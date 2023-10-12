يعد طرازا OLED C1 وG1 من إل جي أول جهازي تلفزيون في العالم يدعمان تقنية دولبي فيجن® HDR المذهلة عند 4K 120 هرتز للألعاب، مما يرتقي بتجربة اللعب إلى مستويات لم تتحقق من قبل. بالإضافة إلى دعم VRR* وALLM * وبفضل مطابقة تغييرات معدل الإطارات وتقليل تمزق الصورة - حصلت تلفزيونات OLED من إل جي على شهادة HDMI 2.1. يقلل ذلك من ضبابية الحركة والظلال إلى مستويات لا تكاد تلاحظ مع استعاضة الانتقالات سريعة الحركة واللعب السلس بأعلى دقة.