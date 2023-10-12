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XBOOM 360 XO3
صوت طبيعي بزاوية 360 درجة ينبع في كل مكان
XBOOM 360 XO3 هو مكبِّر صوت بميزات هندسية مذهلة سيغير الطريقة التي تستمع بها إلى الصوت. أينما تضع مكبِّر الصوت، سيكون هناك انسجام بين تقنية الصوت المتعدد الاتجاهات من LG والتصميم الجمالي للجهاز ليمنحك تجربة سمعية وبصرية طبيعية وعالية الجودة بلا انقطاع.
صورة للموجات الصوتية المنتشرة حول XBOOM 360 X03 أثناء وضعه على طاولة في غرفة المعيشة.
جرِّب تقنية الصوت بزاوية 360 درجة من LG الحاصلة على براءة اختراع
تعمل مكبّرات الصوت التقليدية المزوَّدة ببرنامج تشغيل واحد أو برامج تشغيل متعددة على توزيع الصوت ضمن مساحة محدودة. ويكون الصوت الذي يتجاوز هذه الحدود عرضة للتشويه، مما يجعل الأصوات دقيقة فقط من موضع محدّد مفضَّل.
بفضل تقنية LG الحاصلة على براءة اختراع*، يسمح هيكل عاكس مثالي للصوت بالانتشار بشكل متساوٍ ومتعادل في كل اتجاه. لذلك يوفّر لك XBOOM 360 XO3 أفضل إعادة تصميم للصوت الأصلي أينما كنت، ويمنحك نقاء عالٍ في النغمة والوضوح والصوت البشري وحتى الصوت المكاني.
*بانتظار براءة الاختراع: PCT/KR2020/012965, PCT/KR2021/009440,2021-0093216
**صوت متعدد الاتجاهات من مكبّر صوت يحتوي على برامج تشغيل متعددة
*** تم إجراء اختبار أفقي لنمط إمكانية التوجيه بواسطة LG داخليًا (في ظروف معملية)
صوت مثالي من مكبّرات صوت متميّزة ثلاثية الاتجاهات.
يتكون هيكل تعزيز الوضوح من مواد عالية الجودة، حيث يحتوي على قبة من الحرير والألياف الزجاجية ومغناطيس نيوديميوم، مما يعزز وضوح الصوت ودقته. يقلل المشِّع السلبي المزدوج الاهتزازات غير المنتظمة لتقليل تشويه الصوت. ويعمل المحسِّن الديناميكي للصوت العميق والخفيض على تحسين مستوى الصوت العميق والخفيض بشكل منفصل عند خفض الصوت. استمتِع بالصوت الأصلي النابض بالحياة لموسيقاك المفضلة.
"صورة XBOOM 360 XO3 تشرح هيكل XO3. وتظهِر مكونات XO3 الذي يحتوي على مكبّر صوت ترددات عالية على شكل قبة من الحرير يوجّه الصوت للأعلى، ومكبّر صوت متوسط من الألياف الزجاجية، ومغناطيس نيوديميوم، ومكبّر صوت ترددات منخفضة، ومشِّع سلبي مزدوج".
*بانتظار براءة الاختراع: 10-2022-0072998 (2022-06-15).
أضِئ أجواءك من خلال الإضاءة الشاعرية بزاوية 360 درجة
وضع Ambient
الموسيقى تؤنس الروح والضوء يريح القلب. اجلِس واسترخِ تحت أشعة الإضاءة الثابتة والمستقرة التي تبعث على الطمأنينة.
وضع Nature
وضع Party
شغِّل الإضاءة لإثارة المشاعر ورفع مستوى جاذبيتك مع الإضاءة الديناميكية ثلاثية الألوان.
إضاءة قابلة للتخصيص من خلال تطبيق XBOOM
اختر من بين 16.8 مليون لون لتندمج بكل حواسك و
تحصل على تجربة أفضل في كل مرة تستمع إلى الموسيقى.
*قد تخضع تجربة المستخدم / واجهة المستخدم للتغيير.
أضِف مزيدًا من الجمال إلى ديكورك من خلال تصميم رائع بمقدار 360 درجة
صورة XBOOM 360 XO3 على المنضدة مع تشغيل الضوء أخضر.
*قد يكون لألوان المنتج موعد إصدار مختلف. قد تختلف الألوان المتاحة حسب البلد.
يجب ألا تتوقّف الموسيقى
لأنّ موسيقاك يجب ألا يوقفها أحد غيرك.
اجعل الموسيقى رفيقك الدائم في كل حالة مزاجية وفي كل لحظة لا انقطاع.
استمتع بصوت يحيط بك من كل اتجاه في أي مكان وفي أي وقت مع مقاومة الماء والغبار
انقله إلى الفناء الخلفي أو خذه معك إلى مائدة العشاء لتتمكن من الاستمتاع بصوت مذهل متعدد الاتجاهات في المنزل أينما تريد ومتى تريد.
يعني معيار IP54 لمقاومة الماء والغبار أنّ الرطوبة والغبار لا يمكن أن يمنعاك من قضاء وقت ممتع في أي مكان تذهب إليه.
*معيار IP54 هو مزيج من معيارَي IP5X و IPX4. يعني معيار IP5X مقاومة الغبار. تتم حماية المنتجات من دخول الغبار فيها بشكل محدود في حالات التشغيل العادي، ولكن لا يتم منع دخول الغبار تمامًا.
*يعني معيار IPX4 الحماية المضمونة ضد رذاذ المياه من أي زاوية. لا ينصح باستخدامه في حالة هطول الأمطار أو استخدامه على الشاطئ أو المسبح.
أفضل وقت تشغيل: بطارية تدوم حتى 24 ساعة
يمكن للبطارية المدمجة العالية السعة تشغيل الموسيقى لمدة تصل إلى 24 ساعة عند شحنها لمدة 5 ساعات فقط.
اجعل صوت التلفزيون أكثر جاذبية من خلال ميزة Bluetooth Surround
يمكنك توصيل جهازَي LG Xboom 360 XO3 بالإصدارات المتوافقة من أجهزة تلفزيون LG لعام 2020 أو الإصدارات الأحدث واستخدامهما لإنشاء تجربة صوت محيطي، حيث يمكن إعدادهما بسهولة والحصول على صوت رائع لكل ما تشاهده.
Eco-Products
مصنوع من قماش معاد تدويره
تظهِر صورة XBOOM 360 XO3 أنّه مصنوع من قماش معاد تدويره.
مواد تغليف مصنوعة من عجينة الورق الصديقة للبيئة
تم التحوّل من استخدام من رغوة EPS (ستايروفوم) والأكياس البلاستيكية إلى عجينة الورق المعاد تدويرها والمقولبة.
صورة صندوق XBOOM 360 XO3 الذي يتم استخدامه مع مواد التغليف المصنوعة من عجينة الورق الصديقة للبيئة.
*قد تختلف الأسعار والعروض الترويجية والتوافر حسب المتجر وعبر الإنترنت. تخضع الأسعار للتغيير بدون إخطار.
*الكميات محدودة. راجع بائعي التجزئة المحليين لديك لمعرفة السعر النهائي والتوافر.
* قد تختلف الألوان والميزات المتاحة حسب بائع التجزئة أو الدولة أو مشغّل شبكة الجوال.
*قد تختلف الألوان والأبعاد الفعلية عن الصورة المعروضة على الشاشة.
*الميزات والمواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق.
كل المواصفات
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XBOOM 360 XO3