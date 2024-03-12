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26.7 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي بلاتيني ، +InstaView ، Hygiene Fresh، ضاغط خطي عاكس + كهربائية لاسلكية AEROSCIENCE | تكنولوجيا توربو | جامع جسيمات قوي

مميزات

المعرض

المواصفات

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26.7 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي بلاتيني ، +InstaView ، Hygiene Fresh، ضاغط خطي عاكس + كهربائية لاسلكية AEROSCIENCE | تكنولوجيا توربو | جامع جسيمات قوي

LS32HVDMLV.A9NL

26.7 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي بلاتيني ، +InstaView ، Hygiene Fresh، ضاغط خطي عاكس + كهربائية لاسلكية AEROSCIENCE | تكنولوجيا توربو | جامع جسيمات قوي

Bundle image
Products in this Bundle: 2
مكنسة كهربائية من إل جي A9N Lite

A9N-LITE

كهربائية لاسلكية AEROSCIENCE | تكنولوجيا توربو | جامع جسيمات قوي

LS32HVDMLV

26.7 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي بلاتيني ، +InstaView ، Hygiene Fresh، ضاغط خطي عاكس
مقطع فيديو يظهر امرأة تقترب من ثلاجة InstaView وتنقر مرتين. يضيء الجزء الداخلي ويمكنها رؤية محتويات الثلاجة دون فتح الباب. يتم تكبير العرض للتركيز على المشروبات في الباب ثم يتم تصغيره لرؤية المرأة من الخلف وهي تفتح الباب وتلتقط شراباً.

™InstaView™ ThinQ

انقر مرتين وانظر إلى الداخل


انقر مرتين وشاهد ٪23 أكثر مما بالداخل مع أحدث جيل من ثلاجات ™InstaView™ ThinQ.

*مقارنة بـ LG التقليدية Side by Side InstaView™ ThinQ™(GSX971NEAE).

يشفط رأس المكنسة الكهربائية الغبار بسرعة من على السجادة، ما يظهر قدرة شفط قوية.

AEROScience™‎

شفط قوي
لضمان التنظيف التام


شفط قوي يعمل على فلترة الغبار وينظف الأسطح في مدة أقصر.

الملخص

طباعة
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
260 x 1120 x 270
تحويل إلى محمول في اليد
نعم
وضع الطاقة
عادي / قوي / تربو
نوع البطارية
ليثيوم أيون

المواصفات الرئيسية

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

260 x 1120 x 270

كل المواصفات

الميزات (أكثر نظافة)

النوع

عصا لاسلكية + محمولة باليد (2 في 1)

محرك محوّل ذكي

نعم

حزمة الطاقة المزدوجة

لا

تحويل إلى محمول في اليد

نعم

مؤشر حالة البطارية

نعم

أداء (أنظف)

وضع الطاقة

عادي / قوي / تربو

سعة صندوق الأتربة (L)

0.44

البطارية

البطاريات المرفقة (الكمية)

1 (فردية)

نوع البطارية

ليثيوم أيون

وقت الشحن لكل بطارية (بالدقائق)

240

أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (الوضع العادي بدون فوهات)

50

أقصى وقت تشغيل (دقيقة / بطارية) (وضع الطاقة)

11

أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (وضع التربو بدون فوهات)

6

أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (الوضع العادي مع فوهة محرك الطاقة)

40

أقصى وقت تشغيل (دقيقة / بطارية) (وضع الطاقة + فوهة)

11

أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (وضع التربو مع فوهة Power Drive)

6

الملحقات الأساسية

أداة الجمع

نعم

أداة الشقوق

نعم

فرشاة التنظيف

لا

الفوهات

الفوهة العامة (متعددة الأسطح)

نعم

فوهة الأرضية الصلبة الرفيعة

نعم

فوهة الفراش

لا

فوهة الحيوانات الأليفة

لا

فوهة الممسحة

لا

أدوات وملحقات أخرى

أداة إزالة الأوساخ الصلبة

لا

أداة الفراش

لا

أداة متعددة الزوايا

لا

وسادات الممسحة (الكمية)

0

حشو خزان المياه (كوب القياس) لفوهة الممسحة

لا

فلتر عادم إضافي

لا

الأبعاد والأوزان (أنظف)

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

260 x 1120 x 270

الوزن (كجم)

2.7

الباركود

الباركود

8806087076394

طباعة

كل المواصفات

ICE & WATER SYSTEM

موزّع ماء فقط

داخلي

صانع الثلج الآلي

نعم (سبيس بلس)

وعاء ثلج ومياه

ثلج مجروش ومكعبات

المواصفات الأساسية

نوع المنتج

جنبًا إلى جنب

السعة

سعة الفريزر (قدم مكعب)

7.3

سعة الثلاجة (قدم مكعب)

18.2

فريزر حجم التخزين (نجمتين) (لتر)

33

فريزر حجم التخزين (لتر)

207

ثلاجة بحجم التخزين (لتر)

516

إجمالي حجم التخزين (لتر)

756

الأبعاد والوزن

العمق بدون الباب (مم)

798

عمق دون مقبض (مم)

913

وزن التغليف (كجم)

150

أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

‎913 x 1790 x 913 ‎

وزن المنتج (كجم)

140

الميزات

InstaView

نعم

مزيل روائح

نعم

ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+‎

نعم

باب داخل باب

نعم ( باب - داخل باب )

ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling

لا

حجيرة المجمد

ضوء المجمّد

إضاءة LED العلوية

تدفق هواء متعدد

نعم

الرف_زجاج مقوى

3

المواد واللمسة النهائية

اللمسة النهائية (الباب)

مايت بلاك بي سي إم

الأداء

نوع الضاغط

الضاغط الخطي العاكس

حجيرة الثلاجة

ضوء الثلاجة

إضاءة LED العلوية

حامل البيض/سلة البيض

صينية بيض

الرف_زجاج مقوى

3

صندوق خضراوات

نعم (2)

علبة الخضراوات (Fresh Converter)

لا

التقنية الذكية

تشخيص ذكي للأعطال

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

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LS32HVDMLV.A9NL

26.7 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي بلاتيني ، +InstaView ، Hygiene Fresh، ضاغط خطي عاكس + كهربائية لاسلكية AEROSCIENCE | تكنولوجيا توربو | جامع جسيمات قوي