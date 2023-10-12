استمتع بصوت متدفق ونقي. تخيل الموسيقى وهي تتدفق في كل مكان في منزلك بسلاسة وبلمسة من راحة يدك, نقاء الصوت يمنح منزلك جواً من الجمال والمرح في كل الأرجاء لتنعم مع عائلتك بأجمل اللحظات. اطلع على مكبرات الصوت المحمولة من إل جي اليوم.