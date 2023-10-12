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LG XBOOM RN7 ، مكبر صوت 2 بوصة × 2 ، متوسط 3 بوصات × 2 ، مكبر صوت 8 بوصة ، تعزيز جهير فائق ، انفجار جهير مزدوج ، ستروب للحفلات ، تطبيق دي جي ولوحة دي جي ، كاريوكي ستار والتحكم الصوتي ، مدخل جيتار
LG XBOOM RN7 ، مكبر صوت 2 بوصة × 2 ، متوسط 3 بوصات × 2 ، مكبر صوت 8 بوصة ، تعزيز جهير فائق ، انفجار جهير مزدوج ، ستروب للحفلات ، تطبيق دي جي ولوحة دي جي ، كاريوكي ستار والتحكم الصوتي ، مدخل جيتار
كل المواصفات
-
الكيان
-
SB
-
اسم طراز النظام
-
RN7
-
محدد الوظيفة - FM
-
نعم
-
محدد الوظيفة - USB1
-
نعم
-
محدد الوظيفة - USB2
-
نعم
-
محدد الوظيفة - اختياري
-
نعم
-
محدد الوظيفة - بلوتوث
-
نعم
-
مدخل الصوت - بصري
-
نعم (المؤخرة)
-
مدخل الصوت - USB 1
-
نعم
-
مدخل الصوت - USB 2
-
نعم
-
مدخل الصوت - مدخل الجيتار
-
1لكل وحدة (Φ6.3)
-
وظيفة كاريوكي - حجم صوت المايك (بوحدة التحكم عن بعد)
-
نعم
-
وظيفة كاريوكي - قابس مايك
-
1لكل وحدة (Φ6.3)
-
وظيفة كاريوكي - صدى (في وحدة التحكم عن بعد)
-
نعم
-
نوع الشاشة
-
رقمية14Seg/8
-
استعراض - الشاشة
-
نعم
-
جهاز تعتيم - الشاشة
-
نعم
-
الموازن - موازن المستخدم
-
نعم
-
الموازن - موازن Cluster2
-
نعم
-
الموازن - قياسي
-
نعم
-
الموازن - بوب
-
نعم
-
الموازن - تقليدي
-
نعم
-
الموازن - روك
-
نعم
-
الموازن - جاز
-
نعم
-
الموازن - بوق جهير
-
نعم
-
الموازن الخاص (لاتيني/برازيلي/غير ذلك) - دانجدوت
-
نعم
-
الموازن الخاص (لاتيني/برازيلي/غير ذلك) - عربي
-
نعم
-
الموازن الخاص (لاتيني/برازيلي/غير ذلك) - أفرو هيب-هوب
-
نعم
-
الموازن الخاص (لاتيني/برازيلي/غير ذلك) - هندي
-
نعم
-
الموازن الخاص (لاتيني/برازيلي/غير ذلك) - ريجوتون
-
نعم
-
الموازن الخاص (لاتيني/برازيلي/غير ذلك) - ميرينجو
-
نعم
-
الموازن الخاص (لاتيني/برازيلي/غير ذلك) - صلصا
-
نعم
-
الموازن الخاص (لاتيني/برازيلي/غير ذلك) - سامبا
-
نعم
-
الموازن الخاص (لاتيني/برازيلي/غير ذلك) - أكس
-
نعم
-
الموازن الخاص (لاتيني/برازيلي/غير ذلك) - فورو
-
نعم
-
الموازن الخاص (لاتيني/برازيلي/غير ذلك) - فونك
-
نعم
-
الموازن الخاص (لاتيني/برازيلي/غير ذلك) - سيرتانيجو
-
نعم
-
متطلبات الطاقة - ضيق
-
200-240فولت~, 50/60هرتز
-
متطلبات الطاقة - متسع
-
110-240فولت~, 50/60هرتز
-
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
-
↓واط 0.5
-
دولبي أتموس
-
نعم
-
كتم الصوت
-
نعم
-
النوع
-
PLL
-
Band
-
FM
-
نطاق التوفيق - FM (50كيلوهرتز/100كيلوهرتز)
-
87.5 ~ 108.0 ميجاهرتز
-
الإعداد المسبق للمحطة (FM / DAB+)
-
50
-
الذاكرة/المسح
-
نعم
-
ساعة /تنبيه/سبات/إعداد
-
نعم
-
صيغة ملف التشغيل - MP3
-
نعم
-
صيغة ملف التشغيل - WMA
-
نعم
-
صيغة ملف التشغيل - بلوتوث كوديك AAC
-
نعم
-
الملائمة - تكرار 1/All
-
نعم
-
الملائمة - سوفل
-
نعم
-
الملائمة - صندوق موسيقي متعدد
-
نعم
-
الملائمة Skip - Fwd/Rev
-
نعم
-
الملائمة Scan - Fwd/Rev
-
نعم
-
الملائمة - تسجيل USB مباشر
-
نعم
-
الملائمة - نسخ USB
-
نعم
-
الملائمة - تغيير وظيفة صوت البلوتوث
-
نعم
-
الملائمة - تشغيل طاقة البلوتوث (وضع الاستعداد)
-
نعم
-
الملائمة - بلوتوث
-
نعم
-
الملائمة - تطبيق التحكم في البلوتوث عن بعد (أندرويد/iOS)
-
نعم
-
الملائمة - بلوتوث متعدد الوظائف (أندرويد/أيفون)
-
نعم
-
الملائمة - إضاءة متعددة الألوان بمكبر الصوت (RGB)
-
نعم
-
الملائمة - وامض الحفل
-
نعم
-
الملائمة - شاشة MP3/WMA ID3 Tag
-
نعم
-
الملائمة - بحث الملفات/المجلدات أثناء تشغيل الموسيقى (البحث عن ملف EZ)
-
نعم
-
الملائمة - حذف الملف
-
نعم
-
الملائمة - فوتا
-
نعم
-
الملائمة - تشغيل ذاتي للموسيقى (حركة وتشغيل)
-
نعم
-
الملائمة - وصلة حفلات لاسلكية (الوضع المزدوج)
-
نعم
-
إعداد الحركة - مقبض
-
نعم
-
الدي جي المؤثرات
-
نعم (التطبيق فقط)
-
حلقة دي جي
-
نعم (التطبيق فقط)
-
لوحة الدي جي
-
نعم
-
دي جي سكراتشر
-
نعم (التطبيق فقط)
-
صندوق موسيقي متعدد
-
نعم
-
وظيفة إنشاء العينات
-
نعم (التطبيق فقط)
-
الدي جي ذاتي
-
نعم
-
وضع صدى الصوت
-
نعم
-
تأثيرات صوتية
-
نعم
-
وظيفة إلغاء الصوت
-
نعم
-
وظيفة تغيير المفتاح
-
نعم
-
تحكم عبر جهاز التحكم عن بعد للتلفاز الخاص بك - مستوى الصوت، كتم الصوت - ،+
-
نعم
-
مزامنة الصوت - بصري
-
نعم
-
تزامن الصوت - Bluetooth (LG TV)
-
نعم
-
تشغيل/إيقاف التشغيل تلقائيًا - Bluetooth (LG TV)
-
نعم
-
تشغيل/إيقاف التشغيل تلقائيًا - بصري
-
نعم
-
وحدة التحكم عن بعد - وحدة
-
نعم
-
وحدة التحكم عن بعد - اسم الموديل
-
MA2
-
وحدة التحكم عن بعد - رقم المفتاح
-
40 (9 الخيار)
-
وحدة التحكم عن بعد - البطارية
-
AAAx2
-
كتيب التعليمات - بسيط
-
نعم
-
شهادة الضمان
-
نعم
-
هوائي FM
-
نعم
-
نوع العبوة الكرتونية (Tip on/Offset/Flexo)
-
فليكسو
-
كابل الطاقة
-
نعم
-
نظام سماعات أمامية
-
5 مكبرات 3 اتجاه
-
مكبر الصوت الأمامي - وحدة تكبير الصوت
-
2×"2
-
مكبر الصوت الأمامي - وحدة منتصف السماعة
-
3×"2
-
السماعة - وحدة مكبر صوت
-
"8
-
مكبر الصوت - المقاومة (وحدة تكبير/متوسط/مضخم الصوت)
-
8Ω/4Ω/6Ω
-
حجم المجموعة الرئيسية - (عرض × ارتفاع × عمق، ملم)
-
330x785x344
-
حجم العبوة الكرتونية - (عرض × ارتفاع × عمق، ملم)
-
861x436x396
-
صافي الوزن (كجم)
-
15.9
-
الوزن الإجمالي (كجم)
-
19.0
-
الكمية بالحاوية 40 قدم (HC)
-
402
-
الكمية بالحاوية - 40 قدم
-
335
-
الكمية بالحاوية - 20 قدم
-
160
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