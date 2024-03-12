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26.7 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي بلاتيني ، +InstaView ، Hygiene Fresh، ضاغط خطي عاكس + كهربائية لاسلكية AEROSCIENCE | تكنولوجيا توربو | جامع جسيمات قوي
26.7 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي بلاتيني ، +InstaView ، Hygiene Fresh، ضاغط خطي عاكس + كهربائية لاسلكية AEROSCIENCE | تكنولوجيا توربو | جامع جسيمات قوي
*مقارنة بـ LG التقليدية Side by Side InstaView™ ThinQ™(GSX971NEAE).
-
كهربائية لاسلكية AEROSCIENCE | تكنولوجيا توربو | جامع جسيمات قوي
-
26.7 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي بلاتيني ، +InstaView ، Hygiene Fresh، ضاغط خطي عاكس
الملخص
المواصفات الرئيسية
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
260 x 1120 x 270
كل المواصفات
الميزات (أكثر نظافة)
-
النوع
-
عصا لاسلكية + محمولة باليد (2 في 1)
-
محرك محوّل ذكي
-
نعم
-
حزمة الطاقة المزدوجة
-
لا
-
تحويل إلى محمول في اليد
-
نعم
-
مؤشر حالة البطارية
-
نعم
أداء (أنظف)
-
وضع الطاقة
-
عادي / قوي / تربو
-
سعة صندوق الأتربة (L)
-
0.44
البطارية
-
البطاريات المرفقة (الكمية)
-
1 (فردية)
-
نوع البطارية
-
ليثيوم أيون
-
وقت الشحن لكل بطارية (بالدقائق)
-
240
-
أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (الوضع العادي بدون فوهات)
-
50
-
أقصى وقت تشغيل (دقيقة / بطارية) (وضع الطاقة)
-
11
-
أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (وضع التربو بدون فوهات)
-
6
-
أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (الوضع العادي مع فوهة محرك الطاقة)
-
40
-
أقصى وقت تشغيل (دقيقة / بطارية) (وضع الطاقة + فوهة)
-
11
-
أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (وضع التربو مع فوهة Power Drive)
-
6
الملحقات الأساسية
-
أداة الجمع
-
نعم
-
أداة الشقوق
-
نعم
-
فرشاة التنظيف
-
لا
الفوهات
-
الفوهة العامة (متعددة الأسطح)
-
نعم
-
فوهة الأرضية الصلبة الرفيعة
-
نعم
-
فوهة الفراش
-
لا
-
فوهة الحيوانات الأليفة
-
لا
-
فوهة الممسحة
-
لا
أدوات وملحقات أخرى
-
أداة إزالة الأوساخ الصلبة
-
لا
-
أداة الفراش
-
لا
-
أداة متعددة الزوايا
-
لا
-
وسادات الممسحة (الكمية)
-
0
-
حشو خزان المياه (كوب القياس) لفوهة الممسحة
-
لا
-
فلتر عادم إضافي
-
لا
الأبعاد والأوزان (أنظف)
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
260 x 1120 x 270
-
الوزن (كجم)
-
2.7
الباركود
-
الباركود
-
8806087076394
كل المواصفات
ICE & WATER SYSTEM
-
موزّع ماء فقط
-
داخلي
-
صانع الثلج الآلي
-
نعم (سبيس بلس)
-
وعاء ثلج ومياه
-
ثلج مجروش ومكعبات
المواصفات الأساسية
-
نوع المنتج
-
جنبًا إلى جنب
السعة
-
سعة الفريزر (قدم مكعب)
-
7.3
-
سعة الثلاجة (قدم مكعب)
-
18.2
-
فريزر حجم التخزين (نجمتين) (لتر)
-
33
-
فريزر حجم التخزين (لتر)
-
207
-
ثلاجة بحجم التخزين (لتر)
-
516
-
إجمالي حجم التخزين (لتر)
-
756
الأبعاد والوزن
-
العمق بدون الباب (مم)
-
798
-
عمق دون مقبض (مم)
-
913
-
وزن التغليف (كجم)
-
150
-
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
-
913 x 1790 x 913
-
وزن المنتج (كجم)
-
140
الميزات
-
InstaView
-
نعم
-
مزيل روائح
-
نعم
-
ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+
-
نعم
-
باب داخل باب
-
نعم ( باب - داخل باب )
-
ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling
-
لا
حجيرة المجمد
-
ضوء المجمّد
-
إضاءة LED العلوية
-
تدفق هواء متعدد
-
نعم
-
الرف_زجاج مقوى
-
3
المواد واللمسة النهائية
-
اللمسة النهائية (الباب)
-
مايت بلاك بي سي إم
الأداء
-
نوع الضاغط
-
الضاغط الخطي العاكس
حجيرة الثلاجة
-
ضوء الثلاجة
-
إضاءة LED العلوية
-
حامل البيض/سلة البيض
-
صينية بيض
-
الرف_زجاج مقوى
-
3
-
صندوق خضراوات
-
نعم (2)
-
علبة الخضراوات (Fresh Converter)
-
لا
التقنية الذكية
-
تشخيص ذكي للأعطال
-
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
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-
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LS32HVDMLV.A9NL
26.7 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي بلاتيني ، +InstaView ، Hygiene Fresh، ضاغط خطي عاكس + كهربائية لاسلكية AEROSCIENCE | تكنولوجيا توربو | جامع جسيمات قوي