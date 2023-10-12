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LG XBOOM RN5 ، مكبر صوت 2 بوصة × 2 ، مكبر صوت 8 بوصات ، تعزيز جهير فائق ، انفجار جهير ، ستروب بارتي ، تطبيق DJ ولوحة DJ ، تحكم صوتي ونجم كاريوكي ، إدخال جيتار
LG XBOOM RN5 ، مكبر صوت 2 بوصة × 2 ، مكبر صوت 8 بوصات ، تعزيز جهير فائق ، انفجار جهير ، ستروب بارتي ، تطبيق DJ ولوحة DJ ، تحكم صوتي ونجم كاريوكي ، إدخال جيتار
كل المواصفات
-
الكيان
-
SA/SB
-
اسم طراز النظام
-
RN5-F
-
محدد الوظيفة - FM
-
نعم
-
محدد الوظيفة - USB1
-
نعم
-
محدد الوظيفة - USB2
-
نعم
-
محدد الوظيفة - Bluetooth
-
نعم
-
دخل صوت - USB 1
-
نعم
-
دخل صوت - USB 2
-
نعم
-
دخل صوت - دخل جيتار
-
1EA (Φ6.3)
-
وظيفة كاريوكي - حجم صوت الميكروفون (في المجموعة الرئيسية)
-
نعم
-
وظيفة كاريوكي - مقبس ميكروفون
-
1EA (Φ6.3)
-
وظيفة كاريوكي - MIC ECHO (في RCU)
-
نعم
-
شاشة العرض - النوع
-
14 مقطعًا / 8 أحرف
-
شاشة عرض - تجريبية
-
نعم
-
شاشة عرض - باهتة
-
نعم
-
معادل- معادل خاص بالمستخدم
-
نعم
-
معادل - معادل خاص بالمجموعة 2
-
نعم
-
معادل - قياسي
-
نعم
-
معادل - بوب
-
نعم
-
معادل - كلاسيكي
-
نعم
-
معادل - روك
-
نعم
-
معادل - جاز
-
نعم
-
معادل - نمط Bass Blast
-
نعم
-
معادل - كرة قدم
-
نعم
-
معادل خاص (لاتيني / برازيلي / غيرهما) - Dangdut
-
نعم
-
معادل خاص (لاتيني / برازيلي / غيرهما) - العربية
-
نعم
-
معادل خاص (لاتيني / برازيلي / غيرهما) -- Afro Hip-hop
-
نعم
-
معادل خاص (لاتيني / برازيلي / غيرهما) - هندي
-
نعم
-
معادل خاص (لاتيني / برازيلي / غيرهما) - Regueton
-
نعم
-
معادل خاص (لاتيني / برازيلي / غيرهما) - Merengue
-
نعم
-
معادل خاص (لاتيني / برازيلي / غيرهما) - Salsa
-
نعم
-
معادل خاص (لاتيني / برازيلي / غيرهما) - Samba
-
نعم
-
معادل خاص (لاتيني / برازيلي / غيرهما) - Axe
-
نعم
-
معادل خاص (لاتيني / برازيلي / غيرهما) - Forro
-
نعم
-
معادل خاص (لاتيني / برازيلي / غيرهما) - Funk
-
نعم
-
معادل خاص (لاتيني / برازيلي / غيرهما) - Sertanejo
-
نعم
-
متطلب الطاقة - ضيق
-
200-240 فولت 50/60 هرتز
-
متطلب الطاقة - عريض
-
110-240 فولت 50/60 هرتز
-
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
-
0.5 واط ↓
-
كتم الصوت
-
نعم
-
النوع
-
PLL
-
الموجة
-
FM
-
نطاق الموالفة - FM (بمعدل 50 كيلوهرتز / 100 كيلوهرتز)
-
87.5 ~ 108.0 ميجاهرتز
-
ضبط مسبق للمحطة (FM / DAB+)
-
50
-
ذاكرة / حذف
-
نعم/نعم
-
ساعة/تنبيه/سكون/ضبط
-
نعم/نعم/نعم
-
تنسيق ملف قابل للتشغيل - MP3
-
نعم
-
تنسيق ملف قابل للتشغيل - WMA
-
نعم
-
تنسيق ملف قابل للتشغيل - WMA -ترميز Bluetooth AAC/SBC
-
نعم
-
ملاءمة - تكرار 1/الكل
-
نعم/نعم
-
ملاءمة - صندوق موسيقى
-
نعم
-
ملاءمة - خلط
-
نعم
-
ملاءمة - تخطٍ - أمام/عكس
-
نعم
-
ملاءمة - مسح - أمام/عكس
-
نعم
-
ملاءمة - تسجيل مباشر USB
-
نعم
-
ملاءمة - نسخة على USB
-
نعم
-
ملاءمة - Bluetooth
-
نعم
-
ملاءمة - تطبيق Bluetooth Remote (Android/iOS)
-
نعم/نعم
-
ملاءمة - تغيير وظيفة BluetoothAuto
-
نعم
-
ملاءمة - تشغيل Bluetooth (وضع الاستعداد)
-
نعم
-
ملاءمة - اتصال Bluetooth متعدد (Android)
-
نعم
-
ملاءمة - إضاءة سماعة متعددة الألوان (RGB)
-
نعم
-
ملاءمة - Party Strobe (تطبيق)
-
نعم
-
ملاءمة - MP3/WMA ID3 Tag Display
-
نعم
-
ملاءمة - بحث في ملف/مجلد مع تشغيل الموسيقى
-
نعم
-
ملاءمة - حذف الملف
-
نعم
-
ملاءمة - Fota
-
نعم
-
ملاءمة - تشغيل موسيقى تلقائيًا (تشغيل ونقل) (Android)
-
نعم
-
تعيين التنقل - مقبض
-
نعم
-
مؤثرات دي جي
-
نعم (تطبيق فقط)
-
DJ Loop
-
نعم (تطبيق فقط)
-
DJ PAD
-
نعم
-
DJ scratcher
-
نعم (تطبيق فقط)
-
صندوق موسيقى متعدد
-
نعم
-
Sampler Creator
-
نعم (تطبيق فقط)
-
دي جيه تلقائي
-
نعم
-
وضع الصدى
-
نعم
-
مؤثرات صوتية
-
نعم
-
أداء إلغاء الصوت
-
نعم
-
مغيّر المفتاح
-
نعم
-
مزامنة الصوت - Bluetooth (تلفزيون إل جي)
-
نعم
-
تشغيل/إيقاف تلقائي - Bluetooth (تلفزيون إل جي)
-
نعم
-
وحدة تحكم عن بُعد - وحدة
-
نعم
-
وحدة تحكم عن بُعد - اسم الطراز
-
MA2
-
وحدة تحكم عن بُعد - عدد المفاتيح
-
40 (خيار 9)
-
وحدة تحكم عن بُعد - البطارية
-
AAAx2
-
دليل التعليمات - بسيط
-
نعم
-
بطاقة ضمان
-
نعم
-
هوائي FM
-
نعم
-
نوع صندوق الكرتون (Tip on / Offset / Flexo)
-
Flexo
-
كابل سلك الطاقة
-
نعم
-
سماعة أمامية - النظام
-
2Way 3Speaker
-
سماعة أمامية - وحدة مجهار عالي التردد
-
2 بوصة × 2
-
سماعة أمامية - وحدة مكبر صوت
-
8"
-
سماعة أمامية - المقاومة (TW/مكبر الصوت)
-
8Ω/3Ω
-
الحجم (العرض × الارتفاع × العمق، ملم) - الجهاز الرئيسي
-
330x685x344
-
الحجم (العرض × الارتفاع × العمق، ملم) - العبوة
-
761x436x396
-
الوزن (كجم) - الصافي
-
13.7
-
الوزن (كجم) - الإجمالي
-
16.6
-
حجم العبوة - 40 قدمًا مكعبًا عاليًا
-
462
-
حجم العبوة - 40 قدمًا
-
385
-
حجم العبوة - 20 قدمًا
-
185
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