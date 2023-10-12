يتعرف المعالج على كل ما تشاهده، سواء كانت دراما أو رياضة أو أفلامًا أو أخبارًا أو موسيقى، ثم يقوم بتحسين الصوت لهذا النوع المحدد من المحتوى. ستكون أصوات مذيعي الأخبار والمؤثرات الصوتية في الأفلام أكثر وضوحًا.