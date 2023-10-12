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LG XBOOM RN5 ، مكبر صوت 2 بوصة × 2 ، مكبر صوت 8 بوصات ، تعزيز جهير فائق ، انفجار جهير ، ستروب بارتي ، تطبيق DJ ولوحة DJ ، تحكم صوتي ونجم كاريوكي ، إدخال جيتار

المواصفات

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LG XBOOM RN5 ، مكبر صوت 2 بوصة × 2 ، مكبر صوت 8 بوصات ، تعزيز جهير فائق ، انفجار جهير ، ستروب بارتي ، تطبيق DJ ولوحة DJ ، تحكم صوتي ونجم كاريوكي ، إدخال جيتار

RN5

LG XBOOM RN5 ، مكبر صوت 2 بوصة × 2 ، مكبر صوت 8 بوصات ، تعزيز جهير فائق ، انفجار جهير ، ستروب بارتي ، تطبيق DJ ولوحة DJ ، تحكم صوتي ونجم كاريوكي ، إدخال جيتار

LG XBOOM RN5, front view
طباعة

كل المواصفات

عام

الكيان

SA/SB

اسم طراز النظام

RN5-F

المكبر

محدد الوظيفة - FM

نعم

محدد الوظيفة - USB1

نعم

محدد الوظيفة - USB2

نعم

محدد الوظيفة - Bluetooth

نعم

الواجهة

دخل صوت - USB 1

نعم

دخل صوت - USB 2

نعم

دخل صوت - دخل جيتار

1EA (Φ6.3)

وظيفة كاريوكي - حجم صوت الميكروفون (في المجموعة الرئيسية)

نعم

وظيفة كاريوكي - مقبس ميكروفون

1EA (Φ6.3)

وظيفة كاريوكي - MIC ECHO (في RCU)

نعم

الشاشة

شاشة العرض - النوع

14 مقطعًا / 8 أحرف

شاشة عرض - تجريبية

نعم

شاشة عرض - باهتة

نعم

الصوت

معادل- معادل خاص بالمستخدم

نعم

معادل - معادل خاص بالمجموعة 2

نعم

معادل - قياسي

نعم

معادل - بوب

نعم

معادل - كلاسيكي

نعم

معادل - روك

نعم

معادل - جاز

نعم

معادل - نمط Bass Blast

نعم

معادل - كرة قدم

نعم

معادل خاص (لاتيني / برازيلي / غيرهما) - Dangdut

نعم

معادل خاص (لاتيني / برازيلي / غيرهما) - العربية

نعم

معادل خاص (لاتيني / برازيلي / غيرهما) -- Afro Hip-hop

نعم

معادل خاص (لاتيني / برازيلي / غيرهما) - هندي

نعم

معادل خاص (لاتيني / برازيلي / غيرهما) - Regueton

نعم

معادل خاص (لاتيني / برازيلي / غيرهما) - Merengue

نعم

معادل خاص (لاتيني / برازيلي / غيرهما) - Salsa

نعم

معادل خاص (لاتيني / برازيلي / غيرهما) - Samba

نعم

معادل خاص (لاتيني / برازيلي / غيرهما) - Axe

نعم

معادل خاص (لاتيني / برازيلي / غيرهما) - Forro

نعم

معادل خاص (لاتيني / برازيلي / غيرهما) - Funk

نعم

معادل خاص (لاتيني / برازيلي / غيرهما) - Sertanejo

نعم

الطاقة

متطلب الطاقة - ضيق

200-240 فولت 50‏/60 هرتز

متطلب الطاقة - عريض

110-240 فولت 50‏/60 هرتز

استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد

0.5 واط ↓

التحكم في الصوت

كتم الصوت

نعم

الموالف

النوع

PLL

الموجة

FM

نطاق الموالفة - FM (بمعدل 50 كيلوهرتز / 100 كيلوهرتز)

87.5 ~ 108.0 ميجاهرتز

ضبط مسبق للمحطة (FM‏ / DAB+)

50

ذاكرة / حذف

نعم/نعم

ساعة/تنبيه/سكون/ضبط

نعم/نعم/نعم

قرص قابل للتشغيل، نوع الملف/الملاءمة

تنسيق ملف قابل للتشغيل - MP3

نعم

تنسيق ملف قابل للتشغيل - WMA

نعم

تنسيق ملف قابل للتشغيل - WMA‏ -ترميز Bluetooth AAC/SBC

نعم

ملاءمة - تكرار 1/الكل

نعم/نعم

ملاءمة - صندوق موسيقى

نعم

ملاءمة - خلط

نعم

ملاءمة - تخطٍ - أمام/عكس

نعم

ملاءمة - مسح - أمام/عكس

نعم

ملاءمة - تسجيل مباشر USB

نعم

ملاءمة - نسخة على USB

نعم

ملاءمة - Bluetooth

نعم

ملاءمة - تطبيق Bluetooth Remote‏ (Android/iOS)

نعم/نعم

ملاءمة - تغيير وظيفة BluetoothAuto

نعم

ملاءمة - تشغيل Bluetooth (وضع الاستعداد)

نعم

ملاءمة - اتصال Bluetooth متعدد (Android)

نعم

ملاءمة - إضاءة سماعة متعددة الألوان (RGB)

نعم

ملاءمة - Party Strobe (تطبيق)

نعم

ملاءمة - MP3/WMA ID3 Tag Display

نعم

ملاءمة - بحث في ملف/مجلد مع تشغيل الموسيقى

نعم

ملاءمة - حذف الملف

نعم

ملاءمة - Fota

نعم

ملاءمة - تشغيل موسيقى تلقائيًا (تشغيل ونقل) (Android)

نعم

تعيين التنقل - مقبض

نعم

وظائف دي جيه

مؤثرات دي جي

نعم (تطبيق فقط)

DJ Loop

نعم (تطبيق فقط)

DJ PAD

نعم

DJ scratcher

نعم (تطبيق فقط)

صندوق موسيقى متعدد

نعم

Sampler Creator

نعم (تطبيق فقط)

دي جيه تلقائي

نعم

كاريوكي

وضع الصدى

نعم

مؤثرات صوتية

نعم

أداء إلغاء الصوت

نعم

مغيّر المفتاح

نعم

صوت التلفزيون

مزامنة الصوت - Bluetooth (تلفزيون إل جي)

نعم

تشغيل/إيقاف تلقائي - Bluetooth (تلفزيون إل جي)

نعم

ملحق ومتحكم عن بُعد

وحدة تحكم عن بُعد - وحدة

نعم

وحدة تحكم عن بُعد - اسم الطراز

MA2

وحدة تحكم عن بُعد - عدد المفاتيح

40 (خيار 9)

وحدة تحكم عن بُعد - البطارية

AAAx2

دليل التعليمات - بسيط

نعم

بطاقة ضمان

نعم

هوائي FM

نعم

نوع صندوق الكرتون (Tip on‏ / Offset‏ / Flexo)

Flexo

كابل سلك الطاقة

نعم

السماعة

سماعة أمامية - النظام

2Way 3Speaker

سماعة أمامية - وحدة مجهار عالي التردد

2 بوصة × 2

سماعة أمامية - وحدة مكبر صوت

8"

سماعة أمامية - المقاومة (TW/مكبر الصوت)

8Ω/3Ω

التصميم المادي

الحجم (العرض × الارتفاع × العمق، ملم) - الجهاز الرئيسي

330x685x344

الحجم (العرض × الارتفاع × العمق، ملم) - العبوة

761x436x396

الوزن (كجم) - الصافي

13.7

الوزن (كجم) - الإجمالي

16.6

حجم العبوة - 40 قدمًا مكعبًا عاليًا

462

حجم العبوة - 40 قدمًا

385

حجم العبوة - 20 قدمًا

185

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