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17500وحدة | حار بارد | انفرتر | موفر بالطاقة | ريش ذهبية مقاومة للغبار

17500وحدة | حار بارد | انفرتر | موفر بالطاقة | ريش ذهبية مقاومة للغبار

NV182H1
صورة أمامية لـ 17500وحدة | حار بارد | انفرتر | موفر بالطاقة | ريش ذهبية مقاومة للغبار NV182H1
LG 17500وحدة | حار بارد | انفرتر | موفر بالطاقة | ريش ذهبية مقاومة للغبار, NV182H1
LG 17500وحدة | حار بارد | انفرتر | موفر بالطاقة | ريش ذهبية مقاومة للغبار, NV182H1
LG 17500وحدة | حار بارد | انفرتر | موفر بالطاقة | ريش ذهبية مقاومة للغبار, NV182H1
LG 17500وحدة | حار بارد | انفرتر | موفر بالطاقة | ريش ذهبية مقاومة للغبار, NV182H1
LG 17500وحدة | حار بارد | انفرتر | موفر بالطاقة | ريش ذهبية مقاومة للغبار, NV182H1
LG 17500وحدة | حار بارد | انفرتر | موفر بالطاقة | ريش ذهبية مقاومة للغبار, NV182H1
LG 17500وحدة | حار بارد | انفرتر | موفر بالطاقة | ريش ذهبية مقاومة للغبار, NV182H1
LG 17500وحدة | حار بارد | انفرتر | موفر بالطاقة | ريش ذهبية مقاومة للغبار, NV182H1
LG 17500وحدة | حار بارد | انفرتر | موفر بالطاقة | ريش ذهبية مقاومة للغبار, NV182H1
LG 17500وحدة | حار بارد | انفرتر | موفر بالطاقة | ريش ذهبية مقاومة للغبار, NV182H1
صورة أمامية لـ 17500وحدة | حار بارد | انفرتر | موفر بالطاقة | ريش ذهبية مقاومة للغبار NV182H1
LG 17500وحدة | حار بارد | انفرتر | موفر بالطاقة | ريش ذهبية مقاومة للغبار, NV182H1
LG 17500وحدة | حار بارد | انفرتر | موفر بالطاقة | ريش ذهبية مقاومة للغبار, NV182H1
LG 17500وحدة | حار بارد | انفرتر | موفر بالطاقة | ريش ذهبية مقاومة للغبار, NV182H1
LG 17500وحدة | حار بارد | انفرتر | موفر بالطاقة | ريش ذهبية مقاومة للغبار, NV182H1
LG 17500وحدة | حار بارد | انفرتر | موفر بالطاقة | ريش ذهبية مقاومة للغبار, NV182H1
LG 17500وحدة | حار بارد | انفرتر | موفر بالطاقة | ريش ذهبية مقاومة للغبار, NV182H1
LG 17500وحدة | حار بارد | انفرتر | موفر بالطاقة | ريش ذهبية مقاومة للغبار, NV182H1
LG 17500وحدة | حار بارد | انفرتر | موفر بالطاقة | ريش ذهبية مقاومة للغبار, NV182H1
LG 17500وحدة | حار بارد | انفرتر | موفر بالطاقة | ريش ذهبية مقاومة للغبار, NV182H1
LG 17500وحدة | حار بارد | انفرتر | موفر بالطاقة | ريش ذهبية مقاومة للغبار, NV182H1

الميزات الرئيسية

المزيد

صندوق الكربون (المملكة المتحدة)

تم قياس البصمة الكربونية لهذا المنتج واعتمادها من قبل صندوق الكربون (CarbonTrust)

حفظ الطاقة و تبريد سريع

حفظ الطاقة و تبريد سريع

يعمل الضاغط العاكس على تعديل سرعته باستمرار للحفاظ على المستويات المطلوبة من درجة الحرارة. وعلاوة على ذلك، يعمل الضاغط العاكس المزدوج™ عبر تردد نطاق التشغيل الموفر للطاقة على توفير المزيد من الطاقة على خلاف الضاغط التقليدي. بفضل الضاغط العاكس المزدوج، يتم طرد الهواء لنطاق أبعد وبشكل أسرع.
ضاغط استوائي عاكس مزدوج™

ضاغط استوائي عاكس مزدوج™

عبر الضاغط العاكس المزدوج™ من إل جي الذي يعمل حتى عند 65مْ والذي يتميز بضمان لمدة 10 سنوات، يستطيع المستخدمون التمتع بمميزات مكيف الهواء من إل جي لفترة أطول.

أداء متقدم طويل الأمد

Anti-Dust Gold Fin™‎

أداء متقدم طويل الأمد

استمتع بأداء طويل الأمد مع طلاء ذهبي مضاد للتآكل وتقنية ريشات مطورة تم اختبارها بمعرفة TUV.

*قد يختلف تبعًا لبيئة الاستخدام.

ضاغط عاكس مزدوج™

ضاغط يتميز بتردد دوراني أوسع يعمل على توفير المزيد من الطاقة مع تميزه بنطاق تبريد أكثر سرعة.

ضمان 10 سنوات

حصل المنتج على مصادقة من TUV Rheinland بشأن دورة حياة المنتج 10 سنوات

TUV Rheinland

TUV Rheinland، التحقق من معدل التبريد السريع وتوفير الطاقة (US-W242Kxy0/TS-H2465DA0)
مستوى ضجيج منخفض

مستوى ضجيج منخفض

تعمل أجهزة مكيف الهواء من إل جي عند مستويات صوت منخفضة بفضل الضاغط العاكس المزدوج™ ومروحة الانحراف الفريدة من إل جي وهو ما يقضي على الضوضاء غير الضرورية ويسمح بالتشغيل الهادئ.

تحكم دقيق في درجة الحرارة

تحكم دقيق في درجة الحرارة

يتم تعديل سرعة الضاغط العاكس المزدوج™ من إل جي باستمرار وتباين للحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة مع التقليل من التقلبات إلى أدنى قدر.
تصميم حديث وذكي مع شاشة خفية

تصميم حديث وذكي مع شاشة خفية

يعمل التصميم الرقيق والحديث لمكيف الهواء على التسهيل من التركيب والتنظيف عبر مرشح EZ المنزلق. وعلاوة على ذلك، تعد شاشة العرض الكبيرة الخفية مثالية لفحص شاشة الطاقة الخاصة بك بسهولة.

نوم ملئه الراحة

تمتع بوضع نوم يضمن أقصى قدر من الراحة في بيئة النوم من خلال الضبط الذاتي الذي يتميز بنحو 3 وظائف مختلفة (تدفق الهواء غير المباشر/ وقت توقف 7 ساعات/هواء رقيق ومنطق وقت النوم) عبر نقرة بسيطة على زر واحد

مرشح مزدوج الحماية

يعمل المرشح مزدوج الحماية على التقاط الغبار ذو الحجم الكبير.

جولد فاين

تضمن جولد فاين™ تميز الأسطح بمقاومة أكبر للتآكل مع تعزيز متانة مبادل الحرارة لفترة أطول.

تمتع بالتنظيف الذاتي

تعمل وظيفة التنظيف التلقائي الشاملة على منع تكون البكتيريا والعفن على
المبادل الحراري، وبالتالي توفير بيئة أكثر متعة وراحة للمستخدم.

Table Caption
الميزاتNF242C3NF242H3
NF242C3
الانفيرتر المزدوج، 24000 وحدة (القدرة القصوى 26280 وحده) بارد فقط، توزيع الهواء بأربع إتجاهات، مكيف سبلت 50/60Hz
NF242H3
الانفيرتر المزدوج، 24000 وحدة (القدرة القصوى 27300 وحده) بارد و ساخن، توزيع الهواء بأربع إتجاهات، مكيف سبلت 50/60Hz
السعة24,00024,000
الأبعاد210x345x998210x345x998
™ThinQنعمنعم
الأقصى السعة27,20027,200
ضمان10سنوات10سنوات
ساخن باردبارد فقطحار وبارد
مؤينلالا
من أين أشتريمن أين أشتري
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المواصفات الرئيسية

  • عام - سعة التبريد القصوى (واط)

    6890

  • عام - سعة التدفئة القصوى (واط)

    6300

  • جهاز تنقية الهواء - مؤين

    غير متوفر

كل المواصفات

إزالة الرطوبة

  • إزالة الرطوبة

    نعم

  • مستشعر الرطوبة

    غير متوفر

جهاز تنقية الهواء

  • مؤين

    غير متوفر

  • شاشة عرض جهاز تنقية الهواء

    غير متوفر

  • مستشعر PM 1.0

    غير متوفر

الرمز الشريطي

  • الرمز الشريطي

    8806087086683

الامتثال

  • شهر بدء التشغيل (سنة - شهر)

    2023-01

  • الشركة المُصنِّعة (الجهة المستوّرِدة)

    إل جي إلكترونيكس

  • اسم طراز المنتج

    S4-W18K2GBE.AS2GIBR

  • نوع المنتج واسم الطراز

    HEAT PUMP / S4-W18K2GBE.AS2GIBR

الملاءمة

  • مستوى ضجيج منخفض

    غير متوفر

  • إعادة تشغيل تلقائي

    نعم

  • النوم العميق

    غير متوفر

  • وضع المروحة

    نعم

  • تنبيه الفلتر

    غير متوفر

  • فرض تشغيل المفاتيح

    نعم

  • اكتشاف الأشخاص

    غير متوفر

  • الضبط المسبق للتشغيل/الإيقاف (24 ساعة)

    نعم

  • وحدة التحكم عن بُعد

    نعم

  • الضبط المسبق

    نعم

  • مؤقت النوم+

    غير متوفر

  • التشخيص الذكي

    نعم

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    غير متوفر

  • نوم مريح في الليالي الاستوائية

    نعم

  • التحكم الصوتي (جهاز طرف ثالث)

    غير متوفر

التبريد

  • رباعي الاتجاهات

    أعلى-أسفل / يمين-يسار

  • التحكم في اتجاه تدفق الهواء (يسار ويمين)

    نعم

  • التحكم في اتجاه تدفق الهواء (لأعلى ولأسفل)

    نعم

  • ذكاء اطناعي للهواء

    غير متوفر

  • راحة الهواء

    نعم

  • سرعة المروحة

    6 درجات

  • تبريد قوي

    نعم

التصميم

  • اللون

    أسود

  • الشاشة

    88 مخفي

توفير الطاقة

  • تحكم الطاقة النشط

    غير متوفر

  • عرض الطاقة

    نعم

  • مراقبة الطاقة

    غير متوفر

  • توفير الطاقة (التبريد)

    غير متوفر

  • ICA (أنا أتحكم في الأمبير)

    نعم

  • مدير استهلاك الطاقة

    غير متوفر

الفلتر

  • مرشح الحساسية

    غير متوفر

  • فلتر الغبار الدقيق

    غير متوفر

عام

  • أبعاد الوحدة الداخلية_العرضxالارتفاعxالعمق (مم)

    998 x 345 x 210

  • سعة التبريد القصوى (واط)

    6890

  • سعة التبريد المُقدَّرة في الدقيقة (واط)

    5130 / 900

  • الاستهلاك المُقدَّر لقدرة التبريد في الدقيقة (واط)

    1411 / 320

  • سعة التدفئة القصوى (واط)

    6300

  • سعة التدفئة المُقدَّرة في الدقيقة (واط)

    5800 / 900

  • قدرة استهلاك التدفئة المحددة في الدقيقة (واط)

    1657 / 320

  • وزن الوحدة الداخلية (كجم)

    11.3

  • وزن الواحدة الداخلية (رطل)

    24.9

  • أبعاد الوحدة الخارجية_العرضxالارتفاعxالعمق (مم)

    870 x 650 x 330

  • وزن الوحدة الخارجية (كجم)

    43.0

  • وزن الوحدة الخارجية (رطل)

    94.8

  • نوع المنتج

    مثبت على الحائط

  • فولتية الإدخال المُقدّرة (فولت، هرتز)

    230, 60

  • نوع المبرد

    غاز R410A

  • SH/H/M/L/SL (dB(A)) مستوى ضجيج الصوت (التبريد)

    N/A

  • SH/H/M/L/SL (dB(A)) مستوى ضجيج الصوت (التدفئة)

    N/A

التدفئة

  • قدرة التدفئة

    نعم

النظافة العامة

  • UV نانو

    غير متوفر

  • تنظيف تلقائي

    نعم

  • تنظيف مبدل الحرارة

    غير متوفر

الوحدة الخارجية

  • اسم طراز الوحدة الخارجية

    S4UW18K2GBE.AS2GIBR

وظيفة RAC B2B

  • نقطة اتصال جافة

    غير متوفر

  • وحدة PI485

    غير متوفر

  • جهاز تحكم سلكي

    غير متوفر

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