكل منفصل).
كبيرة بما يكفي لممارسة الألعاب
لوحة الألعاب UltraGear™ تدعم مقاسًا يكفي عدة إعدادات لوصلات الألعاب والتتبع المريح للماوس.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*الجانب العلوي (الجزء الصلب / السطح المنزلق): قوام مصغر، عازل للمياه. الجانب السفلي (الجزء الناعم / سطح نسيجي): عازل للماء، مانع للتلاعب.
*اللوحة مدرجة في العبوة ويمكن شراؤها بشكل منفصل (قابلة للتبديل).
اجعل الإضاءة تميزك
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*لا تعمل هذه الميزة إلا عند توصيل كابل تقسيم USB (النوع A والنوع C) بالكمبيوتر الشخصي معًا.
*قد تختلف هذه الميزة على حسب إعداد الكمبيوتر الشخصي للمستخدم أو بيئته.
*الأجهزة الطرفية للألعاب غير مدرجة في العبوة (تُباع بشكل منفصل).
*وظيفة إضاءة الأزرار - M1: تشغيل/إيقاف إضاءة LED، M2: تغيير لون الإضاءة، M3: تغيير حركة الإضاءة بالترتيب (دوران - موجة - تنفس).
استكشف UltraGear™
المجموعة
UGP90HB-B-منظر من أعلى لشاشة UltraGear ™ والكمبيوتر المحمول والسماعات ولوحة الألعاب والماوس على خلفية سوداء.
تُظهر الصورة أعلاه منتجات LG UltraGear ™ التمثيلية لأغراض التوضيح. لمزيد من المعلومات حول هذه المنتجات ، يرجى زيارة LG.COM
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