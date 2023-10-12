استمع إلى مجموعتك الموسيقية كما ينبغي أن تُسمع مع نظام الصوت من إل جي. سواء كنت تحب مكبرات الصوت صغيرة ومنفصلة ، أو ذات تصميم كلاسيكي يبدو رائعًا في منزلك ، ستجد نظام الصوت المثالي هنا.