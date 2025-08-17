Skip to Content Skip to Accessibility Help
8.5 قدمًا مكعبًا ثلاجة بفريزر علوي I لون فضي I ضاغط عاكس ذكي

مميزات

المعرض

المواصفات

مراجعات

أماكن الشراء

الدعم

LT9CBBSIVN
  • front
  • front witrh open
  • top open
  • freezer
  • door open
  • inside view
  • led
  • side view
  • right view
  • left side open dooor
  • right view
  • back view
  • saso
الميزات الرئيسية

  • استمتع بنضارة المزرعة لفترة أطول
  • درجات حرارة مثالية في كل مكان
  • كفاءة ومتانة في استخدام الطاقة

استمتع بنضارة المزرعة لفترة أطول

تُقلل تقنية LinearCooling™ من تقلبات درجة الحرارة، ما يُحافظ على نكهة ونضارة الأشياء في الثلاجة لمدة تصل إلى 7 أيام.

*استنادًا إلى نتائج اختبار TÜV باستخدام طريقة الاختبار الداخلي لشركة LG لقياس الوقت الذي استغرقه الوصول إلى معدل تخفيض الوزن بنسبة 5% من pak choi على رف حجرة الطعام الطازج في طراز LGE LinearCooling. ينطبق على الطرازات المحددة فقط. قد تختلف النتيجة عند الاستخدام الفعلي.

درجات حرارة مثالية في كل مكان

تم تصميم نظام Multi-Air Flow System للحفاظ على مستويات درجة حرارة مثالية للمساعدة في الحفاظ على طعامك طازجًا لفترة أطول. تراقب المستشعرات الرقمية الظروف داخل الثلاجة باستمرار، كما تم وضع فتحات التهوية بشكل استراتيجي في جميع الأنحاء لإحاطة طعامك بهواء بارد لإبقائه في أفضل حالاته في جميع الأوقات.

تدفق هواء متعدد (Multi Air Flow) ينتشر من الداخل نحو الجزء السفلي

كفاءة ومتانة في استخدام الطاقة

يرتقي LG Smart Inverter Compressor™ بكفاءة استخدام الطاقة إلى المستوى التالي لمساعدتك على توفير ما يزيد عن 10 سنوات من راحة البال.

* ضمان لمدة 10 سنوات على Smart Inverter Compressor (قطع الغيار فقط).

صورة باب الثلاجة المسطح (Flat Door)

Flat Door

رف قابل للسحب

رف سهل السحب للخارج. يجعل من السهل عليك استخراج الطعام المخزن بالداخل.

صندوق فواكه وخضروات أكبر حجمًا

مع مساحة التخزين المخصصة للخضروات الكبيرة، يمكنك تخزين المزيد من الخضروات والفاكهة مع الحفاظ على نضارتها.

علامة SASO

