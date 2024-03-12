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باب واحد 11.4 قدمًا مكعبًا |صانع ثلج ملتوي بالداخل | ThinQ | ضاغط خطي + باب واحد 13.6 قدمًا مكعبًا | إنذار باب | ThinQ | ضاغط خطي ذكي

مميزات

المعرض

المواصفات

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باب واحد 11.4 قدمًا مكعبًا |صانع ثلج ملتوي بالداخل | ThinQ | ضاغط خطي + باب واحد 13.6 قدمًا مكعبًا | إنذار باب | ThinQ | ضاغط خطي ذكي

LF131BB.LD141BB

باب واحد 11.4 قدمًا مكعبًا |صانع ثلج ملتوي بالداخل | ThinQ | ضاغط خطي + باب واحد 13.6 قدمًا مكعبًا | إنذار باب | ThinQ | ضاغط خطي ذكي

bundle model
Products in this Bundle: 2
ثلاجة باب واحد من إل جي LD141BBSIT

LD141BBSIT

باب واحد 13.6 قدمًا مكعبًا | إنذار باب | ThinQ | ضاغط خطي ذكي
ثلاجة باب واحد من إل جي LF131BBSIT

LF131BBSIT

باب واحد 11.4 قدمًا مكعبًا |صانع ثلج ملتوي بالداخل | ThinQ | ضاغط خطي

مظهر أمامي يتلاءم بسلاسة مع تصميم المطبخ الحديث.

نضارة مضمونة مع تصميم يتسم بالسلاسة

تم تصميم كل بوصة من هذه المجمدة الجديد لإضفاء طابع الأناقة والكفاءة المحسنة على مطبخك.

توضح الصورة الأولى مجمدًا مفتوحًا مليئًا بالمنتجات أثناء نفث الهواء البارد طوال الوقت
خالية من الصقيع

ضجيج أقل مع تقنية فروستلس

يمنع نظام التبريد الخالي من الصقيع من إل جي تراكم الصقيع، مما يوفر متاعب إزالة الصقيع يدويًا.

الملخص

طباعة

Dimension (mm)

LD141BBSIT-V1
السعة
13.6 قدمًا مكعبًا
الأبعاد(عرض x عمق x ارتفاع) مم
595x1850x673
التكنولوجيا الرئيسية
التبريد الخطي
ميزة إضافية
تدفق هواء متعدد

المواصفات الرئيسية

أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

595 x 1850 x 673

نوع الضاغط

ضاغط عاكس

اللمسة النهائية (الباب)

خيار

كل المواصفات

المواصفات الأساسية

نوع المنتج

ثلاجة باب واحد

المواد واللمسة النهائية

اللمسة النهائية (الباب)

خيار

ICE & WATER SYSTEM

موزّع ماء فقط

خيار

الأداء

نوع الضاغط

ضاغط عاكس

التقنية الذكية

تشخيص ذكي للأعطال

نعم

حجيرة الثلاجة

ضوء الثلاجة

نعم (مؤشر LED أسود + علوي)

الرف_زجاج مقوى

نعم

صندوق خضراوات

نعم

الأبعاد والوزن

وزن التغليف (كجم)

81

أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

595 x 1850 x 673

وزن المنتج (كجم)

74

الملخص

طباعة

Dimension (mm)

LF131BBSIT-V1
السعة
11.4 قدمًا مكعبًا
الأبعاد(عرض x عمق x ارتفاع) مم
673x1850x595
التكنولوجيا الرئيسية
التبريد الخطي
ميزة إضافية
تدفق هواء متعدد

المواصفات الرئيسية

أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

595 x 1850 x 673

نوع الضاغط

ضاغط عاكس

اللمسة النهائية (الباب)

خيار

كل المواصفات

المواصفات الأساسية

نوع المنتج

فريزر باب واحد

المواد واللمسة النهائية

اللمسة النهائية (الباب)

خيار

الأداء

نوع الضاغط

ضاغط عاكس

التقنية الذكية

تشخيص ذكي للأعطال

نعم

حجيرة المجمد

ضوء المجمّد

نعم (LED، علوي)

الأبعاد والوزن

وزن التغليف (كجم)

89

أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

595 x 1850 x 673

وزن المنتج (كجم)

82

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