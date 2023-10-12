نظرًا لأن HDR 10 لا يستخدم بيانات وصفية ديناميكية مثل Dolby ، فقد قمنا بدمج تقنية LG HDR الخاصة بنا التي تستخدم البيانات الوصفية الثابتة لإنشاء HDR 10 Pro. إنها تستخدم هذه البيانات الوصفية لضبط اللون والسطوع، وكشف المزيد من التفاصيل في كل من المشاهد الساطعة والمظلمة، وتحسين اللون لجعل كل ما تشاهده يبدو أكثر واقعية. كما تعمل على تكثيف محتوى HDR العادي، بحيث تكون جميع أفلامك وعروضك المفضلة أكثر ديناميكية وحيوية.