LG XBOOM RN7 ، مكبر صوت 2 بوصة × 2 ، متوسط 3 بوصات × 2 ، مكبر صوت 8 بوصة ، تعزيز جهير فائق ، انفجار جهير مزدوج ، ستروب للحفلات ، تطبيق دي جي ولوحة دي جي ، كاريوكي ستار والتحكم الصوتي ، مدخل جيتار