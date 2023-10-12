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استمتع بأداء بمستوى عالمي.
تلفاز بشاشة كبيرة
تحتاج الألعاب الكبيرة إلى شاشة كبيرة.
تمنحك أجهزة تلفاز LG OLED الشعور بأنك تشاهد كل فعالية مهمة على أرض الواقع. تعرض الشاشات الضخمة بمقاس 77 و83 و88 بوصة ألعابًا كبيرة بتفاصيل مذهلة - وبزاوية عرض واسعة، حيث يمكنك الحصول على منظر رائع بنفس القدر من كل مقعد في الغرفة.
أربعة أشخاص يجلسون على أريكة يشاهدون شاشة تلفاز كبيرة تعرض ملعب كرة قدم مليء بالمتفرجين.
*تشير الشاشة الكبيرة إلى موديلات 88Z1 و83C1 و77G1 و77C1.
OLED Motion Pro
قدرات تفوق الحدود.
نظرًا لأن أجهزة تلفاز LG OLED تحتوي على وحدات بكسل مضاءة ذاتيًا تضيء واحدة تلو الأخرى، فيمكنها عرض رياضة سريعة الحركة مع مستوى تشوش أقل من أجهزة تلفاز LED ذات الإضاءة الخلفية. يدرج OLED Motion Pro بيانات سوداء ذات مدة تكيفية لتقليل تشوش الحركة. يوفر هذا حركة أكثر سلاسة وتجربة مشاهدة أوضح من ذي قبل، مما يسمح لك بمشاهدة التفاصيل الدقيقة والسريعة لكل لعبة، وفي كل أنواع الرياضات.
alt="توجد صورة للاعب غولف وهو يضرب كرة غولف باتجاه الحفرة ولقطة مقربة من كرة غولف ضبابية على اليسار مع نص "بدون OLED Motion Pro" في الجزء العلوي الأيسر من الصورة. توجد صورة لاعب غولف وهو يضرب كرة جولف باتجاه الحفرة ولقطة مقربة لكرة جولف أكثر وضوحًا على اليمين مع نص "مع OLED Motion Pro" في الجزء العلوي الأيسر من الصورة. "
*تقنية OLED Motion Pro متضمنة في موديلات G1، C1، B1.
*صور الشاشات خاضعة للمحاكاة بقصد التوضيح.
هل تعتقد أنك وجدت تلفازك المثالي؟
التنبيهات الرياضية
اطلع على آخر مستجدات الفرق التي تشجعها.
استمتع بكل لحظة لفريقك المفضل باستخدام منبه الفعاليات الرياضية. بمجرد التسجيل، ستتلقى إشعارات حول النتائج والمواعيد وأوقات بدء المباريات. يمكنك أيضًا تتبع فرقك من خلال التحديثات التلقائية طوال المباريات.
زوجان جالسان على الأريكة يشاهدان مباراة كرة قدم على جهاز تلفاز يعرض إشعارًا بوجود لعبة رياضية أخرى في أسفل اليسار.
توجد أنواع مختلفة من الإشعارات حول النتائج والمواجهات وأوقات بدء المباريات مدرجة أفقيًا أسفل الصورة.
*قد تختلف الألعاب الرياضية والبطولات المعتمدة حسب الدولة.
*الخدمة غير متوافرة لروسيا.
صوت محيطي جاهز عبر تقنية البلوتوث (Bluetooth Surround Ready)
اجعل كل مباراة لعبة منزلية.
تغمر سماعات Bluetooth Surround Ready حواسك في تجربة رياضية ثلاثية الأبعاد. كل ما عليك فعله هو توصيل سماعتين متماثلتين تعملان بنظام Bluetooth بتلافز LG OLED. ضعهما في الخلف حيث ستعملان جنبًا إلى جنب مع سماعات التلفاز لمنحكأجواء واقعية مذهلة.
خمسة أشخاص جالسين على الأريكة يشاهدون شاشة تلفاز كبيرة تعرض مباراة كرة قدم مع مكبرات صوت تعمل بتقنية البلوتوث تصدر أصواتًا محيطة.
*الاتصال متاح: LG XBOOM Go (PK7/7W/5/5W, PL7/5, PN7/5), LG XBOOM Tower (RL3), LG XBOOM (RM2, RN9/7/5, ON9/7/5).
الاتصال متاح: BL Clip3/Go2/Go, MARSHALL STOCKWELL II, B&O Beoplay P2, Canston LX-C600, Sony SRS-XB22.
*تباع مكبرات الصوت بشكل منفصل.