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16.2 قدم، ثلاجة بفريزر علوي، أبيض \t
*بناءً على نتائج اختبارات TÜV باستخدام طريقة اختبارات LG الداخلية لقياس الوقت المستغرق للوصول إلى نسبة انخفاض وزن تبلغ %5 للملفوف الصيني على رف حيز الطعام الطازج بالموديل LGE LinearCooling. موديلات معينة فقط. قد تختلف النتيجة حسب الاستخدام الفعلي.
*بناءً على نتائج اختبارات TÜV Rheinland باستخدام طريقة اختبارات LG الداخلية لمقارنة وقت انخفاض درجة حرارة حاوية مياه موضوعة في السلة العلوية بين الموديل المُزوَّد بتكنولوجيا Door Cooling⁺ والموديل غير المُزوَّد بتكنولوجيا Door Cooling⁺. موديلات معينة فقط.
*من المفترض أن تتوقف وظيفة Door Cooling⁺ عن العمل عند فتح الباب.
*المنتجات في الفيديو والصورة لأغراض الشرح فقط وقد تختلف عن المنتجات الفعلية.
توفير وقت فك التجميد
بدون الحاجة إلى التجميد وفك التجميد.
يتم الحفاظ على اللحوم طازجة في Fresh 0 Zone.
*منطقة 0 الطازجة تحافظ على الأطعمة في درجة حرارة أقل من الأجزاء الأخرى.
*قد تختلف درجة الحرارة باختلاف الإعدادات وحالة الطعام وظروف الاستخدام المنزلي.
*المنتج الموجود في الصورة لغرض التوضيح فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.
LG ThinQ™
تحكم ذكي لحياة ذكية
متعة التحكم في جهازك عن بُعد من أي مكان
*يلزم الاتصال بشبكة Wi-Fi.
*يتم التحكم في عملية Smart Leaner ومراقبتها فقط من خلال تطبيق LG ThinQ. (التحقق من الشاشة المرجعية غير مدعوم)
*المنتجات في الفيديو والصورة لأغراض الشرح فقط وقد تختلف عن المنتجات الفعلية.
*ضمان لمدة 10 أعوام على الضاغط Smart Inverter Compressor (القطعة فقط).
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز
المواصفات الرئيسية
-
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
700 x 1845 x 725
-
نوع الضاغط
ضاغط عاكس ذكي (BLDC)
-
باب داخل باب
لا
-
ThinQ (Wi-Fi)
لا
-
اللمسة النهائية (الباب)
سوبر وايت
كل المواصفات
ICE & WATER SYSTEM
-
موزّع ماء فقط
لا
-
صانع الثلج الآلي
لا
-
محضر الثلج_يدوي (متحرك)
لا
المواصفات الأساسية
-
نوع المنتج
تثبيت علوي
السعة
-
سعة الفريزر (قدم مكعب)
3.1
-
سعة الثلاجة (قدم مكعب)
12.7
-
فريزر حجم التخزين (نجمتين) (لتر)
13
-
فريزر حجم التخزين (لتر)
87
-
ثلاجة بحجم التخزين (لتر)
361
-
إجمالي حجم التخزين (لتر)
461
الأبعاد والوزن
-
العمق بدون الباب (مم)
625
-
عمق دون مقبض (مم)
725
-
وزن التغليف (كجم)
77
-
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
700 x 1845 x 725
-
وزن المنتج (كجم)
70
الميزات
-
مزيل روائح
لا
-
ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+
لا
-
باب داخل باب
لا
-
ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling
نعم
حجيرة المجمد
-
تدفق هواء متعدد
نعم
-
الرف_زجاج مقوى
1
المواد واللمسة النهائية
-
اللمسة النهائية (الباب)
سوبر وايت
الأداء
-
نوع الضاغط
ضاغط عاكس ذكي (BLDC)
حجيرة الثلاجة
-
ضوء الثلاجة
إضاءة LED العلوية
-
حامل البيض/سلة البيض
10 بيضات
-
Fresh 0 Zone
لا
-
Hygiene Fresh
لا
-
الرف_زجاج مقوى
2
-
صندوق خضراوات
نعم (1)
التقنية الذكية
-
تشخيص ذكي للأعطال
لا
-
ThinQ (Wi-Fi)
لا
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