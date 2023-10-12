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تجربة ذكية أماكن الشراء
تجربة ذكية

شاهد كيف يمكنك التمتع بتجربة ذكية مع تلفزيون OLED من إل جي.

صورة يظهر بها امرأة تسترخي على كرسي في غرفة المعيشة.

اكتشف الحياة دون التقيد بحدود.

صفحة رئيسية جديدة

 

جميع ما تحتاجه من التلفزيون في مكان واحد.

لا داعي لمتاعب البحث اللامتناهي عن محتوى الجديد أو المفضلات القديمة. تمت إعادة تصميم الشاشة الرئيسية لتظهر لك كل ما يستحق المشاهدة في مكان واحد. تمتع بتوصيات المحتوى المخصصة بناءً على سجل المشاهدة، والوصول السريع إلى مجموعة متنوعة من المحتويات، وسهولة التحكم في الأجهزة المتصلة.

 

*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.
*يتطلب الأمر وجود اشتراكات منفصلة لخدمات الوسائط الفائقة.

شاشة تلفزيون تعرض رجلاً يركب دراجة بزي أسود اللون ومحتويات تتعلق بالمعلومات مثل ديريكتو، والممثل، والموسيقى، وما إلى ذلك.

ماجيك إكسبلورر

يمكنك استكشاف كل شيء بمزيد من التفصيل.

توفر ميزة ماجيك إكسبلورر المعلومات المتعلقة بالمحتوى المعروض على الشاشة. يمكنك معرفة المزيد من المعلومات عن الممثلين والمواقع والعناصر الأخرى المثيرة للاهتمام في الأفلام والعروض التي تشاهدها. كما تسهل هذه الميزة من إمكانية تسوق المنتجات التي تظهر على قنوات البث المحددة وخدمات التلفزيون من إل جي.

شاشة تليفزيون يظهر بها شخص ينظر عبر منظار أثناء استقائه في الصحراء مع قائمة بالبرامج التالية التي ستتم مشاهدتها.

الخيارات التالية

 

 

ستحب بالتأكيد ما سيحدث بعد ذلك.

هل انتهيت من مشاهدة أحد العروض ولا تعرف ماذا ستشاهد بعد ذلك؟ لا داعي للقلق، فقط غطت أجهزة تلفزيون OLED من إل جي ذلك الجانب. في نهاية البرنامج الذي تشاهده حاليًا، ستقترح ميزة الخيار التالي تلقائيًا المحتوى بناءً على تفضيلاتك وعادات مشاهدتك. سيشمل ذلك برنامجين مباشرين أو قريبين وآخر فيديو حسب الطلب أو تطبيق

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ثلاثة أشخاص يشاهدون شاشة تلفزيون تظهر مشهدًا من فيلم خيالي مع ظهور أحد التنبيهات الرياضية

التنبيهات الرياضية

 

من السهل البقاء على اطلاع بآخر المباريات.

ماذا تفعل عندما تكون بمنتصف أحد الأفلام لكن لديك مباراة هامة الآن؟ لا داعي للقلق، ستبقيك ميزة التنبيهات الرياضية على علم بالنتائج والمواعيد وأوقات بدء المباريات. يمكنك أيضًا تتبع فرقك من خلال التحديثات التلقائية طوال المباريات، حتى عندما تشاهد شيئًا آخر.

يتم تقديم أنواع مختلفة من الإشعارات حول النتائج وتشكيلات الفرق وأوقات البدء أفقيًا أسفل الصورة.

*قد تختلف الألعاب الرياضية والبطولات المعتمدة حسب الدولة.
*هذه الخدمة غير متوفرة في روسيا.

جهاز محمول يعرض يختًا يبحر في البحر يلامس جهاز التحكم عن بعد ليعكس نفس الصورة على شاشة التلفزيون.

الضغطة السحرية

 

لا يتطلب الاتصال بالتلفزيون سوى نقرة واحدة.

تم إعادة تصميم الجهاز السحري الجديد للتحكم عن بعد ليكون أكثر راحة وسهولة. كما تسهل تقنيتا التعرف على الصوت والذكاء الاصطناعي المدمج من عملية التحكم بالتلفزيون. بينما تمنحك مفاتيح مزودي المحتوى الرئيسيين اختصارات لجميع مفضلاتك. بإمكانك الآن استخدام الضغطة السحرية، وهي عبارة عن خدعة جديدة ذكية تربط هاتفك بجهاز التلفزيون الخاص بك. ليس عليك سوى ملامسة هاتفك لجهاز التحكم عن بُعد ليظهر المحتوى على التلفزيون باستخدام تقنية الاتصال قريب المدى. هذا ممكن فقط مع أجهزة التلفزيون الذكية من إل جي - إنه أشبه ما يكون بضروب السحر.

 

*يجب أن يدعم جهاز التحكم السحري عن بعد وظيفة الاتصال قريب المدى للاستفادة من ميزة الضغطة السحرية.
*يختلف توافر جهاز التحكم السحري عن بعد من دولة لأخرى

صورة عن كثب ليد تتحكم في التلفزيون عبر هاتف أيفون مع عرض التلفزيون محتويات Apple TV+

AirPlay 2

يمكنك مشاهدة المحتويات المخزنة على أجهزة Apple باستخدام ميزة AirPlay.

يمكنك بث المحتوى المفضل لديك ومشاركته وحفظه بمفضلاتك بسهولة من أجهزة الأيفون أو الأيباد أو ماك. تمتع بتشغيل مفضلاتك من تطبيق Apple TV وتطبيقات الفيديو الأخرى أو شاهد الصور مباشرة على تلفزيون ThinQ AI من إل جي.

*تتم مشاهدة تليفزيون +Apple TV في حالة وجود اشتراك.

هل تعتقد أنك عثرت على تلفزيونك المثالي؟

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عائلة تجلس على طاولة مع الوالدة تطلب من التلفزيون إخبارها بالوقت المتبقي للفرن

اللوحة الرئيسية

تمتع بالتحكم الكامل من مكان واحد.

تحافظ لوحة التحكم الرئيسية على كل شيء متصلًا في مكان واحد، مما يسمح لك بمراقبة أجهزتك المنزلية الذكية والتحكم فيها مباشرةً باستخدام أدوات تحكم سهلة وبديهية.

*قد يختلف اسم الميزة في الإعدادات باختلاف إصدارات أنظمة تشغيل التلفزيون.
*أجهزة الأطراف الخارجية التي تعمل بتقنية إنترنت الأشياء مدرجة على الموقع أدناه، وقد تخضع للتغيير دون إشعار مسبق.
https://quicksetcloud.com/works-with-quickset/LG/LG-TV-2020

امرأة مستلقية على الأريكة تطلب من التلفزيون خفض درجة الحرارة باستخدام لوحة المعلومات المنزلية على شاشة التلفزيون

التحكم الصوتي

 

أنجز الكثير من المهام باستخدام عبارة "مرحبا إل جي" البسيطة.

لن تبحث بعد الآن عن جهاز التحكم عن بُعد وستستخدم الأوامر الصوتية. ليس عليك سوى نطق كلمة، "مرحبًا إل جي" والتحدث كما لو كنت مع العائلة أو الأصدقاء للحصول على المعلومات أو التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية الخاصة بك. تتميز أجهزة التلفزيون ThinQ AI من إل جي بخاصية التعلم العميق، وبالتالي كلما زاد استخدامها، كان ذلك أفضل.

*قد يختلف اسم الميزة بالإعدادات باختلاف إصدارات أنظمة تشغيل التلفزيون.
***قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة باختلاف الدولة.
****قد يختلف توفر الأوامر الصوتية حسب المنتجات والدول.

امرأة تشاهد كرة القدم على التلفزيون مع الأصدقاء وتطلب من مساعد جوجل البحث عن الأعمال الكوميدية

مساعد جوجل

اطلب من جوجل القليل من المساعدة على شاشتك الكبيرة.

افعل المزيد على جهاز التلفزيون الخاص بك بمساعدة جوجل. استخدم صوتك للدخول إلى المحتوى الترفيهي واحصل على إجابات لأسئلتك عبر الشاشة وتحكم في أجهزتك الذكية وغير ذلك الكثير .

*تعد جوجل علامة تجارية مسجلة لشركة جوجل ذ م م.
**لا يتوافر مساعد جوجل بلغات ودول معينة.
****قد يختلف توفر الأوامر الصوتية حسب المنتجات والدول.

صورة تظهر بها امرأة تجلس على أريكة مع جهاز حاسوب محمول في غرفة بها تلفزيون معلق على الجدار تطلب من مكبر صوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي إيقاف تشغيل التلفزيون.

يعمل مع حسنا جوجل

 

احصل على مساعدة منزلية مواتية دون استخدام اليدين.

يعمل تلفزيون إل جي مع حسنا جوجل تحكم في نظام جهاز تلفزيون إل جي الخاص بك دون استخدام اليدين عبر جهاز يدعم مساعد جوجل حتى تتمكن من تغيير القنوات وضبط مستوى الصوت وإيقاف التلفزيون بصوتك فقط.

*تعد جوجل علامة تجارية مسجلة لشركة جوجل ذ م م.
**لا يتوافر مساعد جوجل بلغات ودول معينة.
****قد يختلف توفر الأوامر الصوتية حسب المنتجات والدول.
*يتطلب الأمر القيام بعمل الإعداد المسبق لتطبيق جوجل هوم.

زوجان يجلسان على الأريكة ويطلبان من مساعد أمازون أليكسا عرض إحدى المباريات.

أمازون أليكسا

اطلب من مساعد أليكسا المساعدة في جعل الحياة أكثر سهولة.

تحدث إلى مساعد أليكسا من خلال تلفزيون من إل جي لتشغيل الموسيقى والتحقق من الطقس والتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية والوصول إلى أكثر من 100000 مهارة أخرى. بسط حياتك من خلال مساعد أليكسا لربط العديد من الإجراءات، مثل تحديثات حركة المرور وتقارير الطقس والتنبيهات من خلال أمر صوتي واحد.

*تعد شعارات أمازن وأليكسا علامات تجارية مسجلة لشركة أمازون أو Amazon.com أو الشركات التابعة لها.
*قد يختلف توفر الأوامر الصوتية حسب المنتجات والدول.

امرأة تتابع أحد فيديوهات اليوجا في غرفة المعيشة تأمر مكبر الصوت الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي لرفع مستوى صوت التلفزيون.

متوافق مع مساعد أليكسا

تمتع بحياة أكثر بساطة.

تعمل تلفزيونات إل جي مع مساعد أليكسا المثبت على الأجهزة الذكية المتوافقة. يتميز المساعد بسرعة وسهولة الاتصال، لذا يمكنك السماح لمساعد أليكسا بالتحكم في جهاز التلفزيون الخاص بك، ومنحك التحديثات وغيرها عبر الأوامر الصوتية البسيطة.

*تعد شعارات أمازن وأليكسا علامات تجارية مسجلة لشركة أمازون أو Amazon.com أو الشركات التابعة لها.
*قد يختلف توفر الأوامر الصوتية حسب المنتجات والدول.

صورة عن كثب ليد تتحكم في التلفزيون عبر هاتف أيفون مع عرض التلفزيون محتويات Apple TV+ وTed Lasso.

هوم كيت

استفد من قدرات أبل للمساعدة في جميع أنحاء المنزل.

استخدم تطبيق Home أو Siri على أجهزة أبل للتحكم بسهولة وأمان في أجهزة تلفزيون ThinQ AI. يمكنك تشغيل التلفزيون وإيقافه وتبديل المدخلات وتغيير مستوى الصوت.

*تتم مشاهدة Ted Lasso على تطبيق Apple TV في حالة وجود اشتراك.

من وأين وماذا

 

تتميز ThinQ بتوفير إجابات للأسئلة التي قد تجول بخاطرك.

يمكن طلب الحصول على المعلومات في الوقت الفعلي حول الأشخاص والأماكن والمنتجات بالعروض التي تشاهدها.

 

زوجان يجلسان على أريكة يشاهدان جهاز تلفزيون تظهر عليه امرأة إضافة لمعلومات المنتج الخاصة بفستان أحمر ترتديه المرأة.

لا تعرف هذا المطرب؟ بإمكان ThinQ منحك المساعدة.

هل تستمع لأغنية تحبها على التلفزيون؟ ليس عليك سوى طرح سؤال لمعرفة المزيد عن الفنانين الظاهرين على الشاشة.

 

لقطة مقربة لتلفزيون يتم التحكم فيه عبر اليد بجهاز تحكم عن بعد مع طرح سؤال أين يقع المكان الظاهر على التلفزيون.

هل ترغب في معرفة المكان؟ ليس عليك سوى سؤال ThinQ.

هل شاهدت التلفزيون من قبل وتساءلت أين هم؟ يمكنك عبر تقنية ThinQ AI طرح الأسئلة لمعرفة المزيد حول المواقع التي تظهر على الشاشة.

 

لقطة مقربة لتلفزيون يتم التحكم فيه عبر اليد بجهاز تحكم عن بعد مع طرح سؤال أين يقع المكان الظاهر على التلفزيون.

تحب إحدى قطع التجهيزات؟ دع ThinQ تبحث عنها.

شاهد التجهيزات التي تحبها على التلفزيون؟ ليس عليك سوى طرح سؤال لمعرفة المزيد حول البنود الظاهرة على الشاشة.

 

لقطة مقربة لتلفزيون يتم التحكم فيه عبر اليد بجهاز تحكم عن بعد مع طرح سؤال ما الذي ترتديه المرأة الظاهرة على التلفزيون.

*تتوافر هذه الخدمة فقط في قنوات وبرامج مختارة.

شوب تايم

 

عندما تعرف ما الذي تريده، عندها يحين وقت التسوق.

أصبح الآن من السهولة بمكان مشاهدة المنتجات والتسوق عبر شوب تايم من إل جي. أفضل قنوات التسوق المنزلي معًا في تطبيق واحد.

 

زوجان يجلسان على أريكة يشاهدان جهاز تلفزيون يعرض رجلاً وامرأة يطهيان الطعام داخل المطبخ ويعدنان المعلومات للتسوق.

إنه تسوق أكثر ذكاءً.

يوفر شوب تايم وصولاً من المستوى التالي من البث المباشر المنسق والمنتجات الشائعة والموسمية إضافة للمناسبات الخاصة. إنها طريقة جديدة تمامًا للتسوق.

 

*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.

 

 

شاشة تليفزيونية تعرض صورة مقرّبة لوجه امرأة أثناء وضع المكياج، وبرمجة المعلومات لمشاهدتها، إضافة لصفقات التسوق الرائعة.

لن تنسى أبدًا ما تريد.

قم بإعداد تذكيرات للبرامج التي تريد مشاهدتها وعمل قائمة أمنيات بالمنتجات التي تهتم بها، حتى لا يفوتك أي شيء تريد رؤيته أو شرائه.

 

*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.

 

شاشة تلفزيون تعرض إشعارا لأحد برامج التسوق بعدم تفويت فرصة التسوق.

التوافق الصوتي

 

تتوافق أجهزة OLED مع العلامات التجارية الصوتية الأخرى.

تعمل تلفزيونات OLED من إل جي بانسجام تام مع منتجات إل جي الصوتية. يمكنك استخدام جهاز التحكم السحري عن بعد بالتلفزيون للتحكم في مستوى الصوت وأوضاع الصوت بمكبر الصوت بمجرد إقران مكبر الصوت من إل جي بالتلفزيون الخاص بك. يمكنك أيضًا الاستمتاع بالإمكانات الكاملة لمحرك صوت التلفزيون الخاص بك من خلال مكبرات الصوت. إذا كانت لديك سماعات أذن TONE Free من إل جي، فقم بإقرانها بالتلفزيون الخاص بك ثم استخدم التحكم باللمس لتغيير القناة أو مستوى الصوت. تتميز تلفزيونات OLED من إل جي بكونها مجهزة أيضًا بتقنية WiSA، مما يضمن تزامنًا سلسًا مع مجموعة مكبرات الصوت المتطورة المزودة بتقنية WiSA.

 

 

شاشة تلفزيون تظهر رجلاً يعزف على الجيتار مع ظهور أجهزة إل جي الصوتية وغيرها من أجهزة العلامات التجارية الأخرى.

*يتوافر التحكم في وضع مكبر الصوت فقط مع SP11 وSP9 وSP8 وSP7.
*أجهزة إل جي الصوتية لا تحمل شهادة WiSA.

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