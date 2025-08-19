جهاز العرض LG CineBeam S‏ | Mini UST (مسافة عرض قصيرة جدًا) بدقة 4K مع تقنية Dolby Atmos

*جهاز العرض هذا ذو مسافة الإسقاط القصيرة للغاية يتطلب مسافة عرض تتراوح بين 8.1 سم إلى 39.3 سم، وهو أقصر بكثير من أجهزة العرض القياسية.

*لا يحتوي جهاز العرض هذا على بطارية مُدمجة. يلزم توصيل سلك الطاقة أو البطارية الخارجية للتشغيل.

**تمت محاكاة الصورة لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.