We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
RM2
كل المواصفات
-
منطقة المبيعات
-
الشرق الأوسط وإفريقيا
-
الكيان
-
AF/EF/SB
-
الهدف MP
-
19.11`
-
اسم طراز النظام
-
RM2-NK
-
اسم طراز النظام - المجموعة الرئيسية
-
RM2-NK
-
الحجم (العرض × الارتفاع × العمق) مم
-
430 × 655 × 385
-
الحجم (العرض × الارتفاع × العمق) مم × 2 [المستوى 2 للوحدة المزدوجة]
-
410 × 518 × 745
-
الوزن القائم (كجم)
-
12.3
-
الوزن الإجمالي (كجم)
-
14.4
-
الشحن (20 قدمًا/40 قدمًا/40 قدمًا مكعب عالٍ)
-
172/356/445
-
مخرج الطاقة - الجهة الأمامية
-
واط 80
-
محدد الوظيفة - AUX 2 (يسار/يمين)
-
نعم
-
محدد الوظيفة - USB1
-
نعم
-
محدد الوظيفة - بطاقة SD
-
نعم
-
محدد الوظيفة - Bluetooth
-
نعم
-
خرج الصوت - خرج خط الصوت
-
نعم
-
دخل صوت - USB 1
-
نعم
-
مدخل الصوت - AUX 2 (يسار/يمين)
-
نعم
-
وظيفة كاريوكي - حجم صوت الميكروفون (في المجموعة الرئيسية)
-
نعم
-
وظيفة كاريوكي - مقبس ميكروفون
-
منفذان متقاربان (Φ6.3)
-
شاشة العرض - النوع
-
مصباح LED (7 أجزاء / 4 أرقام)
-
ضبط مستوى صوت صدى الصوت
-
نعم
-
ضبط مستوى صوت الجهير
-
نعم
-
ضبط مستوى صوت الوضع الثلاثي
-
نعم
-
مستوى صوت الموسيقى
-
نعم
-
مستوى صوت الميكروفون
-
نعم
-
متطلب الطاقة - عريض
-
فولط 240 ~ 110
-
استهلاك الطاقة
-
واط 22
-
استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل
-
0.5 واط ↓
-
تنسيق ملف قابل للتشغيل - MP3
-
نعم
-
تنسيق صوت Bluetooth - SBC
-
نعم
-
ملاءمة - تكرار 1/الكل
-
نعم/نعم
-
ملاءمة - تخطٍ - أمام/عكس
-
نعم
-
ملاءمة - Bluetooth
-
نعم
-
الملاءمة - توصيل تقنية BT تلقائي
-
نعم
-
الملاءمة - فتحة على شكل كوب لتركيب الحامل ثلاثي القوائم
-
نعم
-
الملاءمة - المقبض
-
نعم
-
الملاءمة - عجلة لتسهيل الحركة
-
نعم
-
دليل التعليمات - بسيط
-
نعم
-
بطاقة ضمان
-
نعم
-
نوع صندوق الكرتون (Tip on / Offset / Flexo)
-
Flexo
-
برغي لتركيب الحامل ثلاثي القوائم
-
نعم
-
مكبر الصوت - وحدة مجهار عالي التردد
-
"3
-
مكبر الصوت - وحدة مكبر الصوت
-
"15
-
مكبر الصوت - المعاوقة
-
أوم 3
-
مكبر الصوت - حماية مغناطيسية
-
لا
ما يقوله الناس
-
الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
-
مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
سياسة الضمان
تحقق من معلومات ضمان منتجك هنا.
-
قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
-
دردش معنا
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
-
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
نحن على الواتساب. أرسل رسالة نصية مع خبرائنا.
-
راسلنا عبر البريد الإلكتروني
لمزيد من الأسئلة المباشرة ، أرسل لنا بريدا إلكترونيا.
-
اتصل بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.