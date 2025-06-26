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مكيف إل جي NT382H2 سبليت 30000 وحدة – تبريد وتدفئة للمساحات الواسعة
مكيف إل جي NT382H2 سبليت 30000 وحدة – تبريد وتدفئة للمساحات الواسعة
الميزات الرئيسية
- جميع الأسعار غير شاملة تكلفة التركيب. للتركيب ، اتصل بأقرب مركز خدمة إل جي
- توفير الطاقة بنسبة تصل إلى 53٪ والتبريد السريع حتى 60٪
- ضمان 10 سنوات على الكومبرسور
- كومبرسور الانفيرتر المزدوج الاستوائي يتحمّل حتى 65 درجة مئويّة - العلامة الذهبية
- Smart ThinQ (تحكم Wifi)
- يصل طول الأنبوب إلى 30 م
بحث عبر الإنترنت
*قد يختلف تبعًا لبيئة الاستخدام.
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الملخص
الأبعاد
المواصفات الرئيسية
توفير الطاقة - فئة الطاقة
D
كل المواصفات
عام
أبعاد الوحدة الداخلية_العرضxالارتفاعxالعمق (مم)
265 × 360 × 1200
وزن الوحدة الداخلية (كجم)
18.5
وزن الواحدة الداخلية (رطل)
40.8
أبعاد الوحدة الخارجية_العرضxالارتفاعxالعمق (مم)
330 × 832 × 950
وزن الوحدة الخارجية (كجم)
67.1
وزن الوحدة الخارجية (رطل)
147.9
فولتية الإدخال المُقدّرة (فولت، هرتز)
220-240, 60
نوع المبرد
R410A
مستوى شدة الصوت (التبريد) SH/H/M/L/SL (ديسيبل) (أمبير))
- / 34 / 43 / 47 / 52
مستوى شدة الصوت (التدفئة) SH/H/M/L/SL (ديسيبل) (أمبير))
- / 43 / 47 / 52
إزالة الرطوبة
إزالة الرطوبة
نعم
توفير الطاقة
فئة الطاقة
D
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