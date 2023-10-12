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XBOOM 360 XO3

مميزات

المعرض

المواصفات

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الدعم

أماكن الشراء

XBOOM 360 XO3

XO3QBK

XBOOM 360 XO3

يظهر شعار جائزة التصميم Red Dot Design Award

Red Dot Design Award

LG XBOOM 360 XO3Q

يظهر شعار جوائز التصميم iF Design Awards

iF Design Award

LG XBOOM 360 XO3Q

يظهر شعار جوائز الابتكار CES 2023 Innovation Awards

CES 2023 Innovation Awards

LG XBOOM 360 XO3Q

Dive into a 360° Sound experience

استكشِف تجربة صوتية بزاوية 360 درجة

صوت طبيعي بزاوية 360 درجة ينبع في كل مكان

 

XBOOM 360 XO3 هو مكبِّر صوت بميزات هندسية مذهلة سيغير الطريقة التي تستمع بها إلى الصوت. أينما تضع مكبِّر الصوت، سيكون هناك انسجام بين تقنية الصوت المتعدد الاتجاهات من LG والتصميم الجمالي للجهاز ليمنحك تجربة سمعية وبصرية طبيعية وعالية الجودة بلا انقطاع.

صورة للموجات الصوتية المنتشرة حول XBOOM 360 X03 أثناء وضعه على طاولة في غرفة المعيشة.

جرِّب تقنية الصوت بزاوية 360 درجة من LG الحاصلة على براءة اختراع

 

تعمل مكبّرات الصوت التقليدية المزوَّدة ببرنامج تشغيل واحد أو برامج تشغيل متعددة على توزيع الصوت ضمن مساحة محدودة. ويكون الصوت الذي يتجاوز هذه الحدود عرضة للتشويه، مما يجعل الأصوات دقيقة فقط من موضع محدّد مفضَّل.
بفضل تقنية LG الحاصلة على براءة اختراع*، يسمح هيكل عاكس مثالي للصوت بالانتشار بشكل متساوٍ ومتعادل في كل اتجاه. لذلك يوفّر لك XBOOM 360 XO3 أفضل إعادة تصميم للصوت الأصلي أينما كنت، ويمنحك نقاء عالٍ في النغمة والوضوح والصوت البشري وحتى الصوت المكاني.

 

جرِّب تقنية الصوت بزاوية 360 درجة من LG الحاصلة على براءة اختراع

جرِّب تقنية الصوت بزاوية 360 درجة من LG الحاصلة على براءة اختراع

*بانتظار براءة الاختراع: PCT/KR2020/012965, PCT/KR2021/009440,2021-0093216
**صوت متعدد الاتجاهات من مكبّر صوت يحتوي على برامج تشغيل متعددة
*** تم إجراء اختبار أفقي لنمط إمكانية التوجيه بواسطة LG داخليًا (في ظروف معملية)

صوت مثالي من مكبّرات صوت متميّزة ثلاثية الاتجاهات.

متوازن، وقوي، وطبيعي. يعمل نظام الصوت ثلاثي الاتجاهات المتمّيزXBOOM 360 XO3 من LG على توزيع الموسيقى بصوت متوازن وواضح، حيث يكون الصوت العالي الطبقة أكثر دقة والصوت المتوسط أكثر وضوحًا بينما يكون الصوت العميق والخفيض أعمق.
يتكون هيكل تعزيز الوضوح من مواد عالية الجودة، حيث يحتوي على قبة من الحرير والألياف الزجاجية ومغناطيس نيوديميوم، مما يعزز وضوح الصوت ودقته. يقلل المشِّع السلبي المزدوج الاهتزازات غير المنتظمة لتقليل تشويه الصوت. ويعمل المحسِّن الديناميكي للصوت العميق والخفيض على تحسين مستوى الصوت العميق والخفيض بشكل منفصل عند خفض الصوت. استمتِع بالصوت الأصلي النابض بالحياة لموسيقاك المفضلة.

"صورة XBOOM 360 XO3 تشرح هيكل XO3. وتظهِر مكونات XO3 الذي يحتوي على مكبّر صوت ترددات عالية على شكل قبة من الحرير يوجّه الصوت للأعلى، ومكبّر صوت متوسط من الألياف الزجاجية، ومغناطيس نيوديميوم، ومكبّر صوت ترددات منخفضة، ومشِّع سلبي مزدوج".

*بانتظار براءة الاختراع: 10-2022-0072998 (2022-06-15).

أضِئ أجواءك من خلال الإضاءة الشاعرية بزاوية 360 درجة

Light up your vibe with emotive 360° lighting
صورة للبروفيسور سيونغداي هونغ، رئيس مجلس إدارة الجمعية الكورية لمصممي الإضاءة، تظهر فيها مجموعة XBOOM على الطاولة

صورة للبروفيسور سيونغداي هونغ، رئيس مجلس إدارة الجمعية الكورية لمصممي الإضاءة، تظهر فيها مجموعة XBOOM على الطاولة

تعرف على خبير الإضاءة لدينا

"تصميم الإضاءة يجعل المكان ينبض بالحياة من جديد."

 

مكبر الصوت الشخصي والإضاءة بينهما قواسم مشتركة؛ تملأ الفراغ. ولأن الموسيقى تحمل الصوت المحيط مثل الرياح والصوت، وتصبح مجسمة، فإن الإضاءة تمتزج أيضًا مع اللون والانعكاسات، وتعزز الأجواء وتمنح المساحة آفاقًا أخرى.

تعمل الإضاءة الممزوجة بالعاطفة والسرد على إنشاء مساحة خاصة. على سبيل المثال، عندما نرى التموج المتلألئ أو لهب الشمعة يتأرجح من الرياح، فإننا نشعر بالرهبة من جمال الطبيعة، بما يتجاوز الغرض الأصلي من الضوء. في هذه اللحظة، ترتقي بالإحساس إلى مستوى آخر وتساعد في توسيع خبراتنا.

صورة للبروفيسور سيونغداي هونغ، رئيس مجلس إدارة الجمعية الكورية لمصممي الإضاءة، تظهر فيها مجموعة XBOOM على الطاولة
تعرف على خبير الإضاءة لدينا

صورة للبروفيسور سيونغداي هونغ، رئيس مجلس إدارة الجمعية الكورية لمصممي الإضاءة، تظهر فيها مجموعة XBOOM على الطاولة

تعرف على خبير الإضاءة لدينا
صورة هاتف به تطبيق XBOOM يحتوي على أوضاع Ambient وNature وParty.

استمتِع بإضاءة كل لحظاتك من خلال 9 إعدادات مسبقة للإضاءة

اضبط الأجواء واجعل كل لحظاتك فريدة من خلال ثلاثة أوضاع للحالة المزاجية وتسعة إعدادات مسبقة للإضاءة

وضع Ambient

الموسيقى تؤنس الروح والضوء يريح القلب. اجلِس واسترخِ تحت أشعة الإضاءة الثابتة والمستقرة التي تبعث على الطمأنينة.

وضع Nature

أفضل طريقة لتحسين مزاجك هي الطاقة التي توفرّها الطبيعة. ابعث حياة جديدة في ما حولك من خلال الألوان المتوهجة الغنية بالتدرّج والانتعاش التي تتغير بين لحظة وأخرى.

وضع Party

لا تصبح الحفلة رائعة إلا بالأجواء الممتعة.
شغِّل الإضاءة لإثارة المشاعر ورفع مستوى جاذبيتك مع الإضاءة الديناميكية ثلاثية الألوان.

إضاءة قابلة للتخصيص من خلال تطبيق XBOOM

استخدِم تطبيق XBOOM لاكتشاف الإضاءة المفضلة لديك بزاوية 360 درجة.
اختر من بين 16.8 مليون لون لتندمج بكل حواسك و
تحصل على تجربة أفضل في كل مرة تستمع إلى الموسيقى.

*قد تخضع تجربة المستخدم / واجهة المستخدم للتغيير.

أضِف مزيدًا من الجمال إلى ديكورك من خلال تصميم رائع بمقدار 360 درجة

يحسِّن التصميم الحديث لمكبّر الصوت XBOOM 360 XO3 الشبيه بالمزهرية إضاءته المحيطة ويكمل مظهره الفاخر، مما يسمح له بالانسجام مع الأجواء في أي مكان تضعه فيه. يبدو الجهاز بغطائه القماشي الناعم والفاخر جزءًا لا يتجزّأ من المنزل حيث يندمج مع نمط تصميم منزلك الداخلي.

صورة XBOOM 360 XO3 على المنضدة مع تشغيل الضوء أخضر.

*قد يكون لألوان المنتج موعد إصدار مختلف. قد تختلف الألوان المتاحة حسب البلد.

زجاج على شكل قطرة ماء

يشع الزجاج الذي على شكل قطرة ماء الضوء في كل اتجاه ليضفي لمسة جمالية.

حزام من القماش قابل للفصل

يمكنك استخدام الحزام لنقل الجهاز بسهولة. فضلاً عن أنّه يندمج بسلاسة مع باقي التصميم.
صورة للبروفيسور سيونغداي هونغ، رئيس مجلس إدارة الجمعية الكورية لمصممي الإضاءة، تظهر فيها مجموعة XBOOM على الطاولة
صورة للبروفيسور سيونغداي هونغ، رئيس مجلس إدارة الجمعية الكورية لمصممي الإضاءة، تظهر فيها مجموعة XBOOM على الطاولة

صورة للبروفيسور سيونغداي هونغ، رئيس مجلس إدارة الجمعية الكورية لمصممي الإضاءة، تظهر فيها مجموعة XBOOM على الطاولة

صورة للبروفيسور سيونغداي هونغ، رئيس مجلس إدارة الجمعية الكورية لمصممي الإضاءة، تظهر فيها مجموعة XBOOM على الطاولة
صورة للبروفيسور سيونغداي هونغ، رئيس مجلس إدارة الجمعية الكورية لمصممي الإضاءة، تظهر فيها مجموعة XBOOM على الطاولة
صورة للبروفيسور سيونغداي هونغ، رئيس مجلس إدارة الجمعية الكورية لمصممي الإضاءة، تظهر فيها مجموعة XBOOM على الطاولة
صورة للبروفيسور سيونغداي هونغ، رئيس مجلس إدارة الجمعية الكورية لمصممي الإضاءة، تظهر فيها مجموعة XBOOM على الطاولة

يجب ألا تتوقّف الموسيقى

 

لأنّ موسيقاك يجب ألا يوقفها أحد غيرك.
اجعل الموسيقى رفيقك الدائم في كل حالة مزاجية وفي كل لحظة لا انقطاع.

 

استمتع بصوت يحيط بك من كل اتجاه في أي مكان وفي أي وقت مع مقاومة الماء والغبار

انقله إلى الفناء الخلفي أو خذه معك إلى مائدة العشاء لتتمكن من الاستمتاع بصوت مذهل متعدد الاتجاهات في المنزل أينما تريد ومتى تريد.
يعني معيار IP54 لمقاومة الماء والغبار أنّ الرطوبة والغبار لا يمكن أن يمنعاك من قضاء وقت ممتع في أي مكان تذهب إليه.

*معيار IP54 هو مزيج من معيارَي IP5X و IPX4. يعني معيار IP5X مقاومة الغبار. تتم حماية المنتجات من دخول الغبار فيها بشكل محدود في حالات التشغيل العادي، ولكن لا يتم منع دخول الغبار تمامًا.
*يعني معيار IPX4 الحماية المضمونة ضد رذاذ المياه من أي زاوية. لا ينصح باستخدامه في حالة هطول الأمطار أو استخدامه على الشاطئ أو المسبح.

أفضل وقت تشغيل: بطارية تدوم حتى 24 ساعة

يمكن للبطارية المدمجة العالية السعة تشغيل الموسيقى لمدة تصل إلى 24 ساعة عند شحنها لمدة 5 ساعات فقط.

*يختلف عمر البطارية الفعلي حسب اتصال الشبكة واستخدام الإضاءة.
*استنادًا إلى اختبار الجودة الداخلي من LGE، تدوم بطارية مكبّر الصوت لمدة تصل إلى 24 ساعة على التوالي مع مستوى صوت بنسبة ٪50 وإيقاف تشغيل EQ وإضاءة LED.

اجعل صوت التلفزيون أكثر جاذبية من خلال ميزة Bluetooth Surround

يمكنك توصيل جهازَي LG Xboom 360 XO3 بالإصدارات المتوافقة من أجهزة تلفزيون LG لعام 2020 أو الإصدارات الأحدث واستخدامهما لإنشاء تجربة صوت محيطي، حيث يمكن إعدادهما بسهولة والحصول على صوت رائع لكل ما تشاهده.

*يجب أن تكون مكبّرَي الصوت من نفس الطراز (على سبيل المثال. XO3 مع ‏‎‎XO3‏، وXG7 مع XG7).
*متاح فقط اعتبارًا من 2020 على طرُز OLED وQNED وNanoCell وUHD.

Eco-Products

مصنوع من قماش معاد تدويره

تحقّقت شركة UL من أنّ LG XBOOM 360 XO3 منتج مستوفٍ لمعايير برنامج ECV (التحقق من صحة الادعاءات البيئية) لأنّه مصنوع جزئيًا من البلاستيك المعاد تدويره، فنحن نسلك نهجًا أكثر مراعاة للبيئة في إنتاج مكبّرات الصوت المحمولة التي تعمل بتقنية Bluetooth.

تظهِر صورة XBOOM 360 XO3 أنّه مصنوع من قماش معاد تدويره.

مواد تغليف مصنوعة من عجينة الورق الصديقة للبيئة

تم اعتماد LG XBOOM 360 XO3 من قِبل شركة SGS كمنتج صديق للبيئة بسبب مواد التغليف الداخلي
تم التحوّل من استخدام من رغوة EPS (ستايروفوم) والأكياس البلاستيكية إلى عجينة الورق المعاد تدويرها والمقولبة.

صورة صندوق XBOOM 360 XO3 الذي يتم استخدامه مع مواد التغليف المصنوعة من عجينة الورق الصديقة للبيئة.

*قد تختلف الأسعار والعروض الترويجية والتوافر حسب المتجر وعبر الإنترنت. تخضع الأسعار للتغيير بدون إخطار.
*الكميات محدودة. راجع بائعي التجزئة المحليين لديك لمعرفة السعر النهائي والتوافر.
* قد تختلف الألوان والميزات المتاحة حسب بائع التجزئة أو الدولة أو مشغّل شبكة الجوال.
*قد تختلف الألوان والأبعاد الفعلية عن الصورة المعروضة على الشاشة.
*الميزات والمواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق.

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XBOOM 360 XO3