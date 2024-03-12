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باب واحد 11.4 قدمًا مكعبًا |صانع ثلج ملتوي بالداخل | ThinQ | ضاغط خطي + باب واحد 13.6 قدمًا مكعبًا | إنذار باب | ThinQ | ضاغط خطي ذكي
باب واحد 11.4 قدمًا مكعبًا |صانع ثلج ملتوي بالداخل | ThinQ | ضاغط خطي + باب واحد 13.6 قدمًا مكعبًا | إنذار باب | ThinQ | ضاغط خطي ذكي
-
باب واحد 13.6 قدمًا مكعبًا | إنذار باب | ThinQ | ضاغط خطي ذكي
-
باب واحد 11.4 قدمًا مكعبًا |صانع ثلج ملتوي بالداخل | ThinQ | ضاغط خطي
الملخص
Dimension (mm)
المواصفات الرئيسية
-
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
-
595 x 1850 x 673
-
نوع الضاغط
-
ضاغط عاكس
-
اللمسة النهائية (الباب)
-
خيار
كل المواصفات
المواصفات الأساسية
-
نوع المنتج
-
ثلاجة باب واحد
المواد واللمسة النهائية
-
اللمسة النهائية (الباب)
-
خيار
ICE & WATER SYSTEM
-
موزّع ماء فقط
-
خيار
الأداء
-
نوع الضاغط
-
ضاغط عاكس
التقنية الذكية
-
تشخيص ذكي للأعطال
-
نعم
حجيرة الثلاجة
-
ضوء الثلاجة
-
نعم (مؤشر LED أسود + علوي)
-
الرف_زجاج مقوى
-
نعم
-
صندوق خضراوات
-
نعم
الأبعاد والوزن
-
وزن التغليف (كجم)
-
81
-
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
-
595 x 1850 x 673
-
وزن المنتج (كجم)
-
74
الملخص
Dimension (mm)
المواصفات الرئيسية
-
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
-
595 x 1850 x 673
-
نوع الضاغط
-
ضاغط عاكس
-
اللمسة النهائية (الباب)
-
خيار
كل المواصفات
المواصفات الأساسية
-
نوع المنتج
-
فريزر باب واحد
المواد واللمسة النهائية
-
اللمسة النهائية (الباب)
-
خيار
الأداء
-
نوع الضاغط
-
ضاغط عاكس
التقنية الذكية
-
تشخيص ذكي للأعطال
-
نعم
حجيرة المجمد
-
ضوء المجمّد
-
نعم (LED، علوي)
الأبعاد والوزن
-
وزن التغليف (كجم)
-
89
-
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
-
595 x 1850 x 673
-
وزن المنتج (كجم)
-
82
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