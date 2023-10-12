LG XBOOM RN5 ، مكبر صوت 2 بوصة × 2 ، مكبر صوت 8 بوصات ، تعزيز جهير فائق ، انفجار جهير ، ستروب بارتي ، تطبيق DJ ولوحة DJ ، تحكم صوتي ونجم كاريوكي ، إدخال جيتار