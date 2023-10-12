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*استنادًا لنتائج اختبار UL باستخدام طريقة الاختبار الداخلية من إل جي لقياس الوقت المستغرق للوصول إلى معدل إنقاص الوزن بنسبة 5% من الملفوف الصيني بوك تشوي على رف حجرة الطعام الطازج لموديل ثلاجة ™LinearCooling. الموديلات المناسبة فقط. قد تختلف النتيجة وفق الاستخدام الفعلي.
*استنادًا إلى نتائج اختبار UL باستخدام طريقة الاختبار الداخلية من إل جي التي تقارن وقت انخفاض درجة حرارة حاوية المياه الموضوعة في السلة العلوية للطرازات التي تتميز بتقنية ™+DoorCooling و™+Non-DoorCooling. الموديلات المناسبة فقط. صور المنتج لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف المنتج الفعلي عما هو موضح بها.
من المفترض أن تقنية وظيفة ™+DoorCooling تتوقف عن العمل عند فتح الباب.
*البكتيريا: المكورات العنقودية الذهبية ، الإشريكية القولونية ، الليستيريا المستوحدة ، الكلبسيلا الرئوية
أكدتها Intertek على جميع العمليات والنتائج، بروتوكول اختبار ISO 27447.
تم حساب عدد البكتيريا قبل وبعد أربع ساعات من التفاعل الذي تم عن طريق حقن المحلول البكتيري 0.2 مل في المرشح المضاد للبكتيريا.
أداء إزالة البكتيريا هو نتيجة الاختبار المختبري حيث تم حساب البكتيريا المحقونة مباشرة في الفلتر. قد تختلف النتائج في ظروف الاستخدام الحقيقية.
التصميم والميزات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. صور المنتج قد تتغير من بلد الى اخر. قد لا تتوفر بعض الميزات في مقاطع الفيديو في جميع المنتجات.
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز
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