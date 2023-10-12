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RM2

المواصفات

مراجعات

الدعم

RM2

RM2

RM2

LG XBOOM RN5
طباعة

كل المواصفات

عام

منطقة المبيعات

الشرق الأوسط وإفريقيا

الكيان

AF/EF/SB

الهدف MP

19.11`

اسم طراز النظام

RM2-NK

اسم طراز النظام - المجموعة الرئيسية

RM2-NK

التصميم المادي

الحجم (العرض × الارتفاع × العمق) مم

430 × 655 × 385

الحجم (العرض × الارتفاع × العمق) مم × 2 [المستوى 2 للوحدة المزدوجة]

410 × 518 × 745

الوزن القائم (كجم)

12.3

الوزن الإجمالي (كجم)

14.4

الشحن (20 قدمًا/40 قدمًا/40 قدمًا مكعب عالٍ)

172/356/445

المكبر

مخرج الطاقة - الجهة الأمامية

واط 80

محدد الوظيفة - AUX 2 (يسار/يمين)

نعم

محدد الوظيفة - USB1

نعم

محدد الوظيفة - بطاقة SD

نعم

محدد الوظيفة - Bluetooth

نعم

الواجهة

خرج الصوت - خرج خط الصوت

نعم

دخل صوت - USB 1

نعم

مدخل الصوت - AUX 2 (يسار/يمين)

نعم

وظيفة كاريوكي - حجم صوت الميكروفون (في المجموعة الرئيسية)

نعم

وظيفة كاريوكي - مقبس ميكروفون

منفذان متقاربان (Φ6.3)

الشاشة

شاشة العرض - النوع

مصباح LED ‏(7 أجزاء / 4 أرقام)

الصوت

ضبط مستوى صوت صدى الصوت

نعم

ضبط مستوى صوت الجهير

نعم

ضبط مستوى صوت الوضع الثلاثي

نعم

مستوى صوت الموسيقى

نعم

مستوى صوت الميكروفون

نعم

الطاقة

متطلب الطاقة - عريض

فولط 240 ~ 110

استهلاك الطاقة

واط 22

استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل

0.5 واط ↓

قرص قابل للتشغيل، نوع الملف/الملاءمة

تنسيق ملف قابل للتشغيل - MP3

نعم

تنسيق صوت Bluetooth -‏ SBC

نعم

ملاءمة - تكرار 1/الكل

نعم/نعم

ملاءمة - تخطٍ - أمام/عكس

نعم

ملاءمة - Bluetooth

نعم

الملاءمة - توصيل تقنية BT تلقائي

نعم

الملاءمة - فتحة على شكل كوب لتركيب الحامل ثلاثي القوائم

نعم

الملاءمة - المقبض

نعم

الملاءمة - عجلة لتسهيل الحركة

نعم

ملحق ومتحكم عن بُعد

دليل التعليمات - بسيط

نعم

بطاقة ضمان

نعم

نوع صندوق الكرتون (Tip on‏ / Offset‏ / Flexo)

Flexo

برغي لتركيب الحامل ثلاثي القوائم

نعم

السماعة

مكبر الصوت - وحدة مجهار عالي التردد

"3

مكبر الصوت - وحدة مكبر الصوت

"15

مكبر الصوت - المعاوقة

أوم 3

مكبر الصوت - حماية مغناطيسية

لا

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