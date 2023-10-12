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LG XBOOM Go XG5QBK
كل المواصفات
-
الحجم (العرض × الارتفاع × العمق) مم
-
222×83×80
-
الوزن الصافي (كجم)
-
0.7 كجم
-
حجم الكرتون (العرض x الارتفاع x العمق) مم
-
278×124×128
-
النوع
-
النوع العادي
-
20 قدمًا
-
3640
-
40 قدمًا
-
8400
-
40 قدمًا (مكعبًا عاليًا)
-
10080
-
عدد القنوات
-
1 قناة (اتجاه واحد)
-
طاقة الخرج
-
20 واط (مكبّر صوت ترددات منخفضة)
-
دخل إضافي (3.5)
-
نعم
-
USB من النوع C (أنثى)
-
نعم
-
خرج تيار مباشر (نوع USB A)
-
نعم
-
نوع شاشة العرض
-
مؤشر LED (BT، تشغيل، بطارية، EQ)
-
تعزيز الصوت
-
نعم (الافتراضي على مستوى العالم)
-
قياسي
-
نعم
-
Custom EQ (تطبيق)
-
نعم
-
نوع البطارية
-
ليثيوم أيون
-
سعة البطارية
-
14.8 واط (3.8 فولت، 3900 مللي أمبير)
-
مدة شحن البطارية
-
4
-
عمر البطارية
-
18 ساعة ↑
-
وضع التشغيل (حالة الشحن)
-
10 واط
-
وضع الاستعداد
-
0.5 واط
-
SBC
-
نعم
-
AAC
-
نعم
-
متعددة النقاط
-
نعم (2 لكل وحدة)
-
اتصال لاسلكي يناسب الحفلات (الوضع الثنائي)
-
نعم
-
اتصال لاسلكي يناسب الحفلات (الوضع المتعدد)
-
نعم (10 لكل وحدة)
-
مدير الترقية (FOTA)
-
نعم
-
تطبيق Bluetooth (Android/iOS)
-
نعم/نعم
-
الأوامر الصوتية (Google assistant، Siri)
-
نعم
-
الإضاءة
-
نعم
-
مقاومة للرذاذ/الماء
-
نعم (IP67)
-
البلوتوث
-
نعم (5.1)
-
مؤشر البطارية
-
نعم
-
سماعة هاتف
-
نعم
-
قفل الأمان
-
نعم
-
وحدة المضخم
-
مكبَر صوت ترددات منخفضة من نوع المضمار (42 × 80 ملم) × 1
-
مبرد سلبي
-
نعم
-
المعاوقة
-
مكبّر صوت ترددات منخفضة (2.5)
-
دليل بسيط
-
نعم
-
بطاقة ضمان
-
نعم
-
كابل USB من النوع C
-
نعم (أسود)
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