جهاز العرض LG CineBeam S‏ | Mini UST (مسافة عرض قصيرة جدًا) بدقة 4K مع تقنية Dolby Atmos

جهاز العرض LG CineBeam S‏ | Mini UST (مسافة عرض قصيرة جدًا) بدقة 4K مع تقنية Dolby Atmos

جهاز العرض LG CineBeam S‏ | Mini UST (مسافة عرض قصيرة جدًا) بدقة 4K مع تقنية Dolby Atmos

PU615U
Front view
Rear view
Bottom view
Top view
20 angle -45 degree rear view
20 angle -45 degree view
Front view
Rear view
Bottom view
Top view
20 angle -45 degree rear view
20 angle -45 degree view

الميزات الرئيسية

  • مسافة العرض قصيرة للغاية
  • دقة 4K UHD
  • DCI-P3 154% (شامل)، ليزر RGB Laser ثلاثي القناة
  • نسبة التباين 450,000:1
  • الحد الأقصى لمقاس الشاشة 100 بوصة
  • سطوع يبلغ 500 لومن ANSI
المزيد
يتم عرض صورة صحراء بواسطة LG CineBeam.

يتم عرض صورة صحراء بواسطة LG CineBeam.

*جهاز العرض هذا ذو مسافة الإسقاط القصيرة للغاية يتطلب مسافة عرض تتراوح بين 8.1 سم إلى 39.3 سم، وهو أقصر بكثير من أجهزة العرض القياسية.

*لا يحتوي جهاز العرض هذا على بطارية مُدمجة. يلزم توصيل سلك الطاقة أو البطارية الخارجية للتشغيل.

**تمت محاكاة الصورة لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

شعار جائزة AVS Forum Best of CES 2025

AVSForum Best of CES 2025

حصل على جائرة "Best of CES 2025" من AVSForum 2025

نقدم أفضل جهاز عرض صغير بدقة UST 4K لدينا حتى الآن

حوّل جدارك إلى سينما مقاس 100 بوصة بدقة 4K ومسافة عرض قصيرة جدًا. استمتع بتجربة سينمائية متطورة دون الحاجة إلى مساحة إضافية أو عناء.

ستة أجهزة عرض مختلفة من LG CineBeam وصور العرض الخاصة بها معروضة معًا.

ستة أجهزة عرض مختلفة من LG CineBeam وصور العرض الخاصة بها معروضة معًا.

مسافة عرض قصيرة جدًا، تتجاوز حدود المساحة

يتميز جهاز العرض CineBeam S بمسافة عرض قصيرة جدًا بينه وبين الحائط، ممّا يعرض صورًا بانورامية داخل مسافة قصيرة بشكل استثنائي. حوِّل مساحتك باستخدام شاشة سينما مذهلة مقاس 100 بوصة.

*تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

*يمكنه عرض شاشة مقاس 40 بوصة من مسافة 8.1 سم وشاشة مقاس 100 بوصة من مسافة 39.3 سم.

*إذا كانت هناك عوائق مثل الزوايا أو الأسطح غير المستوية، فقد لا تعمل هذه الميزة بشكل صحيح.

عرض مسرحي كامل في المنزل، مُعزز بشاشة بدقة 4K ومقاس 100 بوصة

يتميز بدقة 4K UHD التي توفر تفاصيل دقيقة ووضوح واقعي، حتى على شاشة كبيرة مقاس 100 بوصة. استمتع بألوان زاهية وتباين عميق مع تدرُّج ألوان DCI-P3 154% ونسبة تباين 450,000:1، مما يخلق تجربة مشاهدة غامرة.

4K UHD

دقة 3840X2160

DCI-P3 154%

تدرُّج ألوان (شامل)

RGB Laser

مصدر الضوء

450,000:1

نسبة التباين

ثلاثة أشخاص يرتدون ملابس خضراء، وصفراء، وزرقاء.

4K UHD 2160p

ثلاثة أشخاص يرتدون ملابس خضراء، وصفراء، وزرقاء.

FHD 1080p

شاهد طيف الألوان الكامل

يوفر جهاز CineBeam S تمثيل ألوان دقيق ونابض بالحياة بفضل تدرُّج لوني واسع بنسبة 154% DCI-P3 (شامل).

*تستند الأرقام المذكورة أعلاه إلى "الوضع الأكثر سطوعًا (Brightest mode)" وقد تختلف حسب بيئتك.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

أسود داكن للحصول على تفاصيل أكثر ثراءً

تُوفر نسبة التباين 450,000:1 تفاصيل واضحة ولون أسود عميق، ممّا يُعزِّز الحيوية في كل مشهد.

*تستند الأرقام المذكورة أعلاه إلى "الوضع الأكثر سطوعًا (Brightest mode)" وقد تختلف حسب بيئتك.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

شاشة تصل إلى 100 بوصة من مسافة قصيرة فقط

استمتع بشاشة كبيرة مقاس 100 بوصة، على بُعد خطوات من الحائط. تُتيح لك العدسة ذات الإسقاط فائق القِصر عرض مجموعة متنوعة من أحجام الشاشات، من 40 بوصة إلى شاشة سينمائية مقاس 100 بوصة، حتى في أضيق المساحات.

يعرض LG CineBeam صورة جبلية غائمة

الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

إذا كانت هناك عوائق مثل الزوايا أو الأسطح غير المستوية، فقد لا تعمل هذه الميزة بشكل صحيح.

يمكنه عرض شاشة مقاس 40 بوصة من مسافة 8.1 سم وشاشة مقاس 100 بوصة من مسافة 39.3 سم.

*تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

صغير، لكنه قوي

يتميز جهاز العرض هذا بحجمه الصغير ووزنه الخفيف، وهو مزود بأداء قوي. كما أن تصميمه البسيط يجعل من السهل نقله ودمجه بسلاسة في أي مساحة.

*تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

رسم موجات صوتية أزرق يخرج من جهاز العرض LG CineBeam

رسم موجات صوتية أزرق يخرج من جهاز العرض LG CineBeam

استمتع بصوت استريو مكاني مع تقنية Dolby Atmos

تنبض المشاهد الصوتية بالحياة. توفر سماعات الاستريو المدمجة مع تقنية Dolby Atmos صوتًا واضحًا وواسعًا.

*تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

*رموز Dolby، وDolby Atmos*، وdouble-D هي علامة تجارية مسجلة لمختبرات Dolby Laboratories Licensing Corporation.

LG TV displaying webOS screen

LG TV displaying webOS screen

webOS: افتح عالمًا من المحتويات

مع webOS، استكشف عالمًا واسعًا من المحتوى مع خدمات البث المدمجة مثل Netflix، وPrime Video، وDisney+، وYouTube، وApple TV.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

*يلزم الاتصال بالإنترنت والاشتراك في الخدمات ذات الصلة. قد تتطلب الخدمات المنفصلة الدفع مقابل الاشتراك، حيث لا تتوفر مجانًا (يتم شراءها بشكل منفصل).

*قد تختلف الخدمات المدعومة حسب البلد.

شارك الشاشة من أجهزتك مباشرة

يمكنك مشاركة المحتوى بسهولة من جهازك الذكي إلى جهاز العرض باستخدام AirPlay 2* (لأجهزة Apple) أو Screen Share** (لأجهزة Android). اتصل على الفور واستمتع بتجربة مشاهدة سلسة على شاشة أكبر ببضع نقرات فقط.

صورة حفلة تُعرض من هاتف ذكي إلى جهاز العرض LG CineBeam

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

**يجب أن يكون جهاز Apple متصلاً بشبكة Wi-Fi نفسها التي يتصل بها جهاز العرض. 

** جهاز العرض LG CineBeam يدعم AirPlay 2 ويتطلب نظام التشغيل iOS 12.3 أو الإصدارات الأحدث أو نظام التشغيل macOS 10.14.5 أو الإصدارات الأحدث.

**Apple، وApple Home، وAirPlay، وiPad، وiPhone، وMac هي علامات تجارية مملوكة لشركة .Apple Inc، ومسجلة في الولايات المتحدة ودول ومناطق أخرى.

*مشاركة الشاشة (Screen Share): هذه الخاصية مدعوة على نظام تشغيل Android أو Windows 10 فما أحدث. قد لا تعمل هذه الميزات بشكل صحيح حسب بيئة Wi-Fi وإصدار البرنامج الثابت للأجهزة الخارجية المتصلة.

*Bluetooth: مدعوم على نظام BT 5.0 و الإصدارات الأحدث منه.

إعداد سهل للشاشة لأي جدار

انسَ المتاعب. بفضل الميزات الذكية التي تتكيف مع مساحتك، يضمن CineBeam S إعدادًا سريعًا وسهلاً في كل مرة.

ضبط تلقائي للشاشة

أصبح إعداد الشاشة أسرع وأسهل من أي وقت مضى. يقوم جهاز CineBeam S تلقائيًا بضبط التركيز والنقاط الأساسية.

تحجيم/تغيير الشاشة

اضبط حجم الشاشة وموضعها بسهولة لتُناسب جدارك.

ضبط لون الجدار

اختر من بين 8 إعدادات مُسبقة مختلفة للألوان لتتناسب مع لون الحائط، ممّا يُعزّز إعداد الشاشة الأكثر تحسينًا.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

*إذا كانت هناك عوائق مثل الزوايا أو الأسطح غير المستوية، فقد لا يعمل الضبط التلقائي للشاشة بشكل صحيح.

*يمكنه عرض شاشة مقاس 40 بوصة من مسافة 8.1 سم وشاشة مقاس 100 بوصة من مسافة 39.3 سم.

*إذا كانت المسافة من الشاشة أكثر من 39.3 سم أو كان الموضع أكثر من 5 درجات، فقد لا تعمل هذه الميزة بشكل صحيح.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

*إنه يدعم دقة 4K 30Hz من خلال توصيل الجهاز الخارجي بمنفذ USB Type-C ولا يدعم HDR.

*يشتمل جهاز العرض هذا على سلك طاقة. كما لا يشتمل على منفذ HDMI ومنافذ USB Type-C.

جهاز تحكم عن بُعد متكامل للتحكم السلس

تحكّم في جهاز العرض بسهولة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. صُمِّم هذا الجهاز الصغير والبسيط ليتوافق مع جهاز CineBeam S، ممّا يضمن تحكمًا سلسًا وبديهيًا.

*يمكن تشغيل جهاز التحكم عن بُعد عبر تطبيق LG ThinQ بعد تسجيل المنتج.

*قد تختلف الخدمات أو الأزرار المدعومة على جهاز التحكم عن بُعد حسب البلد.

حاسبة LG Projection Calculator

هل سيتناسب الجهاز مع مساحتي؟

للتأكد من أن جهاز العرض سيعمل في مساحتك، استخدم حاسبة مساحة العرض LG Projection Calculator.

احسب الآن!
طباعة

كل المواصفات

ما يقوله الناس

اخترنا لك

هل تحتاج إلى المساعدة؟

نحن هنا لتقديم كل ما تحتاجه من مساعدات.

احصل على الدعم

اتصل بنا