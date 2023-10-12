مكيف هواء LO242C0 - سبليت 22800 وحدة بارد فقط، توزيع هواء 4 اتجاهات، لون ابيض وريش ذهبية، فلتر غبار ومضاد للبكتيريا، انفيرتر موفر للطاقة من إل جي السعودية