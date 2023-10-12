ال جي مكيف سبليت 21000 وحدة حار بارد ، سمارت, إنفرتر موفر بالطاقة ،فئه (ب), تنظيف تلقائي ، ضجيج منخفض ، 4 اتجاهات ، ريش ذهبية مقاومة للغبار ، فلتر حماية مزدوج ، لون أبيض ، 220 فولت ، 50/60 هرتز