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سبليت 21000 وحدة حار بارد

سبليت 21000 وحدة حار بارد

NF242H3
صورة أمامية لـ سبليت 21000 وحدة حار بارد NF242H3
LG سبليت 21000 وحدة حار بارد, NF242H3
LG سبليت 21000 وحدة حار بارد, NF242H3
LG سبليت 21000 وحدة حار بارد, NF242H3
LG سبليت 21000 وحدة حار بارد, NF242H3
LG سبليت 21000 وحدة حار بارد, NF242H3
LG سبليت 21000 وحدة حار بارد, NF242H3
LG سبليت 21000 وحدة حار بارد, NF242H3
LG سبليت 21000 وحدة حار بارد, NF242H3
LG سبليت 21000 وحدة حار بارد, NF242H3
صورة أمامية لـ سبليت 21000 وحدة حار بارد NF242H3
LG سبليت 21000 وحدة حار بارد, NF242H3
LG سبليت 21000 وحدة حار بارد, NF242H3
LG سبليت 21000 وحدة حار بارد, NF242H3
LG سبليت 21000 وحدة حار بارد, NF242H3
LG سبليت 21000 وحدة حار بارد, NF242H3
LG سبليت 21000 وحدة حار بارد, NF242H3
LG سبليت 21000 وحدة حار بارد, NF242H3
LG سبليت 21000 وحدة حار بارد, NF242H3
LG سبليت 21000 وحدة حار بارد, NF242H3

الميزات الرئيسية

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حفظ الطاقة و تبريد سريع3

حفظ الطاقة و تبريد سريع

يعمل الضاغط العاكس على تعديل سرعته باستمرار للحفاظ على المستويات المطلوبة من درجة الحرارة. وعلاوة على ذلك، يعمل الضاغط العاكس المزدوج™ عبر تردد نطاق التشغيل الموفر للطاقة على توفير المزيد من الطاقة على خلاف الضاغط التقليدي. بفضل الضاغط العاكس المزدوج، يتم طرد الهواء لنطاق أبعد وبشكل أسرع.
تقنية ThinQ الذكية (واي فاي)<br>3

تقنية ThinQ الذكية (واي فاي)

سهولة التحكم في وظائف جهاز مكيف الهواء. إمكانية مراقبة الوضع التشغيلي للجهاز في أي وقت ومن أي مكان.

ضاغط استوائي عاكس مزدوج

ضاغط استوائي عاكس مزدوج™

عبر الضاغط العاكس المزدوج™ من إل جي الذي يعمل حتى عند 65مْ والذي يتميز بضمان لمدة 10 سنوات، يستطيع المستخدمون التمتع بمميزات مكيف الهواء من إل جي لفترة أطول.

تظهر المكونات الآلية المطلية بالذهب في الخلفية مقابل منظر طبيعي صحراوي مغبَّر

Anti-Dust Gold Fin™‎

أداء متقدم طويل الأمد

استمتع بأداء طويل الأمد مع طلاء ذهبي مضاد للتآكل وتقنية ريشات مطورة تم اختبارها بمعرفة TUV.

*قد يختلف تبعًا لبيئة الاستخدام.

ضاغط عاكس مزدوج™

ضاغط يتميز بتردد دوراني أوسع يعمل على توفير المزيد من الطاقة مع تميزه بنطاق تبريد أكثر سرعة.

ضمان 10 سنوات

حصل المنتج على مصادقة من TUV Rheinland بشأن دورة حياة المنتج 10 سنوات

TUV Rheinland

TUV Rheinland، التحقق من معدل التبريد السريع وتوفير الطاقة (US-W242Kxy0/TS-H2465DA0)

مستوى ضجيج منخفض3

مستوى ضجيج منخفض

تعمل أجهزة مكيف الهواء من إل جي عند مستويات صوت منخفضة بفضل الضاغط العاكس المزدوج™ ومروحة الانحراف الفريدة من إل جي وهو ما يقضي على الضوضاء غير الضرورية ويسمح بالتشغيل الهادئ.

تحكم دقيق في درجة الحرارة

تحكم دقيق في درجة الحرارة

يتم تعديل سرعة الضاغط العاكس المزدوج™ من إل جي باستمرار وتباين للحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة مع التقليل من التقلبات إلى أدنى قدر.
تصميم حديث وذكي مع شاشة خفية

تصميم حديث وذكي مع شاشة خفية

يعمل التصميم الرقيق والحديث لمكيف الهواء على التسهيل من التركيب والتنظيف عبر مرشح EZ المنزلق. وعلاوة على ذلك، تعد شاشة العرض الكبيرة الخفية مثالية لفحص شاشة الطاقة الخاصة بك بسهولة.
<h3 class="text-normal">جولد فاين</h3>1

جولد فاين

تضمن جولد فاين™ تميز الأسطح بمقاومة أكبر للتآكل مع تعزيز متانة مبادل الحرارة لفترة أطول.

تمتع بالتنظيف الذاتي1

تمتع بالتنظيف الذاتي

 

تعمل وظيفة التنظيف التلقائي الشاملة على منع تكون البكتيريا والعفن على المبادل الحراري، وبالتالي توفير بيئة أكثر متعة وراحة للمستخدم.

تأرجح رباعي الاتجاه1

تأرجح رباعي الاتجاه

 

فضل التأرجح رباعي الاتجاه ترسل أجهزة مكيف الهواء من إل جي الهواء البارد إلى جميع زوايا الغرفة بسرعة وكفاءة.

مرشح مزدوج الحماية1

مرشح مزدوج الحماية

 

يعمل المرشح مزدوج الحماية على التقاط الغبار ذو الحجم الكبير.

Table Caption
الميزاتNK242H3NK242C3NT382C2
NK242H3
DUALCOOL انفرتر مكيف ، 24000 وحدة ، حار وبارد ، مكيف سبلت بأربعة اتجاهات ، 50 / 60Hz
NK242C3
الانفيرتر المزدوج، 24000 وحدة (القدرة القصوى 26280 وحده) بارد فقط، توزيع الهواء بأربع إتجاهات، مكيف سبلت 50/60Hz
NT382C2
الانفيرتر المزدوج، 38,000 وحدة(القدرة القصوى 38,000 وحده) بارد فقط، مكيف سبلت مع تحكم بالواي فاي ومنقّي الهواء 50/60Hz
السعة24,00024,00038,000
الأبعاد210x345x998210x345x998265x360x1200
™ThinQنعمنعمنعم
الأقصى السعة27,20027,20038,000
ضمان10سنوات10سنوات10سنوات
ساخن باردحار وباردبارد فقطبارد فقط
مؤينلالانعم
من أين أشتريمن أين أشتريمن أين أشتري

الملخص

طباعة

الأبعاد

SK_Semi-R_03_U24A_Dimension-NF242H3
السعة
24000 وحدة
الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق)
210x345x998
التكنولوجيا الرئيسية
Smart ThinQ (تحكم Wifi)
ميزة إضافية
توفير الطاقة بنسبة تصل إلى ٪53 والتبريد السريع حتى ٪60

كل المواصفات

عام

  • أبعاد الوحدة الداخلية_العرضxالارتفاعxالعمق (مم)

    210 × 345 × 998

  • وزن الوحدة الداخلية (كجم)

    11.5

  • أبعاد الوحدة الخارجية_العرضxالارتفاعxالعمق (مم)

    330 × 650 × 870

  • وزن الوحدة الخارجية (كجم)

    43

  • فولتية الإدخال المُقدّرة (فولت، هرتز)

    230, 60

  • نوع المبرد

    R410A

  • مستوى شدة الصوت (التبريد) SH/H/M/L/SL (ديسيبل) (أمبير))

    46 / 42 / 37 / 28 / -

  • مستوى شدة الصوت (التدفئة) SH/H/M/L/SL (ديسيبل) (أمبير))

    46 / 42 / 37 / -

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