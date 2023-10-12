تحدد اختبارات دقة اللون الفرق بين لون الصورة الأصلية واللون الذي تعبر عنه الشاشة. تم استخلاص ألوان العينة واستخدامها في الاختبار. أكدت النتائج أن 100٪ من ألوان العينة المعروضة على شاشات LG OLED تتطابق إلى حد كبير مع الألوان الأصلية. في حين أن 70 إلى 80٪ فقط من ألوان العينة المعروضة على شاشات LED تتطابق بشكل وثيق مع الألوان الأصلية.

* تحدد دقة الألوان ما إذا كانت دقة ألوان الشاشة دلتا E≤2 عبر 125 من عينات اللون.

* نتائج الاختبار خاصة بلوحة شاشة التلفاز.

** سيتم اعتماد لوحة شاشة LG OLED مقاس 83 بوصة في النصف الأول من عام 2021.