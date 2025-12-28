We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
17.9 قدم | علوي | LinearCooling | Inverter + ضبط LG xboom Grab بواسطة will.i.am
*LG الداخلية اختبار البيانات علي أساس "KS C ISO15502 " القياسية.
- 17.9 قدم | علوي | LinearCooling | Inverter
- ضبط LG xboom Grab بواسطة will.i.am
المواصفات الرئيسية
الأبعاد والوزن - أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
‎780 x 1800 x 730 ‎
الأداء - نوع الضاغط
ضاغط عاكس ذكي (BLDC)
الميزات - باب داخل باب
لا
التقنية الذكية - ThinQ (Wi-Fi)
نعم
المواد واللمسة النهائية - اللمسة النهائية (الباب)
P/S3
كل المواصفات
المواصفات الأساسية
نوع المنتج
تثبيت علوي
المواد واللمسة النهائية
اللمسة النهائية (الباب)
P/S3
ICE & WATER SYSTEM
موزّع ماء فقط
لا
صانع الثلج الآلي
لا
محضر الثلج_يدوي (متحرك)
نعم
الأداء
نوع الضاغط
ضاغط عاكس ذكي (BLDC)
التقنية الذكية
تشخيص ذكي للأعطال
نعم
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
حجيرة الثلاجة
ضوء الثلاجة
إضاءة LED العلوية
حامل البيض/سلة البيض
نعم
Fresh 0 Zone
نعم
Hygiene Fresh
لا
الرف_زجاج مقوى
2
صندوق خضراوات
نعم (1)
حجيرة المجمد
ضوء المجمّد
إضاءة LED العلوية
تدفق هواء متعدد
نعم
الرف_زجاج مقوى
1
السعة
سعة الفريزر (قدم مكعب)
4.2
سعة الثلاجة (قدم مكعب)
13.3
فريزر حجم التخزين (نجمتين) (لتر)
10
فريزر حجم التخزين (لتر)
120
ثلاجة بحجم التخزين (لتر)
376
إجمالي حجم التخزين (لتر)
506
الأبعاد والوزن
العمق بدون الباب (مم)
599
عمق دون مقبض (مم)
700
وزن التغليف (كجم)
87
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
780 x 1800 x 730
وزن المنتج (كجم)
78
الميزات
مزيل روائح
لا
ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+
نعم
باب داخل باب
لا
ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling
نعم
كل المواصفات
ما يقوله الناس
