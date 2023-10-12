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ProBeam الليزر بدقة ‎4K مع سطوع ‎5,000ANSI من إل جي ↑3,000,000:1

المواصفات

مراجعات

الدعم

ProBeam الليزر بدقة ‎4K مع سطوع ‎5,000ANSI من إل جي ↑3,000,000:1

BU50NST

ProBeam الليزر بدقة ‎4K مع سطوع ‎5,000ANSI من إل جي ↑3,000,000:1

طباعة

المواصفات الرئيسية

القرار الاصلي

4K UHD (3840 x 2160)

الاضائة (ANSI Lumen)

5000

نوع

Laser (LD + P/W)

السطوع

3,000,000:1 ↑

تصحيح الانحراف الرقمي

تزييف

مخرج

10W (5W+5W)

مشاركة الشاشة ( مراة الشاشة تدعم اجهزة MiraCast )

نعم

مقرب

1.6x

تبديل العدسة

YES ( Horiz ± 20% / Vert ± 50% )

كل المواصفات

تبديل

تبديل

نعم

بروز النظام

بروز النظام

DLP

القرار الاصلي

القرار الاصلي

4K UHD (3840 x 2160)

الاضائة (ANSI LUMEN)

الاضائة (ANSI Lumen)

5000

السطوع

السطوع

3,000,000:1 ↑

الازعاج

توفير الطاقة (الاقصى)

26dB(A)

توفير الطافقة (متوسط)

27dB(A)

توفير الطافة ( الاقل)

29dB(A)

توفير الطاقة

29dB(A)

التوحيد

Uniformity (JBMMA 9 Point)

85%

عدسة الاسقاط

تركيز (تلقائي / يدوي)

يدوي

مقرب

1.6x

عرض الصوره

حجم الشاشة

40" ~ 300"

الاساسي

Wide 2880 /Tele 4630 (@ 100")

Throw Ratio

1.30 - 2.08

تبديل العدسة

تبديل العدسة

YES ( Horiz ± 20% / Vert ± 50% )

موازنة البروز

موازنة البروز

100%

مصدرالضوء

ساعات الحياة

20,000 Hrs

نوع

Laser (LD + P/W)

الابعاد

التحكم بالابعاد

16:9طبيعي/4:3/تقريب افقي/تقريب جميع الاتجاهات

صوت

صوت صافي

YES (صوت صافي lll)

صوت دولبي محيطي

نعم

DTS-HD

نعم

مخرج

10W (5W+5W)

الحجم

حجم الوحدة(mm) (W x D x H)

370 x 290 x 155.7 370 x 290 x 143.7 (Without Leg)

اجمالي الحجم

580 x 441 x 273

الوزن

حجم الوحدة

9.7

وزن الوحدة (kg or g)

11.5

طاقة

استهلاك الطاقة

380W

مورد الطاقة

100V – 240V @ 50~60 Hz (PSU Built-in)

سكون الطاقة

0.5W↓

درجة الحرارة

حرارة المشغل

0 ~ 40℃

توافق اشارة المدخل

Digital(HDMI)

Up to 4K (4096x2160) (60Hz, 50Hz, 24Hz)

التصميم

لون الخزنة

فوق / اسفل - ابيض الامام / الخلف اسود

فتحة التركيب السقف

نعم

Kensington Lock

نعم

مسند ارجل

YES (4 Leg)

المفتاح المحلي

عصى التحكم

الاكسسوارات

المتوافق

FCC/ETL/CE/CB/CCC/PSE/BIS

يدوي (كامل او كتاب مبسط)

نعم

ارشادات سريعة للمستخدم

نعم

تحكم عن بعد - عادي

نعم

بطاقة الضمان

نعم

خصائص

صورة الخلفية

نعم

التحمك بدرجة الاسود

نعم

فراغ

نعم

Bluetooth AV Sync Control

نعم

مخرج الصوت بلوتوث

نعم

الالوان الذكية

نعم

موازنة درجة اللون

نعم

مشاركة المحتوى

نعم

اقتراح المحتوى

الصفحة الرئيسية

DICOM

نعم

تصحيح الانحراف الرقمي

تزييف

خصائص التوفير - تلقائي الوضع الثابت/ اغلاق تلقائي

نعم

خصائص التوفير - تلقائي مغلق / السكون التلقائي

نعم

خصائص التوفير -نمط توفير الطاقة

YES (الاقل/المتوسط/الاعلى)

خصائص التوفير -نمط توفير القرص الصلب

نعم

خصائص التوفير -وضع السكون

نعم

خصائص التوفير -وقت الطاقة مشغل/مغلق

YES (مشغل / مغلق)

تحكم المتقدم

نعم

عرض ملف المكتب

نعم

تصحيح اشعة (التحكم المتقدم)

نعم

HDCP

HDCP2.2

HDMI ARC(Audio Return Channel)

نعم

HDMI simplink(CEC)

نعم

HDR

HDR10

تاثير HDR

نعم

HID (لوحة المفاتيح/الفأرة/GamePad Connection Thru USB)

نعم

Home Dashboard (مدخل, IoT with OFC device)

نعم

قلب الصورة

افقي عمودي

تصفح الانترنت

نعم

توصيل صوت LG مع Sound Bar

نعم

تقليل الازعاج

نعم

نمط (OS, UI)

webOS 4.5 (Smart)

اشبك والعب(RGB/DVI/HDMI تحديد المصدر التلقائي)

نعم

Quick(Instant) Power on/off

YES (on 12 Sec off 2 Sec)

مشاركة الشاشة ( مراة الشاشة تدعم اجهزة MiraCast )

نعم

التشخيص

نعم

ارشادات الاعدادات

YES (Bean Bird)

نمط المتجر

نعم

حركة حقيقية

نعم

USB Host (افلام, موسيقى, صور)

نعم

مشاركة المحتوى لاسلكي مع Android, iOS

YES (Thru TV Plus App)

مدخل/مخرج الممر

الصوت الخارج

نعم

HDBaseT

1

HDMI

2

IP control

نعم

RJ45

1

RS-232C

نعم

USB Type-A

2 (USB2.0)

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