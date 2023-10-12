تعمل تلفزيونات OLED من إل جي بانسجام تام مع منتجات إل جي الصوتية. يمكنك استخدام جهاز التحكم السحري عن بعد بالتلفزيون للتحكم في مستوى الصوت وأوضاع الصوت بمكبر الصوت بمجرد إقران مكبر الصوت من إل جي بالتلفزيون الخاص بك. يمكنك أيضًا الاستمتاع بالإمكانات الكاملة لمحرك صوت التلفزيون الخاص بك من خلال مكبرات الصوت. إذا كانت لديك سماعات أذن TONE Free من إل جي، فقم بإقرانها بالتلفزيون الخاص بك ثم استخدم التحكم باللمس لتغيير القناة أو مستوى الصوت. تتميز تلفزيونات OLED من إل جي بكونها مجهزة أيضًا بتقنية WiSA، مما يضمن تزامنًا سلسًا مع مجموعة مكبرات الصوت المتطورة المزودة بتقنية WiSA.