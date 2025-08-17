8.5 قدمًا مكعبًا ثلاجة بفريزر علوي I لون فضي I ضاغط عاكس ذكي

تم تصميم نظام Multi-Air Flow System للحفاظ على مستويات درجة حرارة مثالية للمساعدة في الحفاظ على طعامك طازجًا لفترة أطول. تراقب المستشعرات الرقمية الظروف داخل الثلاجة باستمرار، كما تم وضع فتحات التهوية بشكل استراتيجي في جميع الأنحاء لإحاطة طعامك بهواء بارد لإبقائه في أفضل حالاته في جميع الأوقات.