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معالج تقنية الذكاء الاصطناعي تعرف حقيقة التلفزيون الاستثنائي.
اكتشف تجربة تلفزيون الأكثر قوة مع معالج α7 من الجيل الرابع بتقنية الذكاء الاصطناعي.
صورة بتقنية الذكاء الاصطناعي
الارتقاء بجودة الصورة من جيدة إلى رائعة.
يتعرف معالج α7 المدعم بتقنية الذكاء الاصطناعي تلقائيًا على نوع المحتوى وظروف الإضاءة المحيطة، ثم يحسن إعدادات الشاشة بناءً عليها. توفر جميع عمليات الضبط التلقائي صورًا واضحة وعالية الجودة لضمان تجربة مشاهدة محسّنة.
الاختيار التقائي للنوع
يقدم الأفضل في كل الأنواع.
يحلل المعالج نوع المحتوى - من حيث كونه فيلماً أو رياضةً أو رسوماً متحركةً أو محتوى قياسياً - ويضبط الصورة والصوت تلقائيًا لتناسب النوع على نحو مثالي.
ثلاث صور، يظهر بإحداهن فتيات تقبلن حصاناً، وبالثانية لاعبة بيسبول تضرب الكرة، ويظهر بالثالثة طائرة متحركة تحلق في السماء.
التحكم في السطوع بتقنية الذكاء الاصطناعي
شاشة تتسم بالروعة ليلاً أو نهارًا.
تقوم وظيفة التحكم في السطوع بتقنية الذكاء الاصطناعي تلقائيًا بضبط خرائط درجات الألوان وسطوع الشاشة بناءً على ظروف الإضاءة المحيطة. يزداد سطوع الشاشة في البيئات الساطعة ويقل في البيئات المظلمة لتقليل تأثير الهالة وتحسين الوضوح. تعمل هذه التعديلات التلقائية على تحسين الشاشة، لضمان ظهور المحتوى الخاص بك بشكل رائع دائمًا.
صورتان لامرأة متكئة على أريكة تشاهد أحد الأفلام على تلفزيون كبير مثبت على الجدار. الصورة اليسرى مشرقة والصورة اليمنى بغرفة مظلمة.
هل تعتقد أنك عثرت على تلفزيونك المثالي؟
صوت بتقنية الذكاء الاصطناعي
تجربة صوتية من الفئة أ+.
يحلل معالج α7 من الجيل الرابع بتقنية الذكاء الاصطناعي مصادر الصوت ويحسن من جودة الصوت بناءً على المحتوى الذي تشاهده وموضع التلفزيون داخل مساحتك. كما يمزج بين القنوات الصوتية للحصول على تجربة صوتية أفضل من جميع الجوانب.
شاشة تلفزيون يظهر عليها رجلاً يعزف على الجيتار بخلفية مظلمة. يوجد على جانب التلفزيون إعدادات صوتية مختلفة وفي المقدمة خطوط ملونة لتوضيح شكل الموجات الصوتية.
صوت 5.1 5.1 Up-mix المحيطي الافتراضي
حول صوتك
تعمل خوارزمية الذكاء الاصطناعي على مزج الصوت ثنائي القناة لتقديم تجربة صوت محيطية افتراضية 5.1 غامرة. تجربة استماع محسنة بفضل الصوت الناتج الأكثر ثراءً.
صورة توضح تلفزيون بشاشة مسطحة كبيرة في غرفة مظلمة مع شلال مشرق عند غروب الشمس. تخرج الموجات من التلفزيون في نمط دائري يمثل الصوت المحيطي الافتراضي.
تحكم تلاؤمي في الصوت
الصوت كما ينبغي أن يكون.
يتعرف المعالج على كل ما تشاهده، سواء كان دراما أو رياضة أو أفلامًا أو أخبارًا أو موسيقى، ثم يقوم بتحسين الصوت حسب نوع المحتوى المحدد. تمتع بنشرات أخبار ذات صوت واضح ومؤثرات صوتية أكثر وضوحًا للأفلام.
خمس صور من اليسار إلى اليمين لرجل يرتدي درعا من سلاسل، وامرأة تغني في ميكروفون، ولاعبة رجبي، وزوجين يضعان رأسيهما معًا، ورجل ينقل الأخبار.
الضبط الصوتي بتقنية الذكاء الاصطناعي
الضبط الصوتي
يقوم جهاز التحكم السحري عن بعد بتحديد حجم الغرفة وموضع التلفزيون ومكان جلوسك. يقوم المعالج بعد ذلك بضبط الصوت وموازنته ليناسب حجم مساحتك.
منظر واسع لغرفة مشرقة بها تلفزيون مثبت على أحد الجدران وامرأة تجلس على أريكة عند الجدار المقابل تنظر إلى التلفزيون.
*يختلف توافر جهاز التحكم السحري عن بعد من دولة لأخرى