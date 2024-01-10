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ثلاجة بمجمدة علوية سعة 630 لتر مع ضاغط بعاكس ذكي
*LG الداخلية اختبار البيانات علي أساس "KS C ISO15502 " القياسية.
*استنادًا لنتائج اختبار UL باستخدام طريقة الاختبار الداخلية من إل جي لقياس الوقت المستغرق للوصول إلى معدل إنقاص الوزن بنسبة 5% من الملفوف الصيني بوك تشوي على رف حجرة الطعام الطازج لموديل ثلاجة ™LinearCooling. الموديلات المناسبة فقط. قد تختلف النتيجة وفق الاستخدام الفعلي.
*البكتيريا: المكورات العنقودية الذهبية ، الإشريكية القولونية ، الليستيريا المستوحدة ، الكلبسيلا الرئوية
أكدتها Intertek على جميع العمليات والنتائج، بروتوكول اختبار ISO 27447.
تم حساب عدد البكتيريا قبل وبعد أربع ساعات من التفاعل الذي تم عن طريق حقن المحلول البكتيري 0.2 مل في المرشح المضاد للبكتيريا.
أداء إزالة البكتيريا هو نتيجة الاختبار المختبري حيث تم حساب البكتيريا المحقونة مباشرة في الفلتر. قد تختلف النتائج في ظروف الاستخدام الحقيقية.
المواصفات الرئيسية
-
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
-
780 x 1800 x 730
-
نوع الضاغط
-
ضاغط عاكس ذكي (BLDC)
-
باب داخل باب
-
لا
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
-
اللمسة النهائية (الباب)
-
سوبر وايت
كل المواصفات
ICE & WATER SYSTEM
-
موزّع ماء فقط
-
لا
-
صانع الثلج الآلي
-
لا
-
محضر الثلج_يدوي (متحرك)
-
نعم
المواصفات الأساسية
-
نوع المنتج
-
تثبيت علوي
السعة
-
سعة الفريزر (قدم مكعب)
-
4.2
-
سعة الثلاجة (قدم مكعب)
-
13.3
-
فريزر حجم التخزين (نجمتين) (لتر)
-
10
-
فريزر حجم التخزين (لتر)
-
120
-
ثلاجة بحجم التخزين (لتر)
-
376
-
إجمالي حجم التخزين (لتر)
-
506
الأبعاد والوزن
-
العمق بدون الباب (مم)
-
599
-
عمق دون مقبض (مم)
-
700
-
وزن التغليف (كجم)
-
87
-
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
-
780 x 1800 x 730
-
وزن المنتج (كجم)
-
78
الميزات
-
مزيل روائح
-
لا
-
ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+
-
نعم
-
باب داخل باب
-
لا
-
ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling
-
نعم
حجيرة المجمد
-
ضوء المجمّد
-
إضاءة LED العلوية
-
تدفق هواء متعدد
-
نعم
-
الرف_زجاج مقوى
-
1
المواد واللمسة النهائية
-
اللمسة النهائية (الباب)
-
سوبر وايت
الأداء
-
نوع الضاغط
-
ضاغط عاكس ذكي (BLDC)
حجيرة الثلاجة
-
ضوء الثلاجة
-
إضاءة LED العلوية
-
حامل البيض/سلة البيض
-
نعم
-
Fresh 0 Zone
-
نعم
-
Hygiene Fresh
-
لا
-
الرف_زجاج مقوى
-
2
-
صندوق خضراوات
-
نعم (1)
التقنية الذكية
-
تشخيص ذكي للأعطال
-
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
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