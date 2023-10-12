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شاهد كيف يمكنك التمتع بتجربة ذكية مع تلفزيون OLED من إل جي.
اكتشف الحياة دون التقيد بحدود.
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جميع ما تحتاجه من التلفزيون في مكان واحد.
لا داعي لمتاعب البحث اللامتناهي عن محتوى الجديد أو المفضلات القديمة. تمت إعادة تصميم الشاشة الرئيسية لتظهر لك كل ما يستحق المشاهدة في مكان واحد. تمتع بتوصيات المحتوى المخصصة بناءً على سجل المشاهدة، والوصول السريع إلى مجموعة متنوعة من المحتويات، وسهولة التحكم في الأجهزة المتصلة.
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.
*يتطلب الأمر وجود اشتراكات منفصلة لخدمات الوسائط الفائقة.
هل تعتقد أنك عثرت على تلفزيونك المثالي؟
يتم تقديم أنواع مختلفة من الإشعارات حول النتائج وتشكيلات الفرق وأوقات البدء أفقيًا أسفل الصورة.
*قد تختلف الألعاب الرياضية والبطولات المعتمدة حسب الدولة.
*هذه الخدمة غير متوفرة في روسيا.
*يجب أن يدعم جهاز التحكم السحري عن بعد وظيفة الاتصال قريب المدى للاستفادة من ميزة الضغطة السحرية.
*يختلف توافر جهاز التحكم السحري عن بعد من دولة لأخرى
*تتم مشاهدة تليفزيون +Apple TV في حالة وجود اشتراك.
هل تعتقد أنك عثرت على تلفزيونك المثالي؟
*قد يختلف اسم الميزة في الإعدادات باختلاف إصدارات أنظمة تشغيل التلفزيون.
*أجهزة الأطراف الخارجية التي تعمل بتقنية إنترنت الأشياء مدرجة على الموقع أدناه، وقد تخضع للتغيير دون إشعار مسبق.
https://quicksetcloud.com/works-with-quickset/LG/LG-TV-2020
*قد يختلف اسم الميزة بالإعدادات باختلاف إصدارات أنظمة تشغيل التلفزيون.
***قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة باختلاف الدولة.
****قد يختلف توفر الأوامر الصوتية حسب المنتجات والدول.
*تعد جوجل علامة تجارية مسجلة لشركة جوجل ذ م م.
**لا يتوافر مساعد جوجل بلغات ودول معينة.
****قد يختلف توفر الأوامر الصوتية حسب المنتجات والدول.
*تعد جوجل علامة تجارية مسجلة لشركة جوجل ذ م م.
**لا يتوافر مساعد جوجل بلغات ودول معينة.
****قد يختلف توفر الأوامر الصوتية حسب المنتجات والدول.
*يتطلب الأمر القيام بعمل الإعداد المسبق لتطبيق جوجل هوم.
*تعد شعارات أمازن وأليكسا علامات تجارية مسجلة لشركة أمازون أو Amazon.com أو الشركات التابعة لها.
*قد يختلف توفر الأوامر الصوتية حسب المنتجات والدول.
*تعد شعارات أمازن وأليكسا علامات تجارية مسجلة لشركة أمازون أو Amazon.com أو الشركات التابعة لها.
*قد يختلف توفر الأوامر الصوتية حسب المنتجات والدول.
*تتم مشاهدة Ted Lasso على تطبيق Apple TV في حالة وجود اشتراك.
من وأين وماذا
تتميز ThinQ بتوفير إجابات للأسئلة التي قد تجول بخاطرك.
يمكن طلب الحصول على المعلومات في الوقت الفعلي حول الأشخاص والأماكن والمنتجات بالعروض التي تشاهدها.
زوجان يجلسان على أريكة يشاهدان جهاز تلفزيون تظهر عليه امرأة إضافة لمعلومات المنتج الخاصة بفستان أحمر ترتديه المرأة.
لا تعرف هذا المطرب؟ بإمكان ThinQ منحك المساعدة.
هل تستمع لأغنية تحبها على التلفزيون؟ ليس عليك سوى طرح سؤال لمعرفة المزيد عن الفنانين الظاهرين على الشاشة.
لقطة مقربة لتلفزيون يتم التحكم فيه عبر اليد بجهاز تحكم عن بعد مع طرح سؤال أين يقع المكان الظاهر على التلفزيون.
هل ترغب في معرفة المكان؟ ليس عليك سوى سؤال ThinQ.
هل شاهدت التلفزيون من قبل وتساءلت أين هم؟ يمكنك عبر تقنية ThinQ AI طرح الأسئلة لمعرفة المزيد حول المواقع التي تظهر على الشاشة.
لقطة مقربة لتلفزيون يتم التحكم فيه عبر اليد بجهاز تحكم عن بعد مع طرح سؤال أين يقع المكان الظاهر على التلفزيون.
تحب إحدى قطع التجهيزات؟ دع ThinQ تبحث عنها.
شاهد التجهيزات التي تحبها على التلفزيون؟ ليس عليك سوى طرح سؤال لمعرفة المزيد حول البنود الظاهرة على الشاشة.
لقطة مقربة لتلفزيون يتم التحكم فيه عبر اليد بجهاز تحكم عن بعد مع طرح سؤال ما الذي ترتديه المرأة الظاهرة على التلفزيون.
*تتوافر هذه الخدمة فقط في قنوات وبرامج مختارة.
شوب تايم
عندما تعرف ما الذي تريده، عندها يحين وقت التسوق.
أصبح الآن من السهولة بمكان مشاهدة المنتجات والتسوق عبر شوب تايم من إل جي. أفضل قنوات التسوق المنزلي معًا في تطبيق واحد.
زوجان يجلسان على أريكة يشاهدان جهاز تلفزيون يعرض رجلاً وامرأة يطهيان الطعام داخل المطبخ ويعدنان المعلومات للتسوق.
إنه تسوق أكثر ذكاءً.
يوفر شوب تايم وصولاً من المستوى التالي من البث المباشر المنسق والمنتجات الشائعة والموسمية إضافة للمناسبات الخاصة. إنها طريقة جديدة تمامًا للتسوق.
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.
لن تنسى أبدًا ما تريد.
قم بإعداد تذكيرات للبرامج التي تريد مشاهدتها وعمل قائمة أمنيات بالمنتجات التي تهتم بها، حتى لا يفوتك أي شيء تريد رؤيته أو شرائه.
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.
التوافق الصوتي
تتوافق أجهزة OLED مع العلامات التجارية الصوتية الأخرى.
تعمل تلفزيونات OLED من إل جي بانسجام تام مع منتجات إل جي الصوتية. يمكنك استخدام جهاز التحكم السحري عن بعد بالتلفزيون للتحكم في مستوى الصوت وأوضاع الصوت بمكبر الصوت بمجرد إقران مكبر الصوت من إل جي بالتلفزيون الخاص بك. يمكنك أيضًا الاستمتاع بالإمكانات الكاملة لمحرك صوت التلفزيون الخاص بك من خلال مكبرات الصوت. إذا كانت لديك سماعات أذن TONE Free من إل جي، فقم بإقرانها بالتلفزيون الخاص بك ثم استخدم التحكم باللمس لتغيير القناة أو مستوى الصوت. تتميز تلفزيونات OLED من إل جي بكونها مجهزة أيضًا بتقنية WiSA، مما يضمن تزامنًا سلسًا مع مجموعة مكبرات الصوت المتطورة المزودة بتقنية WiSA.
شاشة تلفزيون تظهر رجلاً يعزف على الجيتار مع ظهور أجهزة إل جي الصوتية وغيرها من أجهزة العلامات التجارية الأخرى.
*يتوافر التحكم في وضع مكبر الصوت فقط مع SP11 وSP9 وSP8 وSP7.
*أجهزة إل جي الصوتية لا تحمل شهادة WiSA.