22.8 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون أبيض ، مقبض جيب ، ضاغط عاكس زكي + ميكرويف بسعة 39 لتر، قوة 1100 واط بالانتقال الحراري STS ، NeoChef، تنظيف مضاد للبكتيريا، العاكس الذكي، الطهي السريع وسهولة التسخين