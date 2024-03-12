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ثلاجة بمجمدة علوية لون أبيض مع ضاغط بعاكس ذكي + ميكرويف MS2535GISW - سعة 25 لتر، نيو شيف، عاكس ذكي، قوة 1000واط، تقنية الطهي والتسخين السريع.

مميزات

المعرض

المواصفات

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ثلاجة بمجمدة علوية لون أبيض مع ضاغط بعاكس ذكي + ميكرويف MS2535GISW - سعة 25 لتر، نيو شيف، عاكس ذكي، قوة 1000واط، تقنية الطهي والتسخين السريع.

MLT17CBBWIN.DSWGNGH

ثلاجة بمجمدة علوية لون أبيض مع ضاغط بعاكس ذكي + ميكرويف MS2535GISW - سعة 25 لتر، نيو شيف، عاكس ذكي، قوة 1000واط، تقنية الطهي والتسخين السريع.

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الملخص

طباعة
السعة
25لتر
الأبعاد (العرض x العمق x الارتفاع)
476x272x368
التكنولوجيا الرئيسية
عاكس ذكي
ميزة إضافية
تسخين يتميز بالسهولة

كل المواصفات

ميزات التحكم

شاشة التحكم

LED أبيض اللون

نوع التحكم

لوحة تعمل باللمس

الأبعاد/الأوزان

أبعاد التعبئة (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)

540 × 294 × 417

المقاس الداخلي (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)

368 × 272 × 476

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)

476 × 272 × 368

وزن المنتج (كجم)

8.5

وزن الشحن (كجم)

11.2

الطاقة/التقديرات

خرج الطاقة (واط)

1000

مصدر الطاقة المطلوب (فولت / هرتز)

220/50~60

المواصفات الأساسية

تصميم الباب

Smog

EasyClean

نعم

اللون الخارجي

أبيض

سعة الفرن (لتر)

25

النوع

Solo

ميزات الملاءمة والراحة

التأمين ضد عبث الأطفال

نعم

ساعة

نعم

EasyClean

نعم

إعدادات الوقت

نعم

أساليب الطهي

اعادة تسخين ذاتي

8

إذابة الصقيع العاكس

4

تذويب

3

مقاوم للماء

2

إزالة العسر

3

تدفئة

2

التصميم / التشطيب

تصميم الباب

Smog

نوع فتح الباب

تأرجح جانبي

اللون الخارجي

أبيض

ميزات فرن ميكروويف

خرج طاقة المايكروويف (واط)

1000

سعة الفرن (لتر)

25

حجم القرص الدوار (مم)

292

طباعة

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