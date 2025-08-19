We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
جهاز العرض LG CineBeam S | Mini UST (مسافة عرض قصيرة جدًا) بدقة 4K مع تقنية Dolby Atmosb + شاشة منحنية بدقة FHD مقاس 23.8 بوصة مع USB-C
PU615U.24U421A
()
2 :المنتجات في هذه الباقة
*جهاز العرض هذا ذو مسافة الإسقاط القصيرة للغاية يتطلب مسافة عرض تتراوح بين 8.1 سم إلى 39.3 سم، وهو أقصر بكثير من أجهزة العرض القياسية.
*لا يحتوي جهاز العرض هذا على بطارية مُدمجة. يلزم توصيل سلك الطاقة أو البطارية الخارجية للتشغيل.
**تمت محاكاة الصورة لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
شاشة FHD VA المنحنية مقاس 23.8 بوصة
ألوان نابضة بالحياة بدقّة
تُوفّر شاشتنا FHD (1920x1080) صورًا واضحة مع سلسلة ألوان sRGB 99% (نموذجية) وانحناء 1500R، ممّا يُعزّز إنتاجية العمل.
الشاشة المنحنية بدقة FHD مقاس 27 بوصة الموضوعة على المكتب تعرِض صورًا وتطبيقات نابضة بالحياة. تتضمّن مساحة العمل نبتة، وأوراقًا، ولوحة مفاتيح، وماوسًا، وسماعات رأس، وقهوة، مع عدم وضوح المكتب في الخلفية.
*تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*لا تشمل العبوة لوحة المفاتيح والماوس.
Key Feature
- مسافة العرض قصيرة للغاية
- دقة 4K UHD
- DCI-P3 154% (شامل)، ليزر RGB Laser ثلاثي القناة
- شاشة منحنية بدقة FHD مقاس 23.8 بوصة (1500R)
- sRGB 99% (قياسي) / معدل تحديث 100Hz
- USB-C (توصيل طاقة (PD) 15 واط)
- شاشة منحنية بدقة FHD مقاس 23.8 بوصة مع USB-C
- جهاز العرض LG CineBeam S | Mini UST (مسافة عرض قصيرة جدًا) بدقة 4K مع تقنية Dolby Atmos
ما يقوله الناس
