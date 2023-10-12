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أطلق العنان لقدرات الألعاب التي تتمتع بها.
تأخر إدخال منخفض/وقت استجابة يبلغ 1 مللي ثانية
لا داعي للتخلف عن المنافسة.
تتميز تلفزيونات OLED من إل جي بتأخر إدخال منخفض للغاية مع وقت استجابة مذهل يبلغ 1 مللي ثانية. يضمن ذلك عرض كل حركة تدخلها عبر وحدة التحكم على الفور على الشاشة، مما يمنحك ميزة كبيرة على الخصوم وفرصة أفضل لتحقيق الفوز.
علامة تأخر الإدخال المنخفض علامة وقت الاستجابة 1 مللي ثانية
الألعاب المعززة
أحدث وأروع المواصفات.
يعد طرازا OLED C1 وG1 من إل جي أول جهازي تلفزيون في العالم يدعمان تقنية دولبي فيجن® HDR المذهلة عند 4K 120 هرتز للألعاب، مما يرتقي بتجربة اللعب إلى مستويات لم تتحقق من قبل. بالإضافة إلى دعم VRR* وALLM * وبفضل مطابقة تغييرات معدل الإطارات وتقليل تمزق الصورة - حصلت تلفزيونات OLED من إل جي على شهادة HDMI 2.1. يقلل ذلك من ضبابية الحركة والظلال إلى مستويات لا تكاد تلاحظ مع استعاضة الانتقالات سريعة الحركة واللعب السلس بأعلى دقة.
علامة 4K للألعاب تصل إلى 120 إطارًا في الثانية علامة معدل التحديث المتغير علامة وضع زمن الوصول التلقائي المنخفض علامة قناة عودة الصوت المحسنة
*قد يختلف وقت إصدار تحديثات البرامج الثابتة لتقنية دولبي فيجن® HDR عند 4K 120 هرتز للألعاب حسب الطراز.
*تدعم طرازات Z1 وG1 وC1 وB1 فقط معدل التحديث 4K 120هرتز وVRR.
هل تعتقد أنك عثرت على تلفزيونك المثالي؟
مدير الألعاب
جميع إعدادات ألعابك في مكان واحد.
يوفر مدير الألعاب إعدادات محسّنة لمختلف أنواع الألعاب بما في ذلك FPS وRPG وRTS. يمكنك الدخول إلى كل شيء في مكان واحد للتحكم بشكل أكبر في إعدادات الصوت والصورة. كما يمكنك أيضًا تبديل تقنيات VRR وG-SYNC من إنفيديا و ™AMD FreeSync. يضمن هذا التحكم الإضافي أن جميع ألعابك ستكون واضحة وسلسة مع تقليل معدلات التأخير والفواصل والتمزق.
*قد يختلف مدى توافر تحديثات البرامج وفقًا للطراز والمنطقة.
*تدعم طرازات Z1 وG1 وC1 وB1 فقط تقنية NVIDIA G-SYNC وAMD FreeSync™ الفائقة.
*سوف تتاح الخدمة اعتبارًا من النصف الثاني من العام.
*تدعم طرازات Z1 وG1 وC1 وB1 فقط تقنية NVIDIA G-SYNC وAMD FreeSync™ الفائقة.
*تتوافق G-SYNC من إنفيديا مع بطاقات الرسومات RTX 20 وRTX 30 وGTX 16. وحدات معالجة الرسومات الأقدم لا تدعم التوافق مع تقنية G-SYNC.
*تدعم طرازات Z1 وG1 وB1 فقط تقنية G-SYNC من إنفيديا.
*تدعم طرازات Z1 وG1 وC1 وB1 فقط تقنية AMD FreeSync™ الفائقة.
ينضم تلفزيون OLED من إل جي إلى عالم القوة عبر الفئات X من وحدة اكس بوكس
*تدعم فئات X من وحدة اكس بوكس تقنيتي دولي أتموس (متوفر عند الإطلاق) و دولبي فيجن (قريبًا).
*الطراز A1 غير معتمد باعتباره يدعم منافذ HDMI 2.1.
هل تعتقد أنك عثرت على تلفزيونك المثالي؟
*تدعم طرازات Z1 8K فقط اتصال واي فاي 6.
HGiG
ألعاب HDR كما يجب أن تكون.
أبرمت إل جي شراكات مع بعض من أكبر المطورين وشركات التكنولوجيا في مجال الألعاب لضمان تقديم تجربة ألعاب HDR مثالية. إلى جانب جودة الصورة التي توفرها وحدات البكسل ذاتية الإضاءة، توفر HGiG رسومات تتطابق مع المواصفات ومستويات الأداء المثالية لجهاز التلفزيون الخاص بك. تمتع بالعب مجموعة كبيرة من الألعاب لأنك تثق من أن تلفزيون OLED من إل جي سيعرض كل واحدة منها تمامًا كما أراد المطورون.
صورة متحركة ومنزل صغير بجانب شجرة على مساحة صغيرة في وسط بركة محاطة بأشجار طويلة، إضافة لظهور نص "مع HGIG" في الجزء الأيمن العلوي للإشارة لأن الصورة أكثر إشراقًا وأفضل جودة مقارنةً بتلك التي لا تتميز بها HGiG.
*HGiG هي مجموعة من الشركات المتطوعة بمجال الألعاب وشاشات العرض التلفزيونية التي تلتقي لتحديد الإرشادات العامة وإتاحتها لتحسين تجارب ألعاب مستخدمي تقنية HDR.