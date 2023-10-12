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LG XBOOM RM1، 25 واط، بطارية تدوم 4 ساعات، مقبض وثقب للحامل ثلاثي القوائم للإدلاء بالخطابات العامة ومكبر صوت الحفلة

المواصفات

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الدعم

LG XBOOM RM1، 25 واط، بطارية تدوم 4 ساعات، مقبض وثقب للحامل ثلاثي القوائم للإدلاء بالخطابات العامة ومكبر صوت الحفلة

RM1

LG XBOOM RM1، 25 واط، بطارية تدوم 4 ساعات، مقبض وثقب للحامل ثلاثي القوائم للإدلاء بالخطابات العامة ومكبر صوت الحفلة

LG XBOOM RM1، 25 واط، بطارية تدوم 4 ساعات، مقبض وثقب للحامل ثلاثي القوائم للإدلاء بالخطابات العامة ومكبر صوت الحفلة
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كل المواصفات

عام

منطقة المبيعات

الشرق الأوسط وإفريقيا

الكيان

AF/EF/SB

الهدف MP

19.12`

اسم طراز النظام

RM1-NK

اسم طراز النظام - المجموعة الرئيسية

RM1-NK

التصميم المادي

الوزن القائم (كجم)

4.5

الوزن الإجمالي (كجم)

5.4

الشحن (20 قدمًا/40 قدمًا/40 قدمًا مكعب عالٍ)

1578/1315/625

المكبر

إخراج الطاقة - الأمامي

25واط

محدد الوظيفة - AUX 1 (3.5 مم)

نعم

محدد الوظيفة - USB1

نعم

محدد الوظيفة - بطاقة SD

نعم

محدد الوظيفة - Bluetooth

نعم

الواجهة

دخل صوت - USB 1

نعم

مدخل الصوت - AUX 1 (3.5 مم)

نعم

وظيفة كاريوكي - حجم صوت الميكروفون (في المجموعة الرئيسية)

نعم

وظيفة كاريوكي - مقبس ميكروفون

منفذان متقاربان (Φ6.3)

الشاشة

شاشة العرض - النوع

LED (7seg/4 digit)

الصوت

ضبط مستوى صوت صدى الصوت

نعم

ضبط مستوى صوت الجهير

نعم

مستوى صوت الموسيقى

نعم

مستوى صوت الميكروفون

نعم

الطاقة

متطلب الطاقة - عريض

فولط 240 ~ 110

استهلاك الطاقة

واط 22

استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل

0.5 واط ↓

قرص قابل للتشغيل، نوع الملف/الملاءمة

تنسيق ملف قابل للتشغيل - MP3

نعم

تنسيق صوت Bluetooth -‏ SBC

نعم

ملاءمة - تكرار 1/الكل

نعم

ملاءمة - تخطٍ - أمام/عكس

نعم

ملاءمة - Bluetooth

نعم

الملاءمة - توصيل تقنية BT تلقائي

نعم

الملاءمة - فتحة على شكل كوب لتركيب الحامل ثلاثي القوائم

نعم

الملاءمة - المقبض

نعم

بطارية مدمجة

سعة البطارية

فولت 2600 مللي أمبير 7.2

ملحق ومتحكم عن بُعد

دليل التعليمات - بسيط

نعم

بطاقة ضمان

نعم

نوع صندوق الكرتون (Tip on‏ / Offset‏ / Flexo)

Flexo

برغي لتركيب الحامل ثلاثي القوائم

نعم

السماعة

Spreaker - Tweeter Unit

"2.5

مكبر الصوت - وحدة مجهار عالي التردد

"8

مكبر الصوت - المعاوقة

أوم 4

مكبر الصوت - حماية مغناطيسية

لا

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