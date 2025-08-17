8.5 قدمًا مكعبًا ثلاجة بفريزر علوي I لون فضي I ضاغط عاكس ذكي

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
استمتع بنضارة المزرعة لفترة أطول
تُقلل تقنية LinearCooling™ من تقلبات درجة الحرارة، ما يُحافظ على نكهة ونضارة الأشياء في الثلاجة لمدة تصل إلى 7 أيام.
*استنادًا إلى نتائج اختبار TÜV باستخدام طريقة الاختبار الداخلي لشركة LG لقياس الوقت الذي استغرقه الوصول إلى معدل تخفيض الوزن بنسبة 5% من pak choi على رف حجرة الطعام الطازج في طراز LGE LinearCooling. ينطبق على الطرازات المحددة فقط. قد تختلف النتيجة عند الاستخدام الفعلي.
درجات حرارة مثالية في كل مكان
تم تصميم نظام Multi-Air Flow System للحفاظ على مستويات درجة حرارة مثالية للمساعدة في الحفاظ على طعامك طازجًا لفترة أطول. تراقب المستشعرات الرقمية الظروف داخل الثلاجة باستمرار، كما تم وضع فتحات التهوية بشكل استراتيجي في جميع الأنحاء لإحاطة طعامك بهواء بارد لإبقائه في أفضل حالاته في جميع الأوقات.
تدفق هواء متعدد (Multi Air Flow) ينتشر من الداخل نحو الجزء السفلي
كفاءة ومتانة في استخدام الطاقة
يرتقي LG Smart Inverter Compressor™ بكفاءة استخدام الطاقة إلى المستوى التالي لمساعدتك على توفير ما يزيد عن 10 سنوات من راحة البال.
* ضمان لمدة 10 سنوات على Smart Inverter Compressor (قطع الغيار فقط).
رف قابل للسحب
رف سهل السحب للخارج. يجعل من السهل عليك استخراج الطعام المخزن بالداخل.
صندوق فواكه وخضروات أكبر حجمًا
مع مساحة التخزين المخصصة للخضروات الكبيرة، يمكنك تخزين المزيد من الخضروات والفاكهة مع الحفاظ على نضارتها.
