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ألعاب OLED أماكن الشراء
ألعاب OLED

أطلق العنان لقدرات الألعاب التي تتمتع بها.

تأخر إدخال منخفض/وقت استجابة يبلغ 1 مللي ثانية

 

لا داعي للتخلف عن المنافسة.

تتميز تلفزيونات OLED من إل جي بتأخر إدخال منخفض للغاية مع وقت استجابة مذهل يبلغ 1 مللي ثانية. يضمن ذلك عرض كل حركة تدخلها عبر وحدة التحكم على الفور على الشاشة، مما يمنحك ميزة كبيرة على الخصوم وفرصة أفضل لتحقيق الفوز.

 

علامة تأخر الإدخال المنخفض علامة وقت الاستجابة 1 مللي ثانية

الألعاب المعززة

 

أحدث وأروع المواصفات.

يعد طرازا OLED C1 وG1 من إل جي أول جهازي تلفزيون في العالم يدعمان تقنية دولبي فيجن® HDR المذهلة عند 4K 120 هرتز للألعاب، مما يرتقي بتجربة اللعب إلى مستويات لم تتحقق من قبل. بالإضافة إلى دعم VRR* وALLM * وبفضل مطابقة تغييرات معدل الإطارات وتقليل تمزق الصورة - حصلت تلفزيونات OLED من إل جي على شهادة HDMI 2.1. يقلل ذلك من ضبابية الحركة والظلال إلى مستويات لا تكاد تلاحظ مع استعاضة الانتقالات سريعة الحركة واللعب السلس بأعلى دقة.

 

علامة 4K للألعاب تصل إلى 120 إطارًا في الثانية علامة معدل التحديث المتغير علامة وضع زمن الوصول التلقائي المنخفض علامة قناة عودة الصوت المحسنة

*قد يختلف وقت إصدار تحديثات البرامج الثابتة لتقنية دولبي فيجن® HDR عند 4K 120 هرتز للألعاب حسب الطراز.
*تدعم طرازات Z1 وG1 وC1 وB1 فقط معدل التحديث 4K 120هرتز وVRR.

هل تعتقد أنك عثرت على تلفزيونك المثالي؟

أماكن الشراء

مدير الألعاب

 

جميع إعدادات ألعابك في مكان واحد.

يوفر مدير الألعاب إعدادات محسّنة لمختلف أنواع الألعاب بما في ذلك FPS وRPG وRTS. يمكنك الدخول إلى كل شيء في مكان واحد للتحكم بشكل أكبر في إعدادات الصوت والصورة. كما يمكنك أيضًا تبديل تقنيات VRR وG-SYNC من إنفيديا و ™AMD FreeSync. يضمن هذا التحكم الإضافي أن جميع ألعابك ستكون واضحة وسلسة مع تقليل معدلات التأخير والفواصل والتمزق.

 

تمتع بأكبر قدر من الراحة والملائمة

*قد يختلف مدى توافر تحديثات البرامج وفقًا للطراز والمنطقة.
*تدعم طرازات Z1 وG1 وC1 وB1 فقط تقنية NVIDIA G-SYNC وAMD FreeSync™ الفائقة.

صورة توضح شاشة تلفزيون تعرض لوحة تحكم اللعبة، وفي المنتصف يظهر جندي يسير إلى الأمام في وسط أرض قاحلة.

لوحة تحكم اللعبة

سرعة الدخول إلى الإعدادات أثناء اللعب.

تعد لوحة تحكم اللعبة الجديدة قائمة مبسطة تسمح لك بالتحقق بسرعة من بعض إعدادات مدير اللعبة أثناء اللعب أو إجراء تعديلات عليها. يمكنك العودة إلى مدير اللعبة للوصول إلى المزيد من الإعدادات أو تغيير لون شاشة العرض الرئيسية لأسلوب اللعب أثناء فتح لوحة التحكم.

*سوف تتاح الخدمة اعتبارًا من النصف الثاني من العام.
*تدعم طرازات Z1 وG1 وC1 وB1 فقط تقنية NVIDIA G-SYNC وAMD FreeSync™ الفائقة.

علامة NVIDIA G-SYNC

ميزة تنافسية قوية.

تواصل إل جي العمل مع شركة إنفيديا الرائدة في هذا المجال لجعل تلفزيون OLED من إل جي التلفزيون الوحيد المتوافق مع تقنية G-SYNC. تستخدم تلفزيونات OLED من إل جي الدقة والتحكم في وحدات البكسل الفردية المضاءة ذاتيًا للاستفادة الكاملة من التوافق مع تقنية G-SYNC، مما يسمح بأوقات استجابة سريعة وألعاب أكثر سلاسة، حتى بأوضاع الدقة العالية.

*تتوافق G-SYNC من إنفيديا مع بطاقات الرسومات RTX 20 وRTX 30 وGTX 16. وحدات معالجة الرسومات الأقدم لا تدعم التوافق مع تقنية G-SYNC.
*تدعم طرازات Z1 وG1 وB1 فقط تقنية G-SYNC من إنفيديا.

علامة ™AMD FreeSync الفائقة

شاهد أداء الألعاب في ذروته.

دخلنا أيضاً في شراكة مع AMD لاعتماد تقنية FreeSync™ الفائقة بتلفزيونات OLED من إل جي. وميض أقل وزمن وصول منخفض يسمحان بأفضل أداء بأقصى طاقة للألعاب المليئة بالإثارة مع طريقة لعب واضحة وسلسة.

*تدعم طرازات Z1 وG1 وC1 وB1 فقط تقنية AMD FreeSync™ الفائقة.

ينضم تلفزيون OLED من إل جي إلى عالم القوة عبر الفئات X من وحدة اكس بوكس

رجل يمارس إحدى ألعاب السباق على تلفزيون OLED من إل جي وفئات X من وحدة اكس بوكس.

حقق أحلامك بتجربة مشاهدة لا مثيل لها.

تخيل ما يمكن تحقيقه عندما يلتقي التلفزيون الأكثر ابتكارًا مع وحدة اكس بوكس الأسرع والأقوى. أوقات استجابة سريعة ورسومات سلسة وانغمار محسّن مع تقنية دولبي فيجن IQ ودولبي أتموس على أجهزة التلفزيون الداعمة. تتيح منافذ HDMI 2.1 الأربعة مزيدًا من الاتصال للاعبين الجادين المستخدمين لوحدة التحكم والحاسوب الشخصي على حد سواء. أطلق العنان لقدراتك الكاملة واستعد لتحقيق النصر.

*تدعم فئات X من وحدة اكس بوكس تقنيتي دولي أتموس (متوفر عند الإطلاق) و دولبي فيجن (قريبًا).
*الطراز A1 غير معتمد باعتباره يدعم منافذ HDMI 2.1.

هل تعتقد أنك عثرت على تلفزيونك المثالي؟

أماكن الشراء

تدفق الألعاب

مواكبة التدفقات المفضلة لديك.

يمكن الاستمتاع بـ Twitch، منصة البث المباشر الرائدة عالمياً للألعاب، في أفضل حالاتها على LG OLED بفضل Wi-Fi 6، الذي يوفر موثوقية أكبر وزمن انتقال أقصر وسرعات أعلى.

*تدعم طرازات Z1 8K فقط اتصال واي فاي 6.

HGiG

ألعاب HDR كما يجب أن تكون.

أبرمت إل جي شراكات مع بعض من أكبر المطورين وشركات التكنولوجيا في مجال الألعاب لضمان تقديم تجربة ألعاب HDR مثالية. إلى جانب جودة الصورة التي توفرها وحدات البكسل ذاتية الإضاءة، توفر HGiG رسومات تتطابق مع المواصفات ومستويات الأداء المثالية لجهاز التلفزيون الخاص بك. تمتع بالعب مجموعة كبيرة من الألعاب لأنك تثق من أن تلفزيون OLED من إل جي سيعرض كل واحدة منها تمامًا كما أراد المطورون.

 

صورة متحركة ومنزل صغير بجانب شجرة على مساحة صغيرة في وسط بركة محاطة بأشجار طويلة، إضافة لظهور نص &quot;مع HGIG&quot; في الجزء الأيمن العلوي للإشارة لأن الصورة أكثر إشراقًا وأفضل جودة مقارنةً بتلك التي لا تتميز بها HGiG.

*HGiG هي مجموعة من الشركات المتطوعة بمجال الألعاب وشاشات العرض التلفزيونية التي تلتقي لتحديد الإرشادات العامة وإتاحتها لتحسين تجارب ألعاب مستخدمي تقنية HDR.

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