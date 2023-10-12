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كن مدهشًا لملايين المرات.
تباين لانهائي
تباين تلفازات OLED أفضل بلا حدود.
يمكن أن يبدو المحتوى نفسه مختلفًا حسب تقنية العرض الخاصة بالتلفاز. تحتوي تلفازات LG OLED على وحدات بكسل مضاءة ذاتيًا والتي يتم تشغيلها وإيقافها لتحقيق تباين مثالي وغير محدود باللون الأسود. تستخدم أجهزة تلفاز LED و Mini LED مصابيح خلفية غير ذاتية الانبعاث. وهذا يعني أنه لا يمكنها إنشاء لون أسود مثالي، ويمكن أن تعاني أيضًا من تأثير الهالة. وفي الحقيقة، لا توجد هذه المشكلة في وحدات البكسل المضاءة ذاتيًا - فلا يوجد تسرب للضوء ولا توجد هالة، مما يمكّنك من الحصول على لون أسود مثالي وجودة أفضل للصورة.
مقارنة بين أجهزة LED و Mini LED و OLED عند عرض نفس الصورة، طائر يرفرف بجناحيه على البحيرة. تظهر أجهزة LED و Mini LED هالة حول أجنحة الطائر مما يجعلها تبدو غير واضحة. تظهر أجهزة OLED باللون الأسود المثالي الأجنحة بوضوح.
مقارنة بين أجهزة LED و Mini LED و OLED عند عرض نفس الصورة، القمر مع النجوم بخلفية سوداء. تظهر أجهزة LED و Mini LED تأثيرات الهالة، ولا يمكن أن تظهر النجوم. تُظهر أجهزة OLED باللون الأسود المثالي القمر بوضوح والنجوم أيضًا.
*صور الشاشات خاضعة للمحاكاة بقصد التوضيح.
بكسلات ذاتية الإضاءة
تقنية OLED تتيح كل ما هو ممكن.
تتيح تقنية البكسل ذاتي الإضاءة أن تكون أجهزة LG OLED فائقة النحافة مع جودة صورة مثالية. على النقيض من ذلك، تستخدم أجهزة تلفاز LED و Mini LED الإضاءة الخلفية جنبًا إلى جنب مع العديد من طبقات العرض الأخرى، والتي تؤثر على كل من سُمْك الشاشة وجودة الصورة. تخلق الإضاءة الخلفية أيضًا تأثير الهالة وتمنع أجهزة التلفاز من عرض اللون الأسود المثالي. لا يهم عدد الإضاءة الخلفية المستخدمة أو مدى صغر حجمها، فلا تزال تقنية LED غير قادرة على التنافس مع OLED. يمكن أن تظهر وحدات البكسل ذاتية الإضاءة أصغر نجم في أحلك سماء بدقة ووضوح مطلق.
صورة لمقارنة الاختلافات الهيكلية بين LED و Mini LED و SELF-LIT OLED. يتكون LED و Mini LED من المستقطب والزجاج ومرشح اللون والخلية وزجاج TFT والمستقطب ووحدة الإضاءة الخلفية. تتكون تقنية OLED ذاتية الإضاءة والتي لا تحتوي على إضاءة خلفية من المستقطب والزجاج ومكرر الألوان و TFT / OLED.
هل تعتقد أنك وجدت تلفازك المثالي؟
دقة ألوان 100%
ألوان تقنية OLED أصلية تماماً.
لا تعبر أجهزة تلفاز LG OLED عن اللون الأسود المثالي فحسب، بل اللون الأصلي أيضًا. أكدت Intertek، وهي وكالة اختبار عالمية مقرها في المملكة المتحدة، أن شاشات LG OLED تتمتع بدقة ألوان بنسبة 100٪. وهذا يعني أن الألوان التي تظهر على الشاشة تتطابق تمامًا مع ألوان الصورة الأصلية. لا يمكن لأجهزة تلفاز LED أن تتطابق مع معيار إعادة إنتاج الألوان هذا.
*صور الشاشات خاضعة للمحاكاة بقصد التوضيح.
تحدد اختبارات دقة اللون الفرق بين لون الصورة الأصلية واللون الذي تعبر عنه الشاشة. تم استخلاص ألوان العينة واستخدامها في الاختبار. أكدت النتائج أن 100٪ من ألوان العينة المعروضة على شاشات LG OLED تتطابق إلى حد كبير مع الألوان الأصلية. في حين أن 70 إلى 80٪ فقط من ألوان العينة المعروضة على شاشات LED تتطابق بشكل وثيق مع الألوان الأصلية.
* تحدد دقة الألوان ما إذا كانت دقة ألوان الشاشة دلتا E≤2 عبر 125 من عينات اللون.
* نتائج الاختبار خاصة بلوحة شاشة التلفاز.
** سيتم اعتماد لوحة شاشة LG OLED مقاس 83 بوصة في النصف الأول من عام 2021.
خلفية ملونة بنص 100٪ لـ OLED مما يعني أن 100٪ من ألوان العينة تتطابق مع الألوان الأصلية. الخلفية الملونة بنص 70 ~ 80٪ لمصابيح LED مما يعني أن 70 ~ 80٪ فقط من ألوان العينة تتطابق مع الألوان الأصلية. شعار شهادة Intertek، وكالة اختبار عالمية.
OLED evo
تقنية OLED في ضوء جديد تمامًا.
لقد تطورت تقنية LG OLED. تمت إعادة تصميم اللوحة الجديدة بطبقة إضافية مصنوعة من مادة انبعاثية أقوى تعمل على تحسين الأطوال الموجية للضوء. يؤدي ذلك إلى زيادة الكفاءة وتحسين السطوع بنفس القدر من مدخلات الضوء. تم أيضًا تغيير المواد المستخدمة في إضاءة تلفازات OLED لتعزيز وتقوية شدة الضوء. والنتيجة هي الحصول على صورة أكثر إشراقًا ووضوحًا والاستمتاع بتجربة مشاهدة أفضل.
*صور الشاشات خاضعة للمحاكاة بقصد التوضيح.
مقارنة سطوع أجهزة التلفاز بين OLED evo و OLED. التلفاز المزود بـ OLED evo الذي يعرض صورة بيضاء أكثر سطوعاً من تلفاز OLED.
*تتوافر الميزات الجديدة بطرازات معينة فقط.
* تم اختبار كلا التلفازين في نفس الظروف.
* قد يبدو مختلفًا حسب وضع جودة الصورة.
OLED 8K
تحافظ تقنية OLED 8K على الحقيقة.
هناك فرق واضح بين دقة 8K و 4K - OLED 8K تبلغ أربعة أضعاف دقة 4K. وهناك أيضًا فرق واضح بين OLED 8K و LED 8K. تحتوي أجهزة تلفاز LG OLED على وحدات بكسل مضاءة ذاتيًا يمكن التحكم فيها بشكل فردي لعرض مستويات لا مثيل لها من العمق والتفاصيل. كما أن لديها أيضًا معالج α9 Gen4 8K، وشريحة قوية بشكل لا يصدق تقوم بترقية 4K إلى 8K. ومع تلفاز LG OLED Z1، يمكنك الاستمتاع بتجربة 8K على الشاشات الكبيرة بشكل مذهل مقاس 77 بوصة و88 بوصة.
تم تكبير جزء من جدار البركة باللون الزمردي مع وجود الصخور في الأسفل لمقارنة جودة الصورة. ثلاث صور قريبة لجدار البركة باللون الزمردي بجودة صور مختلفة ، 4K LED مع 3840x2160 بكسل على اليسار، 8K LED مع 7680x4320 بكسل في المنتصف، و8 K OLED بتفاصيل أكثر مع 7680x4320 بكسل على اليمين.
*صور الشاشات خاضعة للمحاكاة بقصد التوضيح.