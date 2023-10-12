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شاهد الدقة المذهلة
تقنيتا Dolby Vision IQ & Dolby Atmos
شاهد واستمع إلى تقنية Dolby في أفضل صورها.
تأتي أجهزة تلفاز LG OLED مع أحدث الحلول من تقنية Dolby. تستخدم تقنية Dolby Vision IQ البيانات الوصفية ومستشعرات الإضاءة المدمجة في أجهزة التلفاز لتحسين جودة الصورة بناءً على نوع المحتوى والبيئة المحيطة بينما تقدم تقنية Dolby Atmos صوتًا غامرًا متعدد الأبعاد في نفس الوقت. إنه مزيج قوي يوفر تجربة أكثر واقعية عند مشاهدة فيلم.
«يظهر في الصورة جهاز تلفزيون OLED من LG في غرفة معيشة مريحة في منظر ليلي. يُعرض على شاشات التلفزيون أفلام وفقاعات تشير إلى الأصوات المحيطية. يظهر شعارا Dolby Vision IQ وAtmos متجاورين بشكل أفقي.»
الترفيه
يتدفق الآن على أجهزة تلفاز LG OLED.
أجهزة تلفاز LG OLED تدعم Netflix وApple TV. يمكنك الآن الاستمتاع بجميع الأفلام والبرامج التلفزيونية والأفلام الوثائقية المفضلة لديك بجودة صور غير عادية وصوت غامر.
توجد شعارات Netflix و Apple TV في خط أفقي. أسفل الشعارات ، يوجد ملصق La Casa de Papel من Netflix و Greyhound من Apple TV في خط أفقي أيضاً.
* يشترط عضوية بث Netflix.
* الاشتراك مطلوب لـ Apple TV +. Apple وشعار Apple وApple TV هي علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc، مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
*قد تختلف الخدمة المدعومة حسب البلد.
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HDR 10 Pro
تقنية النطاق الديناميكي العالي (High Dynamic Range) في أبهى صورها
نظرًا لأن HDR 10 لا يستخدم بيانات وصفية ديناميكية مثل Dolby ، فقد قمنا بدمج تقنية LG HDR الخاصة بنا التي تستخدم البيانات الوصفية الثابتة لإنشاء HDR 10 Pro. إنها تستخدم هذه البيانات الوصفية لضبط اللون والسطوع، وكشف المزيد من التفاصيل في كل من المشاهد الساطعة والمظلمة، وتحسين اللون لجعل كل ما تشاهده يبدو أكثر واقعية. كما تعمل على تكثيف محتوى HDR العادي، بحيث تكون جميع أفلامك وعروضك المفضلة أكثر ديناميكية وحيوية.
صورة البحر، وطيور النورس على اليسار، والجرف على اليمين، مع نص HDR باهت في أعلى اليسار. صورة البحر، وطيور النورس على اليسار، والجرف على اليمين، مع نص HDR 10 Pro بصورة أوضح وأكثر واقعية في أعلى اليمين.
تظهر العملية الهيكلية لـ HDR 10 Pro صورة الإخراج بعد معالجة LG TV للصورة المدخلة.
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وضع المخرج
رؤية المخرج تنبض بالحياة.
يقوم وضع ™FILMMAKER MODE بإيقاف تشغيل تجانس الحركة وضبط حدة الصورة وإعدادات المعالجة الأخرى مع الحفاظ على نسب العرض إلى الارتفاع والألوان ومعدلات الإطارات الأصلية. هذا يساهم في مشاهدة الصورة بكل دقة وفقاً للرغبة الأصلية للمخرج، حتى تتمكن من تجربة الفيلم بالطريقة التي أرادها.
معايرة تلقائية
دقة على مستوى الخبراء.
تسهل المعايرة التلقائية على الخبراء إجراء المعايرة عن طريق ضبط انحرافات الشاشة الموجودة في كل تلفاز. وهي تقوم بذلك على مستوى البرامج والأجهزة، مما يتيح المزيد من الضبط الدقيق. إنها تعمل عن طريق ضبط الاختلافات في اللون والسطوع، مما يزيد من إمكانات الشاشة حتى تتمكن من تقديم صور أكثر دقة. يتيح لك ذلك الاستمتاع بالجودة شديدة الواقعية لأجهزة تلفاز LG OLED في أفضل حالاتها على الإطلاق.
مهندس في قاعة العمل يعالج وحدة التحكم لضبط صورة معروضة على الشاشة.