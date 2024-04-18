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12000 وحدة | حار بارد | فريش انفرتر | موفر بالطاقة | تنظيف تلقائي
12000 وحدة | حار بارد | فريش انفرتر | موفر بالطاقة | تنظيف تلقائي
الميزات الرئيسية
- جميع الأسعار غير شاملة أجور التركيب. اتصل بأقرب مركز خدمة إل جي للحصول على معلومات عن التركيب.
- الفئة (ج)
- فلتر حمايه مزدوج
- توفير الطاقة بنسبة تصل إلى 53٪ والتبريد السريع حتى 60٪
- ضمان 10 سنوات على الكومبرسور
- يتحمّل حتى 65 درجة مئويّة
صندوق الكربون (المملكة المتحدة)
تم قياس البصمة الكربونية لهذا المنتج واعتمادها من قبل صندوق الكربون (CarbonTrust)
الملخص
كل المواصفات
مدخل الطاقة
التبريد-الحد الأدنى ~ المُقيّم ~ الحد الأقصى(واط)
190~968~2,100
التبريد (T3)-الحد الأدنى ~ المُقيّم ~ الحد الأقصى(واط)
290~1,150~2,100
التدفئة-الحد الأدنى ~ المُقيّم ~ الحد الأقصى(واط)
1,111~2,100
نسبة كفاءة الطاقة
نسبة كفاءة الطاقة(واط/واط)
3.64
نسبة كفاءة الطاقة((وحدة حرارية بريطانية/الساعة)/واط)
12.40
معامل الأداء
معامل الأداء(واط/واط)
3.60
معامل الأداء((وحدة حرارية بريطانية/الساعة)/واط)
12.28
الوحدة الداخلية
مُعدل تدفق الهواء-التبريد، عالي جدا / عالي / متوسط / منخفض(م³/دقيقة)
12.5 / 9.3 / 7.2 / 4.5
مُعدل تدفق الهواء-التدفئة، عالية جدا / عالية / متوسطة / منخفضة(م³/دقيقة)
13.0 / 10.0 / 7.0 / 5.5
مستوى ضغطالصوت-التبريد، عالي جدا / عالي / متوسط / منخفض / منخفض جدا(ديسيبل (A))
- / 42 / 37 / 29 / 22
مستوى ضغطالصوت-التدفئة، عالية جدا / عالية / متوسطة / منخفضة(ديسيبل (A))
- / 42 / 36 / 31
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العُمق)-صافٍ(ملم)
189x308x837
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العُمق)-الشحن(ملم)
258x390x897
الوزن-صافٍ(كيلو جرام)
9.4
الوزن-الشحن(كيلو جرام)
13.9
كود اللون الخارجي
Munsell 7.5BG 10/2 ( RAL 9016 )
الوحدة الخارجية
مُعدل تدفق الهواء-الحد الأقصى9م³/دقيقة)
34.0
سرعة موتور المروحة-التبريد، الحد الأدنى ~ الحد الأقصى(دورة/الدقيقة)
200 ~ 900
سرعة موتور المروحة-التدفئة، الحد الأدنى ~ الحد الأقصى(دورة/الدقيقة)
190 ~ 800
مستوى ضغطالصوت-التبريد، المُقدَّر(ديسيبل (A))
52
مستوى ضغطالصوت-التدفئة، المُقدَّر(ديسيبل (A))
52
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العُمق)-صافٍ(ملم)
288x545x770
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العُمق)-(ملم)
401x588x928
الوزن-صافٍ(كيلو جرام)
33
الوزن-صافٍ(كيلو جرام)
37
الحد الأقصى حجم المنصهر (أ)
15
كود اللون الخارجي
Munsell 9.54Y 8.34/1.31 ( RAL 9001 )
نطاق التشغيل-التبريد(درجة مئوية (درجة حرارة الترمومتر المبلل))
18 ~ 54
نطاق التشغيل-التدفئة(درجة مئوية (درجة حرارة الترمومتر المبلل))
-5 ~ 24
نطاق التشغيل-التدفئة(درجة مئوية (درجة حرارة الترمومتر الجاف))
-5 ~ 18
إزالة الرطوبة
إزالة الرطوبة (لتر/الساعة)
1.25
عامل الطاقة
التبريد / التدفئة(%)
97.0 / 97.0
الضاغط
النوع
Twin Rotary
الطراز
GAT134MCA
نوع الموتور
BLDC
نوع / ماركة الزيت
POE (RN68GP) / Jx Nippon, PVE (FW68D) / IDEMITSU
شحن الزيت(cc)
360
المُصنِّع / بلد المنشأ
LG Electronics / الصين
السعة
التبريد-الحد الأدنى ~ المُقيّم ~ الحد الأقصى(كيلو وات)
0.300~3.520~4.040
التبريد-الحد الأدنى ~ المُقيّم ~ الحد الأقصى(Btu (وحدة حرارية بريطانية)/الساعة)
1,023~12,000~13,785
التبريد (T3)-الحد الأدنى ~ المُقيّم ~ الحد الأقصى(كيلو وات)
0.260~2.930~4.040
التبريد (T3)-الحد الأدنى ~ المُقيّم ~ الحد الأقصى(Btu (وحدة حرارية بريطانية)/الساعة)
900~10,000~13,785
التدفئة-الحد الأدنى ~ المُقيّم ~ الحد الأقصى(كيلو وات)
0.300~4.000~5.660
التدفئة-الحد الأدنى ~ المُقيّم ~ الحد الأقصى(Btu (وحدة حرارية بريطانية)/الساعة)
1,023~13,648~19,300
تيار التشغيل
التبريد-الحد الأدنى ~ المُقيّم ~ الحد الأقصى
1.33~4.30~10.00
التبريد (T3)-الحد الأدنى ~ المُقيّم ~ الحد الأقصى
1.80~5.10~10.00
التدفئة-الحد الأدنى ~ المُقيّم ~ الحد الأقصى
1.30~4.90~10.00
الأنابيب
الحجم-السائل(ملم)
القطر 6.35
الحجم-الغاز(ملم)
القطر 9.52
طريقة التوصيل-الواحدة الداخلية / الوحدة الخارجية
قمعي / قمعي
المبادل الحراري
المبخِّر-المادة، الأنبوب / الريشة
نحاس / ألومنيوم
المبخِّر-(القطر × الصف × العمود × FPI × لتر) × الكمية.(رقم 1)
(قطر 7 x 2 x 16 x 20 x 744) x 1
المبخِّر-الحماية من التآكل
PCM
المبخِّر-نوع الريشة
فتحة
المكثف-المادة، الأنبوب / الريشة
نحاس / ألومنيوم
المكثف-(القطر × الصف × العمود × FPI × لتر) × الكمية.(رقم 1)
(قطر 7 x 2 x 24 x 14 x 814) x 1
المكثف-الحماية من التآكل
ذهبي
المكثف-نوع الريشة
ريش فتحات تهوية عريضة
نسبة كفاءة الطاقة(T3)
نسبة كفاءة الطاقة (T3)(واط/واط)
2.55
نسبة كفاءة الطاقة (T3)((وحدة حرارية بريطانية/الساعة)/واط)
8.70
استهلاك الطاقة السنوي
استهلاك الطاقة السنوي-التبريد / التدفئة
2642 / -
تصنيف ملصق الطاقة
تصنيف ملصق الطاقة-التبريد / التدفئة
B / -
نطاق الجهد المتاح
نطاق الجهد المتاح(فولت)
187 ~ 276
مادة التبريد
النوع
R410A
ما قبل الشحن (كيلو جرام)
1.000
الشحن الإضافي(ج/م)
20
التحكم
صمام التمدد الكهربائي
إمكانية الاحترار العالمي
2087.5
مكافئ لإجمالي ثاني أكسيد الكربون
2.088
قاطع الدائرة
قاطع الدائرة(أ)
15
كابل الطاقة والاتصال
كابل الطاقة والاتصال(الرقم × ملم²)
1x4
طريقة إزالة الثلج
طريقة إزالة الثلج
عكس الدورة
إمداد الطاقة
إمداد الطاقة(Ø، فولت، هرتز)
1، 230، 60
إمداد الطاقة إلى الوحدة
إمداد الطاقة إلى الوحدة
الوحدة الخارجية
حجم خرطوم الصرف
القطر الخارجي، القطر الداخلي(ملم)
21.5,16
نسبة كفاءة الطاقة الموسمية
نسبة كفاءة الطاقة الموسمية
15.1
بين الوحدة الداخليةوالوحدة الخارجية
طول الأنابيب-الحد الأدنى / القياسي / الحد الأقصى(م)
3 / 7.5 / 20
طول الأنابيب-بدون شحن(م)
12.5
الحد الأقصى فرق الارتفاع(م)
15
العزل الحراري لتوصيلات الأنابيب
كل من أنابيب السائل والغاز
كود الأداة(الشاسيه)
الواحدة الداخلية / الوحدة الخارجية
SJ / UL2
المروحة(الوحدة الداخلية)
النوع
مروحة تدفق متعارض
خرج الموتور (واط)
30
المروحة(الوحدة الخارجية)
النوع
مروحة الدافع
نوع الموتور
BLDC
خرج الموتور (واط)
43
عزل الموتور
الفئة E
حاوية الموتور / الحماية من الدخول
TEAO / IPX4
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