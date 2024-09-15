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17500وحدة | حار بارد | انفرتر | موفر بالطاقة | ريش ذهبية مقاومة للغبار
17500وحدة | حار بارد | انفرتر | موفر بالطاقة | ريش ذهبية مقاومة للغبار
الميزات الرئيسية
- جميع الأسعار غير شاملة أجور التركيب. اتصل بأقرب مركز خدمة إل جي للحصول على معلومات عن التركيب.
- الفئة (ج)
- فلتر حمايه مزدوج
- توفير الطاقة بنسبة تصل إلى ٪53 والتبريد السريع حتى ٪60
- ضمان 10 سنوات على الكومبرسور
- يتحمّل حتى 65 درجة مئويّة
صندوق الكربون (المملكة المتحدة)
تم قياس البصمة الكربونية لهذا المنتج واعتمادها من قبل صندوق الكربون (CarbonTrust)
*قد يختلف تبعًا لبيئة الاستخدام.
المواصفات الرئيسية
عام - سعة التبريد القصوى (واط)
6890
عام - سعة التدفئة القصوى (واط)
6300
جهاز تنقية الهواء - مؤين
غير متوفر
كل المواصفات
إزالة الرطوبة
إزالة الرطوبة
نعم
مستشعر الرطوبة
غير متوفر
جهاز تنقية الهواء
مؤين
غير متوفر
شاشة عرض جهاز تنقية الهواء
غير متوفر
مستشعر PM 1.0
غير متوفر
الرمز الشريطي
الرمز الشريطي
8806087086683
الامتثال
شهر بدء التشغيل (سنة - شهر)
2023-01
الشركة المُصنِّعة (الجهة المستوّرِدة)
إل جي إلكترونيكس
اسم طراز المنتج
S4-W18K2GBE.AS2GIBR
نوع المنتج واسم الطراز
HEAT PUMP / S4-W18K2GBE.AS2GIBR
الملاءمة
مستوى ضجيج منخفض
غير متوفر
إعادة تشغيل تلقائي
نعم
النوم العميق
غير متوفر
وضع المروحة
نعم
تنبيه الفلتر
غير متوفر
فرض تشغيل المفاتيح
نعم
اكتشاف الأشخاص
غير متوفر
الضبط المسبق للتشغيل/الإيقاف (24 ساعة)
نعم
وحدة التحكم عن بُعد
نعم
الضبط المسبق
نعم
مؤقت النوم+
غير متوفر
التشخيص الذكي
نعم
ThinQ (Wi-Fi)
غير متوفر
نوم مريح في الليالي الاستوائية
نعم
التحكم الصوتي (جهاز طرف ثالث)
غير متوفر
التبريد
رباعي الاتجاهات
أعلى-أسفل / يمين-يسار
التحكم في اتجاه تدفق الهواء (يسار ويمين)
نعم
التحكم في اتجاه تدفق الهواء (لأعلى ولأسفل)
نعم
ذكاء اطناعي للهواء
غير متوفر
راحة الهواء
نعم
سرعة المروحة
6 درجات
تبريد قوي
نعم
التصميم
اللون
أسود
الشاشة
88 مخفي
توفير الطاقة
تحكم الطاقة النشط
غير متوفر
عرض الطاقة
نعم
مراقبة الطاقة
غير متوفر
توفير الطاقة (التبريد)
غير متوفر
ICA (أنا أتحكم في الأمبير)
نعم
مدير استهلاك الطاقة
غير متوفر
الفلتر
مرشح الحساسية
غير متوفر
فلتر الغبار الدقيق
غير متوفر
عام
أبعاد الوحدة الداخلية_العرضxالارتفاعxالعمق (مم)
998 x 345 x 210
سعة التبريد القصوى (واط)
6890
سعة التبريد المُقدَّرة في الدقيقة (واط)
5130 / 900
الاستهلاك المُقدَّر لقدرة التبريد في الدقيقة (واط)
1411 / 320
سعة التدفئة القصوى (واط)
6300
سعة التدفئة المُقدَّرة في الدقيقة (واط)
5800 / 900
قدرة استهلاك التدفئة المحددة في الدقيقة (واط)
1657 / 320
وزن الوحدة الداخلية (كجم)
11.3
وزن الواحدة الداخلية (رطل)
24.9
أبعاد الوحدة الخارجية_العرضxالارتفاعxالعمق (مم)
870 x 650 x 330
وزن الوحدة الخارجية (كجم)
43.0
وزن الوحدة الخارجية (رطل)
94.8
نوع المنتج
مثبت على الحائط
فولتية الإدخال المُقدّرة (فولت، هرتز)
230, 60
نوع المبرد
غاز R410A
SH/H/M/L/SL (dB(A)) مستوى ضجيج الصوت (التبريد)
N/A
SH/H/M/L/SL (dB(A)) مستوى ضجيج الصوت (التدفئة)
N/A
التدفئة
قدرة التدفئة
نعم
النظافة العامة
UV نانو
غير متوفر
تنظيف تلقائي
نعم
تنظيف مبدل الحرارة
غير متوفر
الوحدة الخارجية
اسم طراز الوحدة الخارجية
S4UW18K2GBE.AS2GIBR
وظيفة RAC B2B
نقطة اتصال جافة
غير متوفر
وحدة PI485
غير متوفر
جهاز تحكم سلكي
غير متوفر
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