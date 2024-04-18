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12000 وحدة | حار بارد | فريش انفرتر | موفر بالطاقة | تنظيف تلقائي

12000 وحدة | حار بارد | فريش انفرتر | موفر بالطاقة | تنظيف تلقائي

NF122H0
صورة أمامية لـ 12000 وحدة | حار بارد | فريش انفرتر | موفر بالطاقة | تنظيف تلقائي NF122H0
LG 12000 وحدة | حار بارد | فريش انفرتر | موفر بالطاقة | تنظيف تلقائي, NF122H0
LG 12000 وحدة | حار بارد | فريش انفرتر | موفر بالطاقة | تنظيف تلقائي, NF122H0
LG 12000 وحدة | حار بارد | فريش انفرتر | موفر بالطاقة | تنظيف تلقائي, NF122H0
LG 12000 وحدة | حار بارد | فريش انفرتر | موفر بالطاقة | تنظيف تلقائي, NF122H0
LG 12000 وحدة | حار بارد | فريش انفرتر | موفر بالطاقة | تنظيف تلقائي, NF122H0
LG 12000 وحدة | حار بارد | فريش انفرتر | موفر بالطاقة | تنظيف تلقائي, NF122H0
LG 12000 وحدة | حار بارد | فريش انفرتر | موفر بالطاقة | تنظيف تلقائي, NF122H0
LG 12000 وحدة | حار بارد | فريش انفرتر | موفر بالطاقة | تنظيف تلقائي, NF122H0
LG 12000 وحدة | حار بارد | فريش انفرتر | موفر بالطاقة | تنظيف تلقائي, NF122H0
LG 12000 وحدة | حار بارد | فريش انفرتر | موفر بالطاقة | تنظيف تلقائي, NF122H0
LG 12000 وحدة | حار بارد | فريش انفرتر | موفر بالطاقة | تنظيف تلقائي, NF122H0
LG 12000 وحدة | حار بارد | فريش انفرتر | موفر بالطاقة | تنظيف تلقائي, NF122H0
LG 12000 وحدة | حار بارد | فريش انفرتر | موفر بالطاقة | تنظيف تلقائي, NF122H0
LG 12000 وحدة | حار بارد | فريش انفرتر | موفر بالطاقة | تنظيف تلقائي, NF122H0
صورة أمامية لـ 12000 وحدة | حار بارد | فريش انفرتر | موفر بالطاقة | تنظيف تلقائي NF122H0
LG 12000 وحدة | حار بارد | فريش انفرتر | موفر بالطاقة | تنظيف تلقائي, NF122H0
LG 12000 وحدة | حار بارد | فريش انفرتر | موفر بالطاقة | تنظيف تلقائي, NF122H0
LG 12000 وحدة | حار بارد | فريش انفرتر | موفر بالطاقة | تنظيف تلقائي, NF122H0
LG 12000 وحدة | حار بارد | فريش انفرتر | موفر بالطاقة | تنظيف تلقائي, NF122H0
LG 12000 وحدة | حار بارد | فريش انفرتر | موفر بالطاقة | تنظيف تلقائي, NF122H0
LG 12000 وحدة | حار بارد | فريش انفرتر | موفر بالطاقة | تنظيف تلقائي, NF122H0
LG 12000 وحدة | حار بارد | فريش انفرتر | موفر بالطاقة | تنظيف تلقائي, NF122H0
LG 12000 وحدة | حار بارد | فريش انفرتر | موفر بالطاقة | تنظيف تلقائي, NF122H0
LG 12000 وحدة | حار بارد | فريش انفرتر | موفر بالطاقة | تنظيف تلقائي, NF122H0
LG 12000 وحدة | حار بارد | فريش انفرتر | موفر بالطاقة | تنظيف تلقائي, NF122H0
LG 12000 وحدة | حار بارد | فريش انفرتر | موفر بالطاقة | تنظيف تلقائي, NF122H0
LG 12000 وحدة | حار بارد | فريش انفرتر | موفر بالطاقة | تنظيف تلقائي, NF122H0
LG 12000 وحدة | حار بارد | فريش انفرتر | موفر بالطاقة | تنظيف تلقائي, NF122H0
LG 12000 وحدة | حار بارد | فريش انفرتر | موفر بالطاقة | تنظيف تلقائي, NF122H0

الميزات الرئيسية

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صندوق الكربون (المملكة المتحدة)

تم قياس البصمة الكربونية لهذا المنتج واعتمادها من قبل صندوق الكربون (CarbonTrust)

حفظ الطاقة و تبريد سريع

حفظ الطاقة و تبريد سريع

يعمل الضاغط العاكس على تعديل سرعته باستمرار للحفاظ على المستويات المطلوبة من درجة الحرارة. وعلاوة على ذلك، يعمل الضاغط العاكس المزدوج™ عبر تردد نطاق التشغيل الموفر للطاقة على توفير المزيد من الطاقة على خلاف الضاغط التقليدي. بفضل الضاغط العاكس المزدوج، يتم طرد الهواء لنطاق أبعد وبشكل أسرع.
ضاغط استوائي عاكس مزدوج™

ضاغط استوائي عاكس مزدوج™

عبر الضاغط العاكس المزدوج™ من إل جي الذي يعمل حتى عند 65مْ والذي يتميز بضمان لمدة 10 سنوات، يستطيع المستخدمون التمتع بمميزات مكيف الهواء من إل جي لفترة أطول.
تظهر المكونات الآلية المطلية بالذهب في الخلفية مقابل منظر طبيعي صحراوي مغبَّر

Anti-Dust Gold Fin™‎

أداء متقدم طويل الأمد

استمتع بأداء طويل الأمد مع طلاء ذهبي مضاد للتآكل وتقنية ريشات مطورة تم اختبارها بمعرفة TUV.

ضاغط عاكس مزدوج™

ضاغط يتميز بتردد دوراني أوسع يعمل على توفير المزيد من الطاقة مع تميزه بنطاق تبريد أكثر سرعة.

ضمان 10 سنوات

حصل المنتج على مصادقة من TUV Rheinland بشأن دورة حياة المنتج 10 سنوات

TUV Rheinland

TUV Rheinland، التحقق من معدل التبريد السريع وتوفير الطاقة (US-W242Kxy0/TS-H2465DA0)
مستوى ضجيج منخفض

مستوى ضجيج منخفض

تعمل أجهزة مكيف الهواء من إل جي عند مستويات صوت منخفضة بفضل الضاغط العاكس المزدوج™ ومروحة الانحراف الفريدة من إل جي وهو ما يقضي على الضوضاء غير الضرورية ويسمح بالتشغيل الهادئ.
تحكم دقيق في درجة الحرارة

تحكم دقيق في درجة الحرارة

يتم تعديل سرعة الضاغط العاكس المزدوج™ من إل جي باستمرار وتباين للحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة مع التقليل من التقلبات إلى أدنى قدر.
تصميم حديث وذكي مع شاشة خفية

تصميم حديث وذكي مع شاشة خفية

يعمل التصميم الرقيق والحديث لمكيف الهواء على التسهيل من التركيب والتنظيف عبر مرشح EZ المنزلق. وعلاوة على ذلك، تعد شاشة العرض الكبيرة الخفية مثالية لفحص شاشة الطاقة الخاصة بك بسهولة.

نوم ملئه الراحة

تمتع بوضع نوم يضمن أقصى قدر من الراحة في بيئة النوم من خلال الضبط الذاتي الذي يتميز بنحو 3 وظائف مختلفة (تدفق الهواء غير المباشر/ وقت توقف 7 ساعات/هواء رقيق ومنطق وقت النوم) عبر نقرة بسيطة على زر واحد

مرشح مزدوج الحماية

يعمل المرشح مزدوج الحماية على التقاط الغبار ذو الحجم الكبير.

جولد فاين

تضمن جولد فاين™ تميز الأسطح بمقاومة أكبر للتآكل مع تعزيز متانة مبادل الحرارة لفترة أطول.

تمتع بالتنظيف الذاتي

تعمل وظيفة التنظيف التلقائي الشاملة على منع تكون البكتيريا والعفن على
المبادل الحراري، وبالتالي توفير بيئة أكثر متعة وراحة للمستخدم.

Table Caption
الميزات NF242C3NF242H3
NF242C3
الانفيرتر المزدوج، 24000 وحدة (القدرة القصوى 26280 وحده) بارد فقط، توزيع الهواء بأربع إتجاهات، مكيف سبلت 50/60Hz
NF242H3
الانفيرتر المزدوج، 24000 وحدة (القدرة القصوى 27300 وحده) بارد و ساخن، توزيع الهواء بأربع إتجاهات، مكيف سبلت 50/60Hz
السعة24,00024,000
الأبعاد210x345x998210x345x998
™ThinQنعمنعم
الأقصى السعة27,20027,200
ضمان10سنوات10سنوات
ساخن باردبارد فقطحار وبارد
مؤينلالا
من أين أشتريمن أين أشتري

الملخص

طباعة
السعة
12000 BTU (وحدة حرارية بريطانية)
الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق)
189x308x837
التكنولوجيا الرئيسية
Smart ThinQ™ (التحكم من خلال WiFi)
ميزة إضافية
توفير ما يصل إلى 53% من الطاقة وتبريد يصل إلى 60%

كل المواصفات

مدخل الطاقة

  • التبريد-الحد الأدنى ~ المُقيّم ~ الحد الأقصى(واط)

    190~968~2,100

  • التبريد (T3)-الحد الأدنى ~ المُقيّم ~ الحد الأقصى(واط)

    290~1,150~2,100

  • التدفئة-الحد الأدنى ~ المُقيّم ~ الحد الأقصى(واط)

    1,111~2,100

نسبة كفاءة الطاقة

  • نسبة كفاءة الطاقة(واط/واط)

    3.64

  • نسبة كفاءة الطاقة((وحدة حرارية بريطانية/الساعة)/واط)

    12.40

معامل الأداء

  • معامل الأداء(واط/واط)

    3.60

  • معامل الأداء((وحدة حرارية بريطانية/الساعة)/واط)

    12.28

الوحدة الداخلية

  • مُعدل تدفق الهواء-التبريد، عالي جدا / عالي / متوسط / منخفض(م³/دقيقة)

    12.5 / 9.3 / 7.2 / 4.5

  • مُعدل تدفق الهواء-التدفئة، عالية جدا / عالية / متوسطة / منخفضة(م³/دقيقة)

    13.0 / 10.0 / 7.0 / 5.5

  • مستوى ضغطالصوت-التبريد، عالي جدا / عالي / متوسط / منخفض / منخفض جدا(ديسيبل (A))

    - / 42 / 37 / 29 / 22

  • مستوى ضغطالصوت-التدفئة، عالية جدا / عالية / متوسطة / منخفضة(ديسيبل (A))

    - / 42 / 36 / 31

  • الأبعاد (العرض × الارتفاع × العُمق)-صافٍ(ملم)

    189x308x837

  • الأبعاد (العرض × الارتفاع × العُمق)-الشحن(ملم)

    258x390x897

  • الوزن-صافٍ(كيلو جرام)

    9.4

  • الوزن-الشحن(كيلو جرام)

    13.9

  • كود اللون الخارجي

    Munsell 7.5BG 10/2 ( RAL 9016 )

الوحدة الخارجية

  • مُعدل تدفق الهواء-الحد الأقصى9م³/دقيقة)

    34.0

  • سرعة موتور المروحة-التبريد، الحد الأدنى ~ الحد الأقصى(دورة/الدقيقة)

    200 ~ 900

  • سرعة موتور المروحة-التدفئة، الحد الأدنى ~ الحد الأقصى(دورة/الدقيقة)

    190 ~ 800

  • مستوى ضغطالصوت-التبريد، المُقدَّر(ديسيبل (A))

    52

  • مستوى ضغطالصوت-التدفئة، المُقدَّر(ديسيبل (A))

    52

  • الأبعاد (العرض × الارتفاع × العُمق)-صافٍ(ملم)

    288x545x770

  • الأبعاد (العرض × الارتفاع × العُمق)-(ملم)

    401x588x928

  • الوزن-صافٍ(كيلو جرام)

    33

  • الوزن-صافٍ(كيلو جرام)

    37

  • الحد الأقصى حجم المنصهر (أ)

    15

  • كود اللون الخارجي

    Munsell 9.54Y 8.34/1.31 ( RAL 9001 )

  • نطاق التشغيل-التبريد(درجة مئوية (درجة حرارة الترمومتر المبلل))

    18 ~ 54

  • نطاق التشغيل-التدفئة(درجة مئوية (درجة حرارة الترمومتر المبلل))

    -5 ~ 24

  • نطاق التشغيل-التدفئة(درجة مئوية (درجة حرارة الترمومتر الجاف))

    -5 ~ 18

إزالة الرطوبة

  • إزالة الرطوبة (لتر/الساعة)

    1.25

عامل الطاقة

  • التبريد / التدفئة(%)

    97.0 / 97.0

الضاغط

  • النوع

    Twin Rotary

  • الطراز

    GAT134MCA

  • نوع الموتور

    BLDC

  • نوع / ماركة الزيت

    POE (RN68GP) / Jx Nippon, PVE (FW68D) / IDEMITSU

  • شحن الزيت(cc)

    360

  • المُصنِّع / بلد المنشأ

    LG Electronics / الصين

السعة

  • التبريد-الحد الأدنى ~ المُقيّم ~ الحد الأقصى(كيلو وات)

    0.300~3.520~4.040

  • التبريد-الحد الأدنى ~ المُقيّم ~ الحد الأقصى(Btu (وحدة حرارية بريطانية)/الساعة)

    1,023~12,000~13,785

  • التبريد (T3)-الحد الأدنى ~ المُقيّم ~ الحد الأقصى(كيلو وات)

    0.260~2.930~4.040

  • التبريد (T3)-الحد الأدنى ~ المُقيّم ~ الحد الأقصى(Btu (وحدة حرارية بريطانية)/الساعة)

    900~10,000~13,785

  • التدفئة-الحد الأدنى ~ المُقيّم ~ الحد الأقصى(كيلو وات)

    0.300~4.000~5.660

  • التدفئة-الحد الأدنى ~ المُقيّم ~ الحد الأقصى(Btu (وحدة حرارية بريطانية)/الساعة)

    1,023~13,648~19,300

تيار التشغيل

  • التبريد-الحد الأدنى ~ المُقيّم ~ الحد الأقصى

    1.33~4.30~10.00

  • التبريد (T3)-الحد الأدنى ~ المُقيّم ~ الحد الأقصى

    1.80~5.10~10.00

  • التدفئة-الحد الأدنى ~ المُقيّم ~ الحد الأقصى

    1.30~4.90~10.00

الأنابيب

  • الحجم-السائل(ملم)

    القطر 6.35

  • الحجم-الغاز(ملم)

    القطر 9.52

  • طريقة التوصيل-الواحدة الداخلية / الوحدة الخارجية

    قمعي / قمعي

المبادل الحراري

  • المبخِّر-المادة، الأنبوب / الريشة

    نحاس / ألومنيوم

  • المبخِّر-(القطر × الصف × العمود × FPI × لتر) × الكمية.(رقم 1)

    (قطر 7 x‏ 2 x ‏16 x ‏20 x ‏744) x‏ 1

  • المبخِّر-الحماية من التآكل

    PCM

  • المبخِّر-نوع الريشة

    فتحة

  • المكثف-المادة، الأنبوب / الريشة

    نحاس / ألومنيوم

  • المكثف-(القطر × الصف × العمود × FPI × لتر) × الكمية.(رقم 1)

    (قطر 7 x‏ 2 x ‏24 x ‏14 x ‏814) x‏ 1

  • المكثف-الحماية من التآكل

    ذهبي

  • المكثف-نوع الريشة

    ريش فتحات تهوية عريضة

نسبة كفاءة الطاقة(T3)

  • نسبة كفاءة الطاقة (T3)(واط/واط)

    2.55

  • نسبة كفاءة الطاقة (T3)((وحدة حرارية بريطانية/الساعة)/واط)

    8.70

استهلاك الطاقة السنوي

  • استهلاك الطاقة السنوي-التبريد / التدفئة

    2642 / -

تصنيف ملصق الطاقة

  • تصنيف ملصق الطاقة-التبريد / التدفئة

    B / -

نطاق الجهد المتاح

  • نطاق الجهد المتاح(فولت)

    187 ~ 276

مادة التبريد

  • النوع

    R410A

  • ما قبل الشحن (كيلو جرام)

    1.000

  • الشحن الإضافي(ج/م)

    20

  • التحكم

    صمام التمدد الكهربائي

  • إمكانية الاحترار العالمي

    2087.5

  • مكافئ لإجمالي ثاني أكسيد الكربون

    2.088

قاطع الدائرة

  • قاطع الدائرة(أ)

    15

كابل الطاقة والاتصال

  • كابل الطاقة والاتصال(الرقم × ملم²)

    1x‏4

طريقة إزالة الثلج

  • طريقة إزالة الثلج

    عكس الدورة

إمداد الطاقة

  • إمداد الطاقة(Ø، فولت، هرتز)

    1، 230، 60

إمداد الطاقة إلى الوحدة

  • إمداد الطاقة إلى الوحدة

    الوحدة الخارجية

حجم خرطوم الصرف

  • القطر الخارجي، القطر الداخلي(ملم)

    21.5,16

نسبة كفاءة الطاقة الموسمية

  • نسبة كفاءة الطاقة الموسمية

    15.1

بين الوحدة الداخليةوالوحدة الخارجية

  • طول الأنابيب-الحد الأدنى / القياسي / الحد الأقصى(م)

    3 / 7.5 / 20

  • طول الأنابيب-بدون شحن(م)

    12.5

  • الحد الأقصى فرق الارتفاع(م)

    15

  • العزل الحراري لتوصيلات الأنابيب

    كل من أنابيب السائل والغاز

كود الأداة(الشاسيه)

  • الواحدة الداخلية / الوحدة الخارجية

    SJ / UL2

المروحة(الوحدة الداخلية)

  • النوع

    مروحة تدفق متعارض

  • خرج الموتور (واط)

    30

المروحة(الوحدة الخارجية)

  • النوع

    مروحة الدافع

  • نوع الموتور

    BLDC

  • خرج الموتور (واط)

    43

  • عزل الموتور

    الفئة E

  • حاوية الموتور / الحماية من الدخول

    TEAO / IPX4

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