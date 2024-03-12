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22.8 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون أبيض ، مقبض جيب ، ضاغط عاكس زكي + ميكرويف بسعة 39 لتر، قوة 1100 واط بالانتقال الحراري STS ، NeoChef، تنظيف مضاد للبكتيريا، العاكس الذكي، الطهي السريع وسهولة التسخين
22.8 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون أبيض ، مقبض جيب ، ضاغط عاكس زكي + ميكرويف بسعة 39 لتر، قوة 1100 واط بالانتقال الحراري STS ، NeoChef، تنظيف مضاد للبكتيريا، العاكس الذكي، الطهي السريع وسهولة التسخين
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ميكرويف | 39 لتر | قوة 1100 واط | NeoChef | الطهي السريع | شاشة عرض عربية فقط
-
22.8 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون أبيض ، مقبض جيب ، ضاغط عاكس ذكي
الملخص
كل المواصفات
ميزات فرن ميكروويف
-
استهلاك طاقة كومبي (ميغاواط + شواية) (واط)
-
1450
-
استهلاك الطاقة كومبي (ميغاواط + الحمل الحراري) (واط)
-
1900
-
استهلاك الطاقة بالحمل الحراري (وات)
-
1850
-
استهلاك طاقة الشواية (وات)
-
950
-
نوع السخان
-
فحم + كوارتز
-
خرج طاقة المايكروويف (واط)
-
1100
-
سعة الفرن (لتر)
-
39
-
حجم القرص الدوار (مم)
-
360
ميزات التحكم
-
شاشة التحكم
-
LED أبيض اللون
-
نوع التحكم
-
اللمس والاتصال
أساليب الطهي
-
إذابة الثلج
-
8
-
القلي بالهواء
-
8
-
خبز
-
8
-
إذابة الصقيع العاكس
-
4
-
الطبخ البطيء
-
4
-
الطبخ بالبخار
-
8
-
تدفئة
-
4
الملحقات
-
الطهي بالبخار (ea)
-
نعم
الأبعاد/الأوزان
-
أبعاد التعبئة (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)
-
614 × 381 × 573
-
المقاس الداخلي (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)
-
523 × 325 × 540
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)
-
544 × 327 × 525
-
وزن المنتج (كجم)
-
15.2
-
وزن الشحن (كجم)
-
21.8
الطاقة/التقديرات
-
خرج الطاقة (واط)
-
1100
-
مصدر الطاقة المطلوب (فولت / هرتز)
-
220/50~60
المواصفات الأساسية
-
تصميم الباب
-
Smog
-
EasyClean
-
نعم
-
اللون الخارجي
-
فضي راقي
-
سعة الفرن (لتر)
-
39
-
النوع
-
الحمل الحراري للأشعة تحت الحمراء
ميزات الملاءمة والراحة
-
التأمين ضد عبث الأطفال
-
نعم
-
ساعة
-
نعم
-
EasyClean
-
نعم
-
إعدادات الوقت
-
نعم
التصميم / التشطيب
-
تصميم الباب
-
Smog
-
نوع فتح الباب
-
سحب لأسفل
-
اللون الخارجي
-
فضي راقي
كل المواصفات
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