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شاشة UHD 4K مقاس 27 بوصة تدعم VESA DisplayHDR™ 400

مميزات

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المواصفات

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شاشة UHD 4K مقاس 27 بوصة تدعم VESA DisplayHDR™ 400

27UQ750-W

شاشة UHD 4K مقاس 27 بوصة تدعم VESA DisplayHDR™ 400

front

uhd

VESA DisplayHDR™ 400

التفاصيل المخصصة

استمتع بصور واضحة وحيوية دقيقة للألوان مع شاشة LG UHD 4K HDR. باستخدام هذه الشاشة، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بشكل كامل بألعاب وحدة التحكم الجديدة بدقة 4K وخدمات البث عالية الدقة.

توفر هذه الشاشة صورًا واضحة وحيوية دقيقة للألوان.

تمكنك الشاشة UHD بدقة 4K من إل جي من الاستمتاع بمحتوى 4K وHDR كما ترغب تمامًا.

الشاشة

شاشة بدقة UHD 4K ‏(3840 × 2160) مقاس 27 بوصة
تصميم واقعي بلا حواف من 3 جوانب

جودة الصورة

VESA DisplayHDR™ 400
تدرج لوني DCI-P3 بنسبة تغطية %95 (قياسي)

قابلية الاتصال

™USB-C

HDMI 2.1 & USB 3.0

*قد تختلف هذه الميزة حسب الظروف والبيئة التي يتواجد فيها المستخدم.

VESA DisplayHDR™ 400

نطاق ديناميكي عالٍ (HDR) واضح وساطع

تدعم الشاشة VESA DisplayHDR™ 400 بسطوع وتباين واسعين النطاق، مما يتيح الانغماس البصري في أحدث الألعاب التي تدعم HDR بالإضافة إلى الأفلام والصور.

  • HDR

  • SDR

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*قد تختلف هذه الميزة حسب إعداد وبيئة جهاز الكمبيوتر الخاص بالمُستخدم.

تدعم الشاشة تجربة ألعاب واقعية بدقة تصل إلى 4K وHDR

تعزيز أداء الألعاب

تعمل شاشة 27UQ750 على تعزيز العصر الجديد من تجربة ألعاب وحدة التحكم بدقة 4K HDR، ليس ذلك فقط من خلال توفير الإثارة مع الصورة اللائقة وصوت الاستريو (مع Waves MaxxAudio®)، ولكن أيضًا من خلال مساعدتك على الفوز في المعارك مع AMD FreeSync™ Premium، ومزامنة الحركة الديناميكية، وموازن اللون الأسود.

 

تجربة غامرة في وحدات تحكم الألعاب التي تأتي بجودة 4K HDR

*قد تختلف هذه الميزة حسب الظروف والبيئة التي يتواجد فيها المستخدم.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

دقة 4K بمعدل تحديث قدره 144 هرتز من منفذ HDMI 2.1

تجربة غامرة متوافقة مع وحدات تحكم الألعاب

بفضل معدل التحديث العالي الذي يبلغ 144 هرتز من منفذ HDMI 2.1، تتيح لك شاشة 27UQ750 خوض تجارب ألعاب غامرة للاعبي البلايستيشن وإكس بوكس عبر صور روسوميات متزامنة وسلسلة. يعني ذلك أن اللاعبون يمكنهم الاستمتاع بدقة 4K UHD عالية ومعدل تحديث 144 هرتز سواء من خلال منفذ DisplayPort أو HDMI.

تجربة ألعاب غامرة للاعبي وحدات التحكم عبر صور رسوميات متزامنة وسلسة.

*قد تختلف هذه الميزة حسب الظروف والبيئة التي يتواجد فيها المستخدم.
*إنها تدعم معدل تحديث متغيير (VRR) يصل إلى 120 هرتز مع ألعاب وحدة تحكم بدقة 4K.
*ليعمل على النحو المطلوب، يلزم وجود كابل HDMI 2.1 أو DisplayPort (مضمن في العبوة) وبطاقة رسومية (تُباع بشكل منفصل) تدعم HDMI 2.1.

AMD FreeSync Premium تقدم حركة سلسة وسريعة.

AMD FreeSync™ Premium

Fluid and Rapid Motion

With AMD FreeSync™ Premium technology, gamers can experience seamless, fluid movement in hi-resolution and fast-paced games. It virtually reduces screen tearing and stuttering.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة بين وضع “الإغلاق” (الصورة اليسرى) وتقنية AMD FreeSync™ Premium.

  • مزامنة الحركة الديناميكية (DAS)

  • مزامنة الحركة الديناميكية غير مطبَّقة

مزامنة الحركة الديناميكية

استمتع برد فعل أسرع أمام الخصوم

قلل من معدل تأخر الإدخال باستخدام ميزة مزامنة الحركة الديناميكية التي تمكِّن اللاعبين من اغتنام اللحظات المثيرة في الوقت الفعلي.

*قد تختلف هذه الميزة حسب الظروف والبيئة التي يتواجد فيها المستخدم.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

  • تشغيل

  • إيقاف

موازن اللون الأسود

اهجم أولاً في الظلام

يساعد موازن اللون الأسود اللاعبين على تجنب القناصين المختبئين في الأماكن الأكثر ظلمة والهروب بسرعة عند صدور وميض الانفجارات.

*قد تختلف هذه الميزة حسب الظروف والبيئة التي يتواجد فيها المستخدم.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

™USB-C‏

سهولة التحكم والتوصيل

يسمح منفذ ™USB-C بالانتقال من العرض ونقل البيانات إلى شحن الجهاز المتصل، مما يتيح دعم الحاسوب المحمول الخاص بك في نفس الوقت عبر كابل واحد.

Display

الشاشة

Data

نقل البيانات

Power Delivery

شحن الطاقة

يتيح منفذ USB-C™ تحكمًا وتوصيلًا سهلاً.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*يتطلب الأمر استخدام كابل ™USB-C المرفق بالعبوة للعمل على النحو المطلوب مع منفذ ™USB-C لتوصيل الشاشة.

90W Powerful Charge

Power Delivery Up to 90W

With USB-C™ power delivery technology, you can power up a monitor, while charging the connected laptop (Up to 90W) simultaneously.

you can power up a monitor, while charging the connected laptop (Up to 96W) simultaneously.

استمتع بمحتويات بجودة 4K وHDR

لصورة زاهية وواقعية

استكشف محتوى HDR من خدمات البث المتعددة. ويمكنك الاستمتاع بسطوع حيوي ونطاق ألوان واسع عند اللعب على شاشة LG UHD 4K المزودة بتقنية VESA DisplayHDR™ 400 التي تدعم مساحة الألوان DCI-P3.

تُمكن الشاشة اللاعبين من الاستمتاع بمحتوى بدقة 4K وHDR.

*لا تتوفر خدمة البث المباشر عبر الإنترنت إلا من خلال توصيل جهاز بث مباشر بشاشة. لا تشمل العبوة جهاز البث المباشر عبر الإنترنت ولا جهاز التحكم عن بُعد (يُباع وحده).

ميزة OnScreen Control توفر واجهة مستخدم أكثر سهولة.

OnScreen Control

Easier User Interface

You can customize the workspace by splitting the display or adjusting basic monitor options with just a few mouse clicks.

Easier User Interface تنزيل

*لتحميل أحدث إصدار من OnScreen Control، انقر فوق زر “التحميل”.
*قد لا تعمل الميزات بالشكل المناسب حسب جهاز الكمبيوتر الذي يستخدمه المستخدِم.

تصميم مريح

سهل ومريح

يسهل الحامل المريح من عملية ضبط ارتفاع الشاشة وإمالتها ودورانها حول محورها في الوضع الأمثل بالنسبة لك.

One Click Stand

حامل One Click

تركيب سهل

Tilt

الإمالة

-5~20 درجة

Pivot

الدوران حول المحور

90 درجة، في اتجاه عقارب الساعة

Height

الارتفاع

110 ملم

تتميز الشاشة بتصميم مريح يدعم خيارات ضبط الإمالة والارتفاع والدوران حول محورها وتوفر حامل One Click سهل التثبيت.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

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27UQ750-W

شاشة UHD 4K مقاس 27 بوصة تدعم VESA DisplayHDR™ 400