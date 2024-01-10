تعمل شاشة 27UQ750 على تعزيز العصر الجديد من تجربة ألعاب وحدة التحكم بدقة 4K HDR، ليس ذلك فقط من خلال توفير الإثارة مع الصورة اللائقة وصوت الاستريو (مع Waves MaxxAudio®)، ولكن أيضًا من خلال مساعدتك على الفوز في المعارك مع AMD FreeSync™ Premium، ومزامنة الحركة الديناميكية، وموازن اللون الأسود.