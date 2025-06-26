سبليت 21000 وحدة حار بارد

يعمل الضاغط العاكس على تعديل سرعته باستمرار للحفاظ على المستويات المطلوبة من درجة الحرارة. وعلاوة على ذلك، يعمل الضاغط العاكس المزدوج™ عبر تردد نطاق التشغيل الموفر للطاقة على توفير المزيد من الطاقة على خلاف الضاغط التقليدي. بفضل الضاغط العاكس المزدوج، يتم طرد الهواء لنطاق أبعد وبشكل أسرع.