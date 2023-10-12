نظرًا لأن أجهزة تلفاز LG OLED تحتوي على وحدات بكسل مضاءة ذاتيًا تضيء واحدة تلو الأخرى، فيمكنها عرض رياضة سريعة الحركة مع مستوى تشوش أقل من أجهزة تلفاز LED ذات الإضاءة الخلفية. يدرج OLED Motion Pro بيانات سوداء ذات مدة تكيفية لتقليل تشوش الحركة. يوفر هذا حركة أكثر سلاسة وتجربة مشاهدة أوضح من ذي قبل، مما يسمح لك بمشاهدة التفاصيل الدقيقة والسريعة لكل لعبة، وفي كل أنواع الرياضات.