إشعار بإنهاء خدمة Spotify

شكرًا لاختيارك منتجات LG Electronics.

نود أن نبلغك بأن خدمة Spotify لبعض منتجات LG Wireless Multi-room Audio لن تكون متاحة بعد الآن بسبب إيقاف مجموعة Spotify SDK القديمة المقدمة من الشركة الشريكة.

الخدمات التي سيتم إنهاؤها:

خدمة بث الموسيقى Spotify

الطرازات المتأثرة:

▶ Sound Bar

LAS650M،MUSICFLOWHS6،

LAS750M,MUSICFLOWHS7،LAC850M،LH-170SPK،

LAS751M،LAS851M،

LAS855M،LAC950M،LH-180SPK،

LAS950M،MUSICFLOWHS9،LAC955M،

SH6،DSH7،SH7،

DSH8،LH-175SPK،

SH7B،SH8،DSH9،

SJ6،SJ6B،

SJ8،SJ8S،SJC8،

SJ9،SJC9A

▶ مكبر الصوت

NP8340،NP8340B،NA9340،BH3،

NP8540،NP8540B،NA9540،BH5،

NP8740،NP8740B،NA9740،BH7،

NP8350،NP8350B،NP8350W،NA9350،BH4

تاريخ انتهاء الخدمة:

31 مارس 2026

بعد إنهاء الخدمة:

يُرجى ملاحظة أن خدمة Spotify لن تكون متاحة في الطرازات المذكورة أعلاه لأن الشركة الشريكة قد أنهت الدعم لمجموعة Spotify SDK القديمة.

إخلاء المسؤولية:

حتى إذا أشار دليل المستخدم أو أوصاف خدمة LG.COM إلى أن هذه الميزة مدعومة، فسيظل إنهاء الميزة ساريًا بعد تاريخ الانتهاء المذكور أعلاه.