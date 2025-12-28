17.9 قدم | علوي | LinearCooling | Inverter + ضبط LG xboom Grab بواسطة will.i.am

يُعد الضاغط المزود بعاكس ذكي من LG خبيرًا في الطاقة، حيث يضبط قوة التبريد بناءً على كميات الطعام المحفوظ ودرجة الحرارة الداخلية والخارجية للثلاجة. يقوم الضاغط المزود بعاكس ذكي أيضًا بتوليد ضوضاء أقل، مما يجعل مطبخك هادئًا ومكان للاسترخاء والاستمتاع. مدعوم بضمان لمدة 10 سنوات!