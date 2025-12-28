About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

17.9 قدم | علوي | LinearCooling | Inverter + ضبط LG xboom Grab بواسطة will.i.am

17.9 قدم | علوي | LinearCooling | Inverter + ضبط LG xboom Grab بواسطة will.i.am

LT19HBHSIN.GRAB001
Bundle image
front view
Front view of Grab
Bundle image
front view
Front view of Grab

الميزات الرئيسية

  • ضاغط عاكس ذكي لكفاءة الطاقة والمتانة
  • ™LINEARCooling: الحد الأدنى من تقلبات درجات الحرارة
  • تنقية الهواء الداخلي مع 5 خطوات تصفية ™+Hygiene FRESH
  • وحدة مكبر صوت على شكل قبة من Peerless
  • AI Sound
  • القياس باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI Calibration)
المزيد
2 :المنتجات في هذه الباقة
LT19HBHSIN

LT19HBHSIN

17.9 قدم | علوي | LinearCooling | Inverter

GRAB

ضبط LG xboom Grab بواسطة will.i.am
ضاغط بعاكس ذكي موفر للطاقة

ضاغط بعاكس ذكي موفر للطاقة

يُعد الضاغط المزود بعاكس ذكي من LG خبيرًا في الطاقة، حيث يضبط قوة التبريد بناءً على كميات الطعام المحفوظ ودرجة الحرارة الداخلية والخارجية للثلاجة. يقوم الضاغط المزود بعاكس ذكي أيضًا بتوليد ضوضاء أقل، مما يجعل مطبخك هادئًا ومكان للاسترخاء والاستمتاع. مدعوم بضمان لمدة 10 سنوات!

*LG الداخلية اختبار البيانات علي أساس "KS C ISO15502 " القياسية.

يظهر will.i.am مرتديًا زيًا أسود ونظارات شمسية، وهو يحمل جهاز xboom Grab إلى الأمام.

يظهر will.i.am مرتديًا زيًا أسود ونظارات شمسية، وهو يحمل جهاز xboom Grab إلى الأمام.

صوت xboom signature sound تم ضبطه بواسطة will.i.am

نقدم لكم جهاز xboom Grab الجديد، الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع will.i.am. استمتع بتجربة الصوت الذي يصنعه الخبير، والمجسّد بأسلوب فريد.

طباعة

المواصفات الرئيسية

الأبعاد والوزن - أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

&lrm;780 x 1800 x 730 &lrm;

الأداء - نوع الضاغط

ضاغط عاكس ذكي (BLDC)

الميزات - باب داخل باب

لا

التقنية الذكية - ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

المواد واللمسة النهائية - اللمسة النهائية (الباب)

P/S3

كل المواصفات

المواصفات الأساسية

نوع المنتج

تثبيت علوي

المواد واللمسة النهائية

اللمسة النهائية (الباب)

P/S3

ICE & WATER SYSTEM

موزّع ماء فقط

لا

صانع الثلج الآلي

لا

محضر الثلج_يدوي (متحرك)

نعم

الأداء

نوع الضاغط

ضاغط عاكس ذكي (BLDC)

التقنية الذكية

تشخيص ذكي للأعطال

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

حجيرة الثلاجة

ضوء الثلاجة

إضاءة LED العلوية

حامل البيض/سلة البيض

نعم

Fresh 0 Zone

نعم

Hygiene Fresh

لا

الرف_زجاج مقوى

2

صندوق خضراوات

نعم (1)

حجيرة المجمد

ضوء المجمّد

إضاءة LED العلوية

تدفق هواء متعدد

نعم

الرف_زجاج مقوى

1

السعة

سعة الفريزر (قدم مكعب)

4.2

سعة الثلاجة (قدم مكعب)

13.3

فريزر حجم التخزين (نجمتين) (لتر)

10

فريزر حجم التخزين (لتر)

120

ثلاجة بحجم التخزين (لتر)

376

إجمالي حجم التخزين (لتر)

506

الأبعاد والوزن

العمق بدون الباب (مم)

599

عمق دون مقبض (مم)

700

وزن التغليف (كجم)

87

أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

‎780 x 1800 x 730 ‎

وزن المنتج (كجم)

78

الميزات

مزيل روائح

لا

ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+‎

نعم

باب داخل باب

لا

ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling

نعم

طباعة

كل المواصفات

ما يقوله الناس

اخترنا لك

هل تحتاج إلى المساعدة؟

نحن هنا لتقديم كل ما تحتاجه من مساعدات.

احصل على الدعم

اتصل بنا

البحث محليًا

جرب هذا المنتج من حولك.