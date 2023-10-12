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ثلاجة بمجمدة علوية سعة 630 لتر مع ضاغط بعاكس ذكي

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ثلاجة بمجمدة علوية سعة 630 لتر مع ضاغط بعاكس ذكي

LT19HBHSIN

ثلاجة بمجمدة علوية سعة 630 لتر مع ضاغط بعاكس ذكي

ضاغط بعاكس ذكي موفر للطاقة

ضاغط بعاكس ذكي موفر للطاقة

يُعد الضاغط المزود بعاكس ذكي من LG خبيرًا في الطاقة، حيث يضبط قوة التبريد بناءً على كميات الطعام المحفوظ ودرجة الحرارة الداخلية والخارجية للثلاجة. يقوم الضاغط المزود بعاكس ذكي أيضًا بتوليد ضوضاء أقل، مما يجعل مطبخك هادئًا ومكان للاسترخاء والاستمتاع. مدعوم بضمان لمدة 10 سنوات!

*LG الداخلية اختبار البيانات علي أساس "KS C ISO15502 " القياسية.

نضارة تدوم طويلاً
™LinearCooling

نضارة تدوم طويلاً

تقلل تقنية ™LinearCooling من تقلبات درجات الحرارة ويحافظ على النكهة الطازجة لمدة تصل إلى 7 أيام

*استنادًا لنتائج اختبار UL باستخدام طريقة الاختبار الداخلية من إل جي لقياس الوقت المستغرق للوصول إلى معدل إنقاص الوزن بنسبة 5% من الملفوف الصيني بوك تشوي على رف حجرة الطعام الطازج لموديل ثلاجة ™LinearCooling. الموديلات المناسبة فقط. قد تختلف النتيجة وفق الاستخدام الفعلي.

التقليل من البكتيريا والروائح، وتعظيم النضارة

+Hygiene Fresh

 

التقليل من البكتيريا والروائح، وتعظيم النضارة

حافظ على نظافة ثلاجتك باستخدام ™+Hygiene Fresh ، الذي يزيل الروائح الكريهة ويزيل ما يصل إلى ٪99.99 من البكتيريا.

*البكتيريا: المكورات العنقودية الذهبية ، الإشريكية القولونية ، الليستيريا المستوحدة ، الكلبسيلا الرئوية
أكدتها Intertek على جميع العمليات والنتائج، بروتوكول اختبار ISO 27447.
تم حساب عدد البكتيريا قبل وبعد أربع ساعات من التفاعل الذي تم عن طريق حقن المحلول البكتيري 0.2 مل في المرشح المضاد للبكتيريا.
أداء إزالة البكتيريا هو نتيجة الاختبار المختبري حيث تم حساب البكتيريا المحقونة مباشرة في الفلتر. قد تختلف النتائج في ظروف الاستخدام الحقيقية.

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منطقة 0 طازجة

وفر وقت إذابة الثلج

نطقة 0 الطازجة يتم التحكم في درجة حرارتها من 0 درجة مئوية، وتساعدك في بدء الطهيبدون استهلاك وقت في إذابة الثلج.

التبريد السريع والمتساوي

تدفق هواء متعدد

تبريد سريع
ومتساوي

 

يتم تزويد هواء التبريد في كل ركن من أركان الثلاجة مع تنفيس متعدد لهواء التبريد.

سهولة التحكم

شاشة لمس LED

تحكم سهل

توفر الشاشة اللمسية LED متعة التشغيل وتحسن من أناقة تصميم الثلاجة.

مدى عمر أطول وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة

إضاءة LED ملونة

موفرة للطاقة ومدة خدمة أطول

 

توفر الإضاءة LED الملونة الطاقة بشكل أكبر وتستمر في العمل لمدة أطول عن إضاءة اللمبات التقليدية.

مدى عمر أطول وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة

صانع ثلج متنقل

 

سهولة التخزين

 

يمكنك إخراج ونقل علبة الثلج بسهولة كلما كنت في حاجة الى مساحة إضافية في الثلاجة.

مدى عمر أطول وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة

تحكم سريع ومريح

مع ™ThinQ من LG، يمكنك التحكم وتشخيص ثلاجتك عن طريق هاتفك الذكي حتى عندما لا تكون في المنزل. اضبط درجة حرارة الثلاجة بسهولة، وتحكم في ™+HygieneFresh،وشخيص ثلاجتك بلمسة بسيطة على هاتفك الذكي.

 

طباعة

المواصفات الرئيسية

أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

‎780 x 1800 x 730 ‎

نوع الضاغط

ضاغط عاكس ذكي (BLDC)

باب داخل باب

لا

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

اللمسة النهائية (الباب)

P/S3

كل المواصفات

المواصفات الأساسية

نوع المنتج

تثبيت علوي

المواد واللمسة النهائية

اللمسة النهائية (الباب)

P/S3

ICE & WATER SYSTEM

موزّع ماء فقط

لا

صانع الثلج الآلي

لا

محضر الثلج_يدوي (متحرك)

نعم

الأداء

نوع الضاغط

ضاغط عاكس ذكي (BLDC)

التقنية الذكية

تشخيص ذكي للأعطال

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

حجيرة الثلاجة

ضوء الثلاجة

إضاءة LED العلوية

الرف_زجاج مقوى

2

صندوق خضراوات

نعم (1)

حامل البيض/سلة البيض

نعم

Fresh 0 Zone

نعم

Hygiene Fresh

لا

حجيرة المجمد

ضوء المجمّد

إضاءة LED العلوية

تدفق هواء متعدد

نعم

الرف_زجاج مقوى

1

السعة

سعة الفريزر (قدم مكعب)

4.2

سعة الثلاجة (قدم مكعب)

13.3

فريزر حجم التخزين (نجمتين) (لتر)

10

فريزر حجم التخزين (لتر)

120

ثلاجة بحجم التخزين (لتر)

376

إجمالي حجم التخزين (لتر)

506

الأبعاد والوزن

وزن التغليف (كجم)

87

أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

‎780 x 1800 x 730 ‎

وزن المنتج (كجم)

78

العمق بدون الباب (مم)

599

عمق دون مقبض (مم)

700

الميزات

مزيل روائح

لا

ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+‎

نعم

باب داخل باب

لا

ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling

نعم

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LT19HBHSIN

ثلاجة بمجمدة علوية سعة 630 لتر مع ضاغط بعاكس ذكي