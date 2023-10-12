يتعرف المعالج على كل ما تشاهده، سواء كان دراما أو رياضة أو أفلامًا أو أخبارًا أو موسيقى، ثم يقوم بتحسين الصوت حسب نوع المحتوى المحدد. تمتع بنشرات أخبار ذات صوت واضح ومؤثرات صوتية أكثر وضوحًا للأفلام.