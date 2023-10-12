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اكتشف تجربة تلفزيون أكثر قوة مع معالج α7 Gen4 الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي.
صورة بتقنية الذكاء الاصطناعي
التحليق بجودة الصورة من صورة جيدة إلى صورة رائعة.
يتعرف معالج α7 Gen4 الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي تلقائيًا على نوع المحتوى وظروف الإضاءة المحيطة، ثم يحسن إعدادات الشاشة وفقًا لذلك. يوفر كل ضبط تلقائي صورًا واضحة وعالية الجودة تضمن تجربة تلفاز محسّنة.
التحديد التلقائي للنوع
يٌخرج
الأفضل في كل نوع.
يقوم المعالج بتحليل نوع المحتوى - أفلام أو ألعاب رياضية أو رسوم متحركة أو معياري، ومن ثم يقوم تلقائيًا بتعديل الصورة والصوت بما يناسب النوع المعروض.
ثلاث صور، واحدة تظهر فتيات يُقبّلن حصاناً، والثانية لاعبة بيسبول تضرب كرة، والثالثة تظهر طائرة متحركة تحلق في السماء.
التحكم في مستوى السطوع
شاشة رائعة ليلا أو نهارا.
يقوم التحكم في مستوى السطوع بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI Brightness Control) تلقائيًا بضبط التناغم (درجة اللون) وسطوع الشاشة بناءً على ظروف الإضاءة المحيطة. تضيء الشاشة في البيئات الساطعة وتظلم في البيئات المظلمة لتقليل تأثير الهالة وتحسين الوضوح. تعمل هذه التعديلات التلقائية على تحسين الشاشة، مما يضمن ظهور المحتوى الخاص بك بشكل رائع دائمًا.
صورتان لامرأة تشاهد فيلمًا على تلفاز كبير مثبت على الحائط من أريكة. الصورة اليسرى مشرقة، أما الصورة اليمنى فهي لغرفة مظلمة.
هل تعتقد أنك وجدت تلفازك المثالي؟
صوت بتقنية الذكاء الاصطناعي
تجربة صوتية A+.
يقوم معالج α7 Gen4 الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي بتحليل مصادر الصوت وتحسين الصوت بناءً على المحتوى الذي تشاهده وموضع التلفاز داخل مساحتك. كما أنه يمزج القنوات الصوتية للحصول على تجربة صوتية أفضل من جميع النواحي.
شاشة تلفاز تظهر رجلاً يعزف على الجيتار على خلفية مظلمة. يوجد على جانب التلفاز إعدادات صوتية مختلفة وفي المقدمة خطوط ملونة لتصور الموجات الصوتية.
محاكاة تقنية المحيط الافتراضي 5.1
حوّل صوتك.
تعمل خوارزمية الذكاء الاصطناعي على مزج صوت ثنائي القناة لتقديم تجربة صوت محيطية افتراضية 5.1. الصوت الناتج أكثر ثراءً لتجربة استماع محسنة.
تلفاز بشاشة مسطحة كبيرة في غرفة مظلمة مع شلال مشرق عند غروب الشمس معروض على الشاشة. تأتي الموجات من التلفاز في نمط دائري يمثل صوتًا محيطيًا افتراضيًا.
تحكم تكيفي في الصوت
الصوت كما ينبغي أن يكون.
يتعرف المعالج على كل ما تشاهده، سواء كانت دراما أو رياضة أو أفلامًا أو أخبارًا أو موسيقى، ثم يقوم بتحسين الصوت لهذا النوع المحدد من المحتوى. ستكون أصوات مذيعي الأخبار والمؤثرات الصوتية في الأفلام أكثر وضوحًا.
خمس صور من اليسار إلى اليمين لرجل يرتدي درع سلسلة بريد، وامرأة تغني في ميكروفون، ولاعبة رجبي، وزوجين يفكران معاً، ورجل ينقل الأخبار.
توليف الصوت بتقنية الذكاء الاصطناعي
توليف صوتي
يتم الكشف عن حجم الغرفة وموضع التلفاز ومكان جلوسك من خلال جهاز التحكم السحري عن بعد. ثم يقوم المعالج بتوليف وموازنة الصوت لمواءمة المكان.
منظر واسع لغرفة مشرقة بها تلفاز مثبت على أحد الجدران وامرأة تجلس على أريكة مقابل الحائط المقابل تنظر إلى التلفاز.
*يختلف توافر جهاز التحكم السحري عن بعد من دولة لأخرى