XBOOM 360 XO3

مكبر الصوت الشخصي والإضاءة بينهما قواسم مشتركة؛ تملأ الفراغ. ولأن الموسيقى تحمل الصوت المحيط مثل الرياح والصوت، وتصبح مجسمة، فإن الإضاءة تمتزج أيضًا مع اللون والانعكاسات، وتعزز الأجواء وتمنح المساحة آفاقًا أخرى.

تعمل الإضاءة الممزوجة بالعاطفة والسرد على إنشاء مساحة خاصة. على سبيل المثال، عندما نرى التموج المتلألئ أو لهب الشمعة يتأرجح من الرياح، فإننا نشعر بالرهبة من جمال الطبيعة، بما يتجاوز الغرض الأصلي من الضوء. في هذه اللحظة، ترتقي بالإحساس إلى مستوى آخر وتساعد في توسيع خبراتنا.