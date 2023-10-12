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LG XBOOM RN7 ، مكبر صوت 2 بوصة × 2 ، متوسط 3 بوصات × 2 ، مكبر صوت 8 بوصة ، تعزيز جهير فائق ، انفجار جهير مزدوج ، ستروب للحفلات ، تطبيق دي جي ولوحة دي جي ، كاريوكي ستار والتحكم الصوتي ، مدخل جيتار

المواصفات

مراجعات

الدعم

LG XBOOM RN7 ، مكبر صوت 2 بوصة × 2 ، متوسط 3 بوصات × 2 ، مكبر صوت 8 بوصة ، تعزيز جهير فائق ، انفجار جهير مزدوج ، ستروب للحفلات ، تطبيق دي جي ولوحة دي جي ، كاريوكي ستار والتحكم الصوتي ، مدخل جيتار

RN7

LG XBOOM RN7 ، مكبر صوت 2 بوصة × 2 ، متوسط 3 بوصات × 2 ، مكبر صوت 8 بوصة ، تعزيز جهير فائق ، انفجار جهير مزدوج ، ستروب للحفلات ، تطبيق دي جي ولوحة دي جي ، كاريوكي ستار والتحكم الصوتي ، مدخل جيتار

مكبر الصوت اكس بوم لتكبير صوت رائع للحفلات
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كل المواصفات

عام

الكيان

SB

اسم طراز النظام

RN7

مضخم الصوت

محدد الوظيفة - FM

نعم

محدد الوظيفة - USB1

نعم

محدد الوظيفة - USB2

نعم

محدد الوظيفة - اختياري

نعم

محدد الوظيفة - بلوتوث

نعم

الواجهة

مدخل الصوت - بصري

نعم (المؤخرة)

مدخل الصوت - USB 1

نعم

مدخل الصوت - USB 2

نعم

مدخل الصوت - مدخل الجيتار

1لكل وحدة (Φ6.3)

وظيفة كاريوكي - حجم صوت المايك (بوحدة التحكم عن بعد)

نعم

وظيفة كاريوكي - قابس مايك

1لكل وحدة (Φ6.3)

وظيفة كاريوكي - صدى (في وحدة التحكم عن بعد)

نعم

الشاشة

نوع الشاشة

رقمية14Seg/8

استعراض - الشاشة

نعم

جهاز تعتيم - الشاشة

نعم

الصوت

الموازن - موازن المستخدم

نعم

الموازن - موازن Cluster2

نعم

الموازن - قياسي

نعم

الموازن - بوب

نعم

الموازن - تقليدي

نعم

الموازن - روك

نعم

الموازن - جاز

نعم

الموازن - بوق جهير

نعم

الموازن الخاص (لاتيني/برازيلي/غير ذلك) - دانجدوت

نعم

الموازن الخاص (لاتيني/برازيلي/غير ذلك) - عربي

نعم

الموازن الخاص (لاتيني/برازيلي/غير ذلك) - أفرو هيب-هوب

نعم

الموازن الخاص (لاتيني/برازيلي/غير ذلك) - هندي

نعم

الموازن الخاص (لاتيني/برازيلي/غير ذلك) - ريجوتون

نعم

الموازن الخاص (لاتيني/برازيلي/غير ذلك) - ميرينجو

نعم

الموازن الخاص (لاتيني/برازيلي/غير ذلك) - صلصا

نعم

الموازن الخاص (لاتيني/برازيلي/غير ذلك) - سامبا

نعم

الموازن الخاص (لاتيني/برازيلي/غير ذلك) - أكس

نعم

الموازن الخاص (لاتيني/برازيلي/غير ذلك) - فورو

نعم

الموازن الخاص (لاتيني/برازيلي/غير ذلك) - فونك

نعم

الموازن الخاص (لاتيني/برازيلي/غير ذلك) - سيرتانيجو

نعم

الطاقة

متطلبات الطاقة - ضيق

200-240فولت~, 50/60هرتز

متطلبات الطاقة - متسع

110-240فولت~, 50/60هرتز

استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد

↓واط 0.5

التحكم في الصوت

دولبي أتموس

نعم

كتم الصوت

نعم

موالف

النوع

PLL

Band

FM

نطاق التوفيق - FM (50كيلوهرتز/100كيلوهرتز)

87.5 ~ 108.0 ميجاهرتز

الإعداد المسبق للمحطة (FM / DAB+)

50

الذاكرة/المسح

نعم

ساعة /تنبيه/سبات/إعداد

نعم

قرص تشغيل، نوع الملف/ملائمة

صيغة ملف التشغيل - MP3

نعم

صيغة ملف التشغيل - WMA

نعم

صيغة ملف التشغيل - بلوتوث كوديك AAC

نعم

الملائمة - تكرار 1/All

نعم

الملائمة - سوفل

نعم

الملائمة - صندوق موسيقي متعدد

نعم

الملائمة Skip - Fwd/Rev

نعم

الملائمة Scan - Fwd/Rev

نعم

الملائمة - تسجيل USB مباشر

نعم

الملائمة - نسخ USB

نعم

الملائمة - تغيير وظيفة صوت البلوتوث

نعم

الملائمة - تشغيل طاقة البلوتوث (وضع الاستعداد)

نعم

الملائمة - بلوتوث

نعم

الملائمة - تطبيق التحكم في البلوتوث عن بعد (أندرويد/iOS)

نعم

الملائمة - بلوتوث متعدد الوظائف (أندرويد/أيفون)

نعم

الملائمة - إضاءة متعددة الألوان بمكبر الصوت (RGB)

نعم

الملائمة - وامض الحفل

نعم

الملائمة - شاشة MP3/WMA ID3 Tag

نعم

الملائمة - بحث الملفات/المجلدات أثناء تشغيل الموسيقى (البحث عن ملف EZ)

نعم

الملائمة - حذف الملف

نعم

الملائمة - فوتا

نعم

الملائمة - تشغيل ذاتي للموسيقى (حركة وتشغيل)

نعم

الملائمة - وصلة حفلات لاسلكية (الوضع المزدوج)

نعم

إعداد الحركة - مقبض

نعم

وظائف الدي جي

الدي جي المؤثرات

نعم (التطبيق فقط)

حلقة دي جي

نعم (التطبيق فقط)

لوحة الدي جي

نعم

دي جي سكراتشر

نعم (التطبيق فقط)

صندوق موسيقي متعدد

نعم

وظيفة إنشاء العينات

نعم (التطبيق فقط)

الدي جي ذاتي

نعم

كاريوكي

وضع صدى الصوت

نعم

تأثيرات صوتية

نعم

وظيفة إلغاء الصوت

نعم

وظيفة تغيير المفتاح

نعم

صوت التلفزيون

تحكم عبر جهاز التحكم عن بعد للتلفاز الخاص بك - مستوى الصوت، كتم الصوت - ،+

نعم

مزامنة الصوت - بصري

نعم

تزامن الصوت - Bluetooth (LG TV)

نعم

تشغيل/إيقاف التشغيل تلقائيًا - Bluetooth (LG TV)

نعم

تشغيل/إيقاف التشغيل تلقائيًا - بصري

نعم

القيادة عن بعد والملحقات

وحدة التحكم عن بعد - وحدة

نعم

وحدة التحكم عن بعد - اسم الموديل

MA2

وحدة التحكم عن بعد - رقم المفتاح

40 (9 الخيار)

وحدة التحكم عن بعد - البطارية

AAAx2

كتيب التعليمات - بسيط

نعم

شهادة الضمان

نعم

هوائي FM

نعم

نوع العبوة الكرتونية (Tip on/Offset/Flexo)

فليكسو

كابل الطاقة

نعم

مكبر الصوت

نظام سماعات أمامية

5 مكبرات 3 اتجاه

مكبر الصوت الأمامي - وحدة تكبير الصوت

2×"2

مكبر الصوت الأمامي - وحدة منتصف السماعة

3×"2

السماعة - وحدة مكبر صوت

"8

مكبر الصوت - المقاومة (وحدة تكبير/متوسط/مضخم الصوت)

8Ω/4Ω/6Ω

الخصائص الفيزيائية

حجم المجموعة الرئيسية - (عرض × ارتفاع × عمق، ملم)

330x785x344

حجم العبوة الكرتونية - (عرض × ارتفاع × عمق، ملم)

861x436x396

صافي الوزن (كجم)

15.9

الوزن الإجمالي (كجم)

19.0

الكمية بالحاوية 40 قدم (HC)

402

الكمية بالحاوية - 40 قدم

335

الكمية بالحاوية - 20 قدم

160

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