استدامة تلفزيونات OLED

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من أجل نمط حياة أكثر استدامة.
مهمتنا
نلتزم بتحقيق مستقبل أكثر استدامة.
تتميز تلفزيونات OLED من إل جي بكونها أكثر ابداعا واستدامة. يتمثل الهدف النهائي لشركة إل جي في إحداث التغيير البيئي وتحسين حياة المستهلكين من خلال تطبيق التقنيات المتطورة. تواصل إل جي مساهمتها في رقي المجتمع من خلال توسيع نطاق المبادرات الخضراء وتحسين عمليات الإنتاج وتجارب الاستخدام.
أربع قطع من الألغاز في منتصف أحجية الكرافت مغطاة بالعشب مع ظهور نصوص "الاستدامة" و"مراعاة البيئة" و"راحة العين".
تشغيل صديق للبيئة ويعتني بها
تحدي العمر الافتراضي الصديق للبيئة
تعتبر دورة حياة أجهزة OLED من إل جي أكثر مراعاة للبيئة في جمع الخطوات. تتميز تلفزيونات OLED من إل جي بخلوها من الإضاءة الخلفية والتقليل من المكونات لتميزها بوحدات البكسل ذاتية الإضاءة. كما تتميز بانخفاض نسبة الانبعاثات الملوثة للهواء الداخلي أثناء الاستخدام لانخفاض المواد السامة. تعمل تلفزيونات OLED من إل جي على تقليل النفايات مع تميزها بمعدل إعادة تدوير مرتفع في حالة الرغبة في التخلص منها.
*مقارنة بين تلفزيونات LED وتلفزيونات OLED من إل جي.
تعد تلفزيونات OLED من إل جي منتجات معتمدة رسمياً على أنها صديقة للبيئة.
نظرًا للكفاءة البيئية الوارد تفصيلها أعلاه، اعتمدت شركة Société Générale de Surveillance (SGS)، وهي وكالة اختبار سويسرية متعددة الجنسيات، أجهزة تلفزيون OLED ولوحات OLED من إل جي كمنتجات صديقة للبيئة لعدة أسباب. جميع أجهزة التلفزيون واللوحات - خالية من الكادميوم، حيث يتم إنتاجها بكفاءة أكبر باستخدام أجزاء أقل ومعدل إعادة تدوير أعلى مقارنة بتلفزيونات LED. تتميز اللوحات أيضًا بخلوها من فوسفيد الإنديوم مع الحد الأدنى من مثبطات اللهب في المكونات البلاستيكية.
شعار شهادة SGS على لوحات وأجهزة تلفزيون OLED.
*حصلت لوحات وأجهزة تلفزيون OLED من إل جي على شهادات SGS للمنتجات الصديقة للبيئة عدا جهاز OLED R من إل جي.
*مقارنة بين تلفزيونات LED وتلفزيونات OLED من إل جي.
شاهد كيف يتم تصنيع أجهزة OLED بأجزاء أقل من أجهزة LCD.
*مقارنة بين تلفزيونات LED وتلفزيونات OLED من إل جي.
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انخفاض مستوى الضوء الأزرق
قلل من تعرضك للضوء الأزرق.
يأتي الضوء الأزرق من عدة مصادر تشمل التلفزيون الخاص بك، لكن تلفزيونات OLED من إل جي مصممة خصيصا للحفاظ على راحة عينيك أثناء المشاهدة. وفقًا لشركة Eyesafe®، إذا تعرضت العينين لكميات كبيرة من الضوء الأزرق الضار لفترة طويلة، فقد يؤدي ذلك لإيقاف عمل الميلاتونين، مما يؤدي إلى مشكلات مثل اضطراب النوم. يعد الأطفال والمراهقون المصابون بعدم اكتمال نمو العين أكثر عرضة لتلف الشبكية. لذلك، فمن المهم اختيار نوع التلفزيون الذي تشاهده. ثبت عبر الاختبارات أن شاشات OLED من إل جي تصدر ضوءًا أزرق أقل من شاشات LED.
*صور الشاشات خاضعة للمحاكاة بقصد التوضيح.
*معلومات من موقع eyesafe.com
.*مقارنة بين تلفزيونات LED وتلفزيونات OLED من إل جي.
خالية من الوميض
خالية من الوميض وتوفر مزيدا من الراحة.
قد تلاحظ وميض الشاشة قبل عبارة - هذا هو الوميض. قد يكون التأثير مرئيًا وغير مرئي، لكن الوميض غير المرئي له تأثير مجهد على عينيك أيضا. يحدث الوميض بأجهزة تلفزيون LED عندما يكون لديها نظام تشغيل يجعل المصابيح الخلفية تومض من أجل التحكم في السطوع وبسبب بطء وقت استجابة لوحات LED نسبيًا عند مقارنته بلوحات OLED. يشير وقت الاستجابة الأسرع وغياب الإضاءة الخلفية إلى خلو تلفزيونات OLED من إل جي وسلامتها من الوميض.
*ترتبط نتائج شهادة الخلو من الوميض باختبارات لوحة OLED. * مقارنة بين تلفزيونات LED وتلفزيونات OLED من إل جي.
*شروط التصوير: شاشة بمعدل 120 هرتز لكل من OLED وLED، الإعداد الافتراضي للصورة/سرعة الغالق: 50FPS 120°.
*قد تختلف النتائج حسب بيئة التصوير والتشغيل.
*صور الشاشات خاضعة للمحاكاة بقصد التوضيح.
خلو من الوهج لمزيد من الراحة
تحسن الوهج.
تعد لوحات OLED من إل جي هي الأولى من نوعها التي تخضع للتحقق من خلوها من الوهج - من قبل مختبرات أندررايتر (UL). يحدث الوهج المزعج عندما يكون هناك فرق كبير بين إضاءة البيئة المحيطة والضوء المنبعث من الشاشة. أجرت مختبرات أندررايتر الاختبارات باستخدام طريقة تقييم الوهج المعترف بها رسميًا من قبل اللجنة الدولية للإضاءة - حيث تحققوا من أن لوحات OLED لإنتاج إضاءة معقولة في جميع الظروف.
*تستند النتائج إلى التصنيف الموحد للتوهج (UGR).
*تصدر الشهادة عندما يكون التصنيف الموحد للتوهج أقل من 22 عند مشاهدة التلفزيون بين 70 لوكس و300 لوكس.
*حصلت لوحات تلفزيون OLED من إل جي على شهادة الخلو من الوميض والانزعاج من قبل UL.
تلفزيون مريح للعين
تجربة مشاهدة مريحة لفترة أطول.
تمنحك تلفزيونات OLED من إل جي تجربة مشاهدة أكثر راحة لفترة أطول. قد تم اعتماد تلفزيونات OLED من إل جي كشاشات ذات إضاءة زرقاء منخفضة وخالية من الوميض والانزعاج من قبل وكالات دولية مثل توفالو راينلاند (TUV) ومختبرات أندررايتر (UL). تعد تلفزيونات OLED من إل جي الأولى في فئتها التي تحصل على شهادة Eyesafe® التي طورتها TUV-Eyesafe®.
شعار شهادة آيسيف® وتوفالو راينلاند حول انخفاض مستوى الضوء الأزرق. شعار شهادة مختبرات أندررايتر للشاشة الخالية من الوميض. شعار شهادة مختبرات أندررايتر للشاشة الخالية من الوميض.
*حصلت أجهزة تلفزيون OLED من إل جي باستثناء جهاز OLED R من إل جي على اعتماد TUV-Eyesafe® كشاشات ذات إضاءة زرقاء منخفضة.
*تم اعتماد لوحات تلفزيون OLED من إل جي على أنها خالية من الوميض وخالية من الانزعاج من قبل مختبرات أندررايتر (UL).
الريادة في مجال الاستدامة.
تواصل إل جي إثبات أنها شركة رائدة في سوق الإلكترونيات على الصعيد العالمي من خلال الارتقاء إلى مستوى التحديات البيئية والمجتمعية المرتبطة بدورات حياة المنتجات وظروف العمل وعمليات التصنيع وإعادة التدوير. تعتبر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) عاملا رئيسيا في قياس استدامة الشركة وأثرها على المجتمع. تحصل الشركة على تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على أساس التقييمات السنوية الشاملة للأداء وممارسات الاستدامة. تعد إل جي شركة رائدة وفق مؤشرات داو جونز للاستدامة (DJSI) للعام التاسع على التوالي، وهي أحد مكونات سلسلة مؤشرات FTSE4Good، كما أ الشركة أيضًا حاصلة على أعلى تصنيف من إيكوفاديس ومؤشرات داو جونز للاستدامة.
شعار مؤشرات استدامة داو جونز شعار FTSE4Good. شعار تصنيف إيكوفاديس للاستدامة. شعار تصنيف MSCI ESG.